Sinh viên biến loại lúa bỏ đi thành trà thảo dược

TPO - Tận dụng lúa chét - phụ phẩm nông nghiệp vốn bị bỏ phí, nhóm sinh viên Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng đã phát triển thành sản phẩm Trà lúa non - SVC, và đạt giải Nhất tại Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2026.

Tại Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ VIII (SV_STARTUP) năm 2026, dự án Trà lúa non - SVC của nhóm sinh viên Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng đã giành giải Nhất ở lĩnh vực Y tế, sức khỏe, đời sống (khối Giáo dục nghề nghiệp).

Nhóm do sinh viên Đỗ Thị Mỹ Hằng, chuyên ngành Chế biến và bảo quản thủy sản (CĐ nghề Sóc Trăng) làm trưởng nhóm, cùng 4 thành viên và hướng dẫn của thầy cô.

Chia sẻ về ý tưởng, Hằng cho biết, nhóm mong muốn tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có nhưng chưa được khai thác hiệu quả để tạo ra sản phẩm giá trị cao hơn. “Không chỉ là trà, SVC còn góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững”, Hằng nói.

Theo nhóm nghiên cứu, nguyên liệu chính của trà là lúa chét ở giai đoạn sữa - những bông lúa mọc lại tự nhiên từ gốc rạ sau khoảng 15 ngày kể từ khi thu hoạch. Trước đây, loại lúa này thường bị bỏ đi, hoặc nông dân tận thu bán giá thấp làm thức ăn cho gia cầm. Trong khi lúa non lại chứa nhiều hoạt chất có lợi, như chất chống oxy hóa, vitamin nhóm B, chất xơ và enzyme sinh học.

Từ nguồn nguyên liệu trên, nhóm sinh viên kết hợp với hoa cúc và rễ tranh để làm ra trà thảo dược. Sản phẩm không chỉ giúp tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, còn nâng cao giá trị kinh tế, mở ra hướng tăng thu nhập cho nông dân.

Trà lúa non được các chuyên gia trong Ban giám khảo cuộc thi đánh giá là thức uống lành mạnh, có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, phù hợp xu hướng tiêu dùng sản phẩm tự nhiên. Đặc biệt, công nghệ chế biến ra loại trà này cho phép sản xuất ở nhiều quy mô, từ hộ gia đình đến công nghiệp.

Theo nhóm, dự án có tính khả thi cao nhờ nguồn nguyên liệu dồi dào, chi phí đầu vào thấp, trong khi nhu cầu thị trường đối với sản phẩm thảo dược ngày càng tăng. Sản phẩm dự kiến có giá 30.000 - 40.000 đồng/hộp (15 gói), lợi nhuận kỳ vọng tối thiểu khoảng 30% khi đưa ra thị trường.

“Dự án giúp tận dụng nguyên liệu tại chỗ, quy trình sản xuất đơn giản, dễ nhân rộng, theo hướng sản phẩm OCOP và kết hợp với du lịch nông nghiệp, mang lại trải nghiệm làm trà lúa non”, Hằng cho biết thêm.

Anh Vũ Thành Tiến - Bí thư Đoàn CĐ nghề Sóc Trăng cho biết, tại cuộc thi năm nay, ngoài giải Nhất cho Trà lúa non - SVC, sinh viên của trường còn đạt giải Ba ở lĩnh vực Nông nghiệp, môi trường, năng lượng với dự án Ốc bươu sấy tự nhiên. Trường cũng được vinh danh trong Top 25 tập thể xuất sắc trong hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Theo anh Tiến, trong năm 2025, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, từ sàng lọc ý tưởng, ươm tạo đến kết nối cố vấn, doanh nghiệp. Trường hỗ trợ 18 dự án, trong đó 11 dự án phát triển được sản phẩm mẫu. “Các hoạt động này giúp sinh viên từng bước hoàn thiện ý tưởng, nâng cao kỹ năng và tăng khả năng thương mại hóa sản phẩm”, anh Tiến nói.

Trước đó, tại Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2025, CĐ nghề Sóc Trăng cũng có 1 dự án đạt giải Nhất và 1 giải Khuyến khích.

