Xuân Lan thua lỗ 30 tỷ đồng

TPO - Giữa lúc thị trường phim Việt vừa trải qua mùa lễ 30/4-1/5 nhiều biến động, Xuân Lan gây chú ý ở buổi công chiếu "Thẩm mỹ viện âm phủ" khi chia sẻ về khoản thua lỗ 30 tỷ đồng sau hai dự án tự sản xuất.

Xuân Lan, Ngọc Trinh trở lại

Buổi công chiếu Thẩm mỹ viện âm phủ chiều 5/5 tại TPHCM. Sau buổi chiếu, Xuân Lan gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ thất bại vì đầu tư phim. Nhìn lại hành trình làm nhà sản xuất, cựu siêu mẫu cho biết cú sốc lớn nhất đến từ hai dự án liên tiếp không đạt kỳ vọng doanh thu, khiến cô và chồng là đạo diễn Ngọc Lâm thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng.

Dự án đầu tay Cái giá của hạnh phúc có sự tham gia của Thái Hòa chỉ đạt khoảng 23 tỷ đồng, trở thành một trong những phim lỗ nặng của năm 2024. Bước sang năm 2025, Xuân Lan chuyển hướng sang thể loại hài tình cảm với Cưới vợ cho cha, kỳ vọng tiếp cận số đông khán giả hơn. Tuy nhiên, bộ phim tiếp tục thất bại khi doanh thu dừng ở mức gần 10 tỷ đồng.

“Sau hai phim, vợ chồng tôi mất 30 tỷ đồng, con số rất lớn với những người không có nền tảng kinh doanh hay tài chính mạnh”, cô nói.

Theo Xuân Lan, bài học lớn nhất là sự khó đoán của thị hiếu khán giả. Trong bối cảnh thị trường phân mảnh mạnh, mỗi nhóm khán giả có một gu riêng, việc dự đoán xu hướng gần như không còn chính xác như trước. Cô lấy ví dụ từ Anh hùng, một bộ phim cô đánh giá cao về cảm xúc và từng tin sẽ dẫn đầu phòng vé, nhưng kết quả lại không như kỳ vọng.

Xuân Lan trở lại sau khi thua lỗ 30 tỷ đồng.

Với góc nhìn của nhà sản xuất, Xuân Lan nói cô theo dõi sát diễn biến phòng vé mùa lễ 30/4-1/5 năm nay. Cô cho rằng việc nhiều phim cùng ra rạp trong một thời điểm khiến thị trường bị chia nhỏ thay vì tạo hiệu ứng cộng hưởng. Những tác phẩm như Trùm Sò hay một số dự án khác dù được đầu tư nhưng vẫn gặp khó khăn về doanh thu.

Từ việc theo dõi phòng vé, cộng hưởng hai thất bại liên tiếp, Xuân Lan và chồng quyết định tạm dừng việc sản xuất phim. Nữ diễn viên cho biết cả hai sẽ dành thời gian “học lại từ đầu”, quan sát thị trường một cách kỹ lưỡng hơn, đặc biệt là nhóm khán giả trẻ, lực lượng chính quyết định thành bại của phim chiếu rạp hiện nay.

Bên cạnh câu chuyện tài chính, Xuân Lan cũng chia sẻ về vai diễn trong Thẩm mỹ viện âm phủ. Cô đảm nhận nhân vật bà Xuân, phản diện có chiều sâu tâm lý. Cô nói ở kịch bản ban đầu, nhân vật này chưa đủ đa chiều. Xuân Lan đề xuất với đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng bổ sung quá khứ và động cơ, để lý giải vì sao nhân vật trở nên tàn nhẫn.

Điểm nhấn trong vai diễn là tuyến tình cảm mẹ con, khiến Xuân Lan xúc động ngay cả khi xem lại trên màn ảnh rộng. Cô cho biết mình đã bật khóc trong rạp, dù đã trải qua quá trình quay và hậu kỳ.

Dự án kinh dị đánh dấu sự trở lại của Ngọc Trinh sau 2 năm. Cô mang đến hình ảnh hoàn toàn khác trước đây, kỳ vọng được khán giả đón nhận. Nữ diễn viên cho biết đây là dạng vai cô mong muốn từ lâu, nhân vật có chiều sâu, ít thoại nhưng đòi hỏi thể hiện cảm xúc qua ánh mắt.

“Tôi muốn khán giả thấy một Ngọc Trinh khác, không chỉ là hình ảnh bên ngoài. Tôi không ngại để mặt mộc, làm xấu nếu cần”, Ngọc Trinh chia sẻ thêm.

Có gì trong bộ phim kinh dị sau lễ

Thẩm mỹ viện âm phủ mở ra bằng biến cố khi Thuận - nhân vật do Lê Xuân Tiền thủ vai - rơi vào hôn mê sau tai nạn. Để có tiền cứu người yêu, Thanh (Ngọc Trinh) chấp nhận làm việc tại một cơ sở thẩm mỹ bí ẩn do bà Xuân (Xuân Lan) điều hành. Từ đây, cô bị cuốn vào chuỗi hiện tượng kỳ dị, dẫn đến hành trình xuất hồn xuống cõi âm để tìm lại linh hồn của Thuận và khám phá những bí mật bị che giấu.

Kịch bản phim khai thác nghi thức “đi thiếp” trong tín ngưỡng dân gian, chất liệu ít được sử dụng trong điện ảnh Việt. Thay vì đặt câu chuyện trong không gian rừng núi hay vùng sâu, phim lựa chọn bối cảnh đô thị, cụ thể là một thẩm mỹ viện được thiết kế như khu nghỉ dưỡng biệt lập. Điều này tạo ra cảm giác gần gũi, khiến nỗi sợ trở nên thực tế hơn với khán giả.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cho biết anh muốn tạo ra dạng nỗi sợ mới, không chỉ dựa vào yếu tố hù dọa mà còn khai thác tâm lý, bản chất con người và những ám ảnh về ngoại hình, sự hoàn hảo.

Ngọc Trinh (váy trắng) và dàn diễn viên trong Thẩm mỹ viện âm phủ.

Điểm đáng chú ý là phim ra rạp trong bối cảnh thị trường vừa trải qua cao điểm lễ 30/4-1/5. Sau giai đoạn này, nguồn cung phim Việt giảm mạnh, tạo ra khoảng trống rõ rệt. Trong hai tuần tiếp theo, chỉ có một vài phim nội xuất hiện, khiến Thẩm mỹ viện âm phủ trở thành đại diện hiếm hoi của điện ảnh Việt.

Đây là lợi thế không nhỏ. Khi không còn tình trạng “dồn cục” phim nội như mùa lễ, bộ phim có cơ hội tiếp cận khán giả ổn định hơn, tránh bị chia nhỏ thị phần.

Bên cạnh đó, dòng phim kinh dị vẫn đang giữ được sức hút nhất định. Trước đó, các tác phẩm như Heo năm móng và Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đã tạo được sự chú ý khi khai thác yếu tố dân gian, tín ngưỡng vùng miền.

Tuy vậy, lợi thế không đồng nghĩa với việc doanh thu cao. Sau kỳ nghỉ lễ, lượng khán giả thường giảm, trong khi phim ngoại lại tăng về số lượng và độ phủ. Sự cạnh tranh vì thế vẫn khốc liệt dù không còn dồn dập như trước.

Ở góc độ thị trường, sự xuất hiện của Thẩm mỹ viện âm phủ có thể xem là phép thử cho giai đoạn hậu cao điểm. Nếu phim thành công, đây sẽ là tín hiệu cho thấy khán giả vẫn sẵn sàng quay lại rạp khi có nội dung phù hợp.