Cô dâu hôn mê suốt 3 tháng, tỉnh dậy trước đám cưới 2 ngày

TPO - Do điều trị cảm lạnh sai cách, một cô dâu ở Trung Quốc rơi vào trạng thái hôn mê suốt 3 tháng. May mắn, cô đã tỉnh lại chỉ 2 ngày trước đám cưới.

SCMP đưa tin Wang Ranran, 24 tuổi, đến từ Thái An, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có tình yêu kéo dài 6 năm với vị hôn phu Zhang Xirui.

Khi tình cảm chín muồi, họ quyết định đăng ký kết hôn vào cuối năm 2025 và háo hức lên kế hoạch cho đám cưới vào ngày 25/4.

Công tác chuẩn bị cho ngày trọng đại diễn ra suôn sẻ, bao gồm đặt trước người dẫn chương trình nổi tiếng và khách sạn ưng ý từ sớm.

Wang Ranran và Zhang Xirui quyết định tiến tới hôn nhân sau 6 năm yêu.

Tuy nhiên, một sự cố y tế ngoài ý muốn khiến hôn lễ trong mơ của cặp đôi trẻ suýt nữa không thể thành hiện thực.

Hồi tháng 1, Wang cảm thấy đau họng. Nghĩ bị cảm lạnh, cô cùng Zhang đến một cơ sở gần nhà, Phòng khám y tế Daiyue Jin. Theo mô tả, phòng khám này tuy nhỏ nhưng có tiếng khá tốt.

Zhang kể lúc họ đến, có hai bác sĩ trực. Sau khi thăm khám qua, nữ bác sĩ kê đơn thuốc và tiêm cho Wang.

“Họ không hề hỏi xem Wang có bị dị ứng với bất kỳ loại thuốc nào không, cũng như không tiến hành kiểm tra thử trên da”, Zhang nói với Hongxing News.

Chỉ vài phút sau khi tiêm, Wang bắt đầu cảm thấy không khỏe: Lưỡi bị tê, rồi bắt đầu nôn mửa và khó thở.

Thời gian càng trôi qua, tình trạng của Wang càng nghiêm trọng hơn, buộc bạn trai cô phải gọi xe cấp cứu. Khi nhân viên y tế có mặt, Wang đã rơi vào trạng thái sốc.

Chú rể tương lai cho biết thêm trong thời gian chờ đợi, hai bác sĩ tại phòng khám tỏ ra bối rối và không có biện pháp cấp cứu hiệu quả nào.

Tại bệnh viện, bác sĩ ban đầu chẩn đoán Wang bị nhiễm toan (nhiễm độc axit) và suy hô hấp, có khả năng do sốc phản vệ gây ra.

Mặc dù đã được điều trị, não của bệnh nhân vẫn bị thiếu oxy trong hơn 4 phút, dẫn đến tổn thương không thể phục hồi.

Zhang đã tố cáo phòng khám về hành vi sai phạm y tế, cũng như tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý sau đó.

Cuộc điều tra của nhà chức trách cho thấy người phụ nữ tiêm thuốc không phải là nhân viên y tế, bác sĩ ký đơn thuốc cũng không đủ trình độ hành nghề y.

Vào tháng 4, phòng khám kể trên đóng cửa. Người sai phạm trả cho gia đình Wang 200.000 nhân dân tệ (30.000 USD) tiền bồi thường trước khi biến mất.

Tuy nhiên, số tiền này không đủ để bù đắp gia đình người bị hại. Zhang chia sẻ: “Vợ chưa cưới của tôi vẫn đang hôn mê. Chi phí y tế đã vượt quá 700.000 nhân dân tệ (100.000 USD). Hiện tại, chúng tôi phải thay phiên nhau chăm sóc cô ấy, điều này khiến chúng tôi không thể đi làm. Tình cảnh vô cùng khó khăn!”.

Điều may mắn là Wang có những dấu hiệu nhận thức đầu tiên sau 92 ngày hôn mê, mang lại hy vọng cho gia đình cô.

Đến ngày 23/4, kỳ tích đã xảy ra. Wang mở mắt và mỉm cười với chồng chưa cưới. Dẫu vậy, cô chưa thể lấy lại khả năng nói và cử động.

Wang tỉnh lại sau 3 tháng hôn mê, ngay trước đám cưới dự kiến 2 ngày.

“Cuối cùng, đôi mắt xinh đẹp của cô ấy cũng đã có sức sống”, Zhang nghẹn ngào nói với giới truyền thông.

Anh cũng động viên người thương: “Khi em mặc bộ váy cô dâu vào, anh sẽ có mặt để làm lễ cưới cho em”.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được xem xét, chưa có phán quyết pháp lý cụ thể về trách nhiệm của phòng khám cũng như số tiền bồi thường.

Câu chuyện của Wang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Mọi người gửi lời động viên đến cô, đồng thời kêu gọi nhà chức trách trừng phạt thích đáng người có tội.

Cư dân mạng bình luận: “Wang biết đám cưới chỉ còn vài ngày nữa nên cô ấy đã tỉnh dậy. Cố lên nhé, cô dâu xinh đẹp!”, “Tôi hy vọng nhà chức trách sớm tìm thấy các bác sĩ phòng khám mất tích." “Không phải ai cũng may mắn hồi tỉnh như Wang. Những phòng khám chui như vậy vốn dĩ không được phép tồn tại”, “Thật tốt khi cô ấy có thể dự đám cưới của chính mình”…

Wang đã tỉnh lại, nhưng các chức năng cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn.