Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bao vây rừng núi, bắt giữ đối tượng gây ra loạt vụ trộm cắp

Ngọc Văn

TPO - Sau khi trên địa bàn liên tiếp xảy ra 4 vụ trộm, lực lượng Công an TP. Huế đã triển khai truy xét, bao vây khu vực rừng núi, khống chế thành công nghi phạm có nhiều tiền án khi đối tượng chống trả quyết liệt, tìm cách tẩu thoát.

Ngày 5/5, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, Công an phường Phong Phú vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố bắt giữ thành công một đối tượng chuyên thực hiện các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

doi-tuong-trom-7812.jpg
Đối tượng Mai Đức Hạnh.

Trước đó, tại phường Phong Phú liên tiếp xảy ra 4 vụ trộm. Lợi dụng đêm khuya và sự sơ hở của người dân, đối tượng trèo tường rào, cạy cửa, đột nhập vào nhà dân, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP. Huế, Công an phường Phong Phú đã khẩn trương phối hợp các lực lượng nghiệp vụ triển khai đồng bộ biện pháp xác minh, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nghi phạm là Mai Đức Hạnh (SN 1984, trú phường Phong Quảng, TP. Huế).

Xác định đối tượng lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền (TP. Huế), lực lượng công an tổ chức bao vây, truy bắt. Tại đây, Hạnh chống trả quyết liệt, tìm cách tẩu thoát, nhưng đã bị tổ công tác kịp thời khống chế, bắt giữ và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm, chiếm đoạt 1 xe máy và 3 điện thoại di động, sau đó mang đi bán. Theo cơ quan công an, đối tượng Hạnh từng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Ngọc Văn
#TP. Huế #Phong Phú #Bình Điền #Công an #trộm cắp #nhiều tiền án #vây bắt #rừng núi #đột nhập #tài sản #xe máy #điện thoại #đối tượng #Mai Đức Hạnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe