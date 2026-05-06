Iran phủ nhận việc tấn công UAE, đưa ra cảnh báo cứng rắn

TPO - Iran phủ nhận cáo buộc tấn công Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đồng thời phát đi cảnh báo mạnh mẽ, rằng mọi hành động quân sự nhằm vào Tehran xuất phát từ lãnh thổ UAE sẽ phải đối mặt với phản ứng "cứng rắn và đáng tiếc".

Iran ngày 6/5 đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc từ UAE về việc tấn công tên lửa và máy bay không người lái, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn về khả năng đáp trả quân sự.

Tuyên bố được đưa ra bởi Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya - cơ quan điều phối quân sự cấp cao của Iran.

"Lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran không tiến hành bất kỳ hoạt động nào như vậy trong những ngày gần đây. Nếu có bất kỳ hành động nào được thực hiện, chúng tôi sẽ thông báo một cách chắc chắn và rõ ràng. Các cáo buộc hoàn toàn không có cơ sở", tuyên bố nêu rõ.

Bộ Quốc phòng UAE ngày 4/5 cáo buộc Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái vào nước này, khiến ba người bị thương. Trước đó cùng ngày, chính quyền tiểu vương quốc Fujairah cho biết một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một cảng dầu đã gây ra hỏa hoạn khiến ba công dân Ấn Độ bị thương.

Đại diện phát ngôn của Bộ chỉ huy nhấn mạnh rằng, bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào các đảo, cảng biển hoặc bờ biển Iran nếu xuất phát từ lãnh thổ UAE sẽ bị đáp trả mạnh mẽ.

"Nếu bất kỳ hành động quân sự nào được thực hiện từ lãnh thổ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nhằm vào các đảo, cảng hoặc bờ biển của Iran, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ và đầy tiếc nuối", tuyên bố nêu rõ.

Iran cũng cáo buộc UAE đang hỗ trợ cho Mỹ và Israel, cho phép lực lượng và trang thiết bị quân sự của hai nước này hiện diện trên lãnh thổ. Tehran kêu gọi giới lãnh đạo UAE xem xét lại quan hệ liên minh, cảnh báo việc cho phép sử dụng lãnh thổ vào mục đích quân sự có thể làm gia tăng bất ổn khu vực.

Phía Iran cho biết sự kiềm chế trước đây của họ xuất phát từ quan ngại về an ninh khu vực và lợi ích của cộng đồng Hồi giáo tại UAE, nhưng nhấn mạnh rằng sự kiềm chế này "có giới hạn". Đồng thời, Tehran chỉ trích UAE tham gia vào các chiến dịch truyền thông "sai sự thật" và cho rằng cách tiếp cận này chỉ làm gia tăng căng thẳng.

Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi truyền thông Iran cho biết nước này đã triển khai cơ chế mới nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Theo đó, tất cả các tàu có kế hoạch đi qua eo biển Hormuz sẽ nhận được email từ một địa chỉ liên kết với Cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư (PGSA) thông báo về các quy tắc và quy định mới khi đi qua eo biển.

Các tàu phải điều chỉnh hoạt động của mình theo khuôn khổ này và xin giấy phép quá cảnh trước khi đi qua eo biển Hormuz, một trong những điểm nghẽn vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.

