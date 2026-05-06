Nóng: Đổi nguyện vọng tuyển sinh 10 một cách thông minh

report Tỷ lệ chọi không quyết định tất cả, đừng tạo áp lực tâm lý cho nhau

Đừng tạo áp lực bằng những câu như: “Năm nay tỷ lệ chọi cao lắm nha”, “Phải cố gắng nha”, “Trường này năm nay đầu vào tăng”, “Trường kia khó lắm”… Không nên nói những điều đó. Hãy nói với con rằng cứ cố gắng hết sức là được.

Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân:

Việc Sở GD&ĐT TPHCM công bố tỷ lệ chọi chỉ là một kênh để phụ huynh tham khảo. Chúng ta phải nhớ rằng tỷ lệ chọi không quyết định tất cả, chỉ giúp phụ huynh và học sinh nhìn lại xem quyết định đăng ký ba nguyện vọng trước đó đã phù hợp hay chưa, chứ không phải cứ tỷ lệ chọi cao là rớt hay thấp là đậu.

Có trường tỷ lệ chọi cao, có trường tỷ lệ chọi thấp, đó là quy luật tự nhiên, tồn tại khách quan trong tuyển sinh. Vì vậy, phụ huynh, học sinh, kể cả giáo viên chủ nhiệm lớp 9 cũng cần thật sự bình tĩnh trước những con số này, không để bản thân bị tác động quá nhiều về tâm lý.

Công tác tư vấn tuyển sinh thời gian qua của các trường THCS đã làm rất tốt khi phối hợp với báo chí, các phòng ban chuyên môn để hỗ trợ phụ huynh và học sinh hiểu rõ năng lực thực tế của con em mình. Chính vì hiểu rõ nội lực của con, phụ huynh mới đưa ra quyết định đăng ký nguyện vọng 1, 2, 3 từ trước khi Sở công bố tỷ lệ chọi.

Vì vậy, ở chiện tại, việc có nên thay đổi nguyện vọng hay không phải hết sức thận trọng. Theo quan điểm cá nhân, không nên thay đổi vì việc điều chỉnh lúc này giống như đang đánh cược. Đánh cược thì luôn có may rủi. Nếu may thì không nói, nhưng nếu rủi xảy ra sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy tâm lý cho cả gia đình. Người này trách người kia, cha mẹ áp lực, con cái áp lực nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Điều quan trọng nhất bây giờ là trả lời câu hỏi: “Ba tuần còn lại phải làm gì?”.

Với phụ huynh, điều cần làm là giữ cho gia đình không khí bình yên, bình thường và tích cực để con có tâm lý nhẹ nhàng. Cha mẹ nên chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giấc ngủ, xây dựng thời khóa biểu ôn tập rõ ràng cho con.

