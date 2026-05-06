Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Iran phủ nhận việc tấn công UAE, đưa ra cảnh báo cứng rắn

Quỳnh Như

TPO - Iran phủ nhận cáo buộc tấn công Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đồng thời phát đi cảnh báo mạnh mẽ, rằng mọi hành động quân sự nhằm vào Tehran xuất phát từ lãnh thổ UAE sẽ phải đối mặt với phản ứng "cứng rắn và đáng tiếc".

Iran ngày 6/5 đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc từ UAE về việc tấn công tên lửa và máy bay không người lái, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn về khả năng đáp trả quân sự.

Tuyên bố được đưa ra bởi Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya - cơ quan điều phối quân sự cấp cao của Iran.

"Lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran không tiến hành bất kỳ hoạt động nào như vậy trong những ngày gần đây. Nếu có bất kỳ hành động nào được thực hiện, chúng tôi sẽ thông báo một cách chắc chắn và rõ ràng. Các cáo buộc hoàn toàn không có cơ sở", tuyên bố nêu rõ.

Bộ Quốc phòng UAE ngày 4/5 cáo buộc Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái vào nước này, khiến ba người bị thương. Trước đó cùng ngày, chính quyền tiểu vương quốc Fujairah cho biết một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một cảng dầu đã gây ra hỏa hoạn khiến ba công dân Ấn Độ bị thương.

tl1.jpg

Đại diện phát ngôn của Bộ chỉ huy nhấn mạnh rằng, bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào các đảo, cảng biển hoặc bờ biển Iran nếu xuất phát từ lãnh thổ UAE sẽ bị đáp trả mạnh mẽ.

"Nếu bất kỳ hành động quân sự nào được thực hiện từ lãnh thổ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nhằm vào các đảo, cảng hoặc bờ biển của Iran, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ và đầy tiếc nuối", tuyên bố nêu rõ.

Iran cũng cáo buộc UAE đang hỗ trợ cho Mỹ và Israel, cho phép lực lượng và trang thiết bị quân sự của hai nước này hiện diện trên lãnh thổ. Tehran kêu gọi giới lãnh đạo UAE xem xét lại quan hệ liên minh, cảnh báo việc cho phép sử dụng lãnh thổ vào mục đích quân sự có thể làm gia tăng bất ổn khu vực.

Phía Iran cho biết sự kiềm chế trước đây của họ xuất phát từ quan ngại về an ninh khu vực và lợi ích của cộng đồng Hồi giáo tại UAE, nhưng nhấn mạnh rằng sự kiềm chế này "có giới hạn". Đồng thời, Tehran chỉ trích UAE tham gia vào các chiến dịch truyền thông "sai sự thật" và cho rằng cách tiếp cận này chỉ làm gia tăng căng thẳng.

Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi truyền thông Iran cho biết nước này đã triển khai cơ chế mới nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Theo đó, tất cả các tàu có kế hoạch đi qua eo biển Hormuz sẽ nhận được email từ một địa chỉ liên kết với Cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư (PGSA) thông báo về các quy tắc và quy định mới khi đi qua eo biển.

Các tàu phải điều chỉnh hoạt động của mình theo khuôn khổ này và xin giấy phép quá cảnh trước khi đi qua eo biển Hormuz, một trong những điểm nghẽn vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.

Quỳnh Như
Press TV
#Iran #UAE #căng thẳng #tấn công #đáp trả #cảnh báo #Vịnh Ba Tư #eo biển Hormuz #Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe