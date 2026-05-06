Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Iran đưa ra cảnh báo mới

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phát đi cảnh báo mới, yêu cầu tàu thuyền chỉ đi theo hành lang do Tehran chỉ định khi qua eo Hormuz, đồng thời đe dọa đáp trả quyết liệt nếu vi phạm.

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa đưa ra cảnh báo mới đối với các tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz, nhấn mạnh chỉ có một tuyến đường "an toàn duy nhất" do Iran công bố trước đó.

Theo tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran dẫn lại, việc đi lệch hành lang này sẽ bị coi là không an toàn và có thể đối mặt với "hành động quyết liệt".

"Chúng tôi cảnh báo tất cả các tàu thuyền có ý định đi qua eo biển, rằng tuyến đường an toàn duy nhất để đi qua eo biển Hormuz là hành lang đã được Cộng hòa Hồi giáo Iran công bố trước đó. Việc các tàu chuyển hướng sang các tuyến đường khác là không an toàn và sẽ bị Hải quân IRGC xử lý quyết liệt", IRGC cho biết.

tcccc.jpg

Động thái cứng rắn này xuất hiện ngay sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định các nỗ lực của Washington nhằm hướng dẫn tàu thuyền tránh khu vực "hoàn toàn riêng biệt" với chiến dịch quân sự đang diễn ra.

Trong thông điệp mới nhất, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - người đứng đầu đoàn đàm phán, tuyên bố Tehran sẽ duy trì "tình hình mới" tại eo biển Hormuz, bất chấp việc Mỹ phản đối.

"Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu", ông cảnh báo.

Iran khẳng định các cuộc tấn công là phòng thủ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran vào các quốc gia trong khu vực đều nhằm tự vệ. Ông cho rằng một số nước đã cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự và hỗ trợ hậu cần để tiến hành các hoạt động chống lại Iran, qua đó khiến họ trở thành mục tiêu đáp trả.

"Chúng tôi không có ác cảm với bất kỳ quốc gia nào trong khu vực. Lý do duy nhất chúng tôi nhắm mục tiêu vào lãnh thổ của họ là vì chúng tôi phải tự vệ trước hành động quân sự của Mỹ và Israel", ông nói.

Quan chức Iran lưu ý rằng: "Sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực là một gánh nặng và chỉ mang lại sự bất an", đồng thời cho biết thêm các căn cứ quân sự của Washington "đã nhiều lần khiến các quốc gia sở tại phải đối mặt với những rủi ro không cần thiết thay vì mang lại sự bảo vệ thực sự".

Trước đó, Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm thứ Ba (4/5) cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái phóng từ Iran. Diễn biến này cho thấy nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực vẫn hiện hữu.

Quỳnh Như
#Iran #Eo biển Hormuz #an ninh hàng hải #quân sự #Mỹ #leo thang #ngừng bắn #đàm phán

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe