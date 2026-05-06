Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đấu giá 5 khu đất vàng hàng nghìn mét vuông để xây trường học

Chúc Trí

TPO - UBND TP. Cần Thơ vừa phê duyệt danh mục 23 khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2026, trong đó có 5 khu đất “vàng” rộng hàng nghìn m2 cho đầu tư trường học.

Theo kế hoạch vừa được phê duyệt, trong tổng số 23 khu đất với diện tích hơn 1,1 triệu m2 được đưa ra đấu giá năm 2026, có 5 khu đất chuyên dụng cho giáo dục, tập trung tại các khu vực đang phát triển về đô thị.

truong-hoc.jpg
Một khu đất quy hoạch trường học ở phường Cái Răng nhưng nhiều lần đấu giá không có người mua.

Cụ thể, tại khu vực phường An Bình, có 4 khu đất nằm dọc theo trục đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn từ Cái Sơn - Hàng Bàng đến đường tỉnh 923) sẽ được đưa ra đấu giá. Các khu đất này có diện tích đa dạng, đáp ứng nhiều loại hình trường học, khu nhỏ nhất cũng hơn 2.600 m2, khu lớn nhất lên tới hơn 66.300 m2.

Ngoài ra, Cần Thơ cũng đưa ra đấu giá một phần khu đất thu hồi từ Dự án Trường Đại học Nam Việt, với diện tích 50.000 m2, bên Quốc lộ 60, phường Sóc Trăng.

​Những năm trước, Cần Thơ cũng nhiều lần đưa ra đấu giá 2 khu đất giáo dục tại Hưng Thạnh (phường Cái Răng), với tổng giá khởi điểm hơn 400 tỷ đồng (theo hình thức thuê đất 50 năm, trả tiền một lần) nhưng không có người mua.

Trong đó, một khu quy hoạch trường tiểu học có diện tích hơn 17.800 m2 (giá khởi điểm 11,2 triệu đồng/m2), một khu trường THCS diện tích hơn 14.800 m2 (giá khởi điểm 14,6 triệu đồng/m2). Sau vài lần đấu giá không thành, hai khu đất này được chuyển giao cho địa phương quản lý và xem xét đầu tư.

Chúc Trí
#đấu giá đất #trường học #Cần Thơ #đầu tư giáo dục #khu đất giáo dục #phát triển đô thị #bất động sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe