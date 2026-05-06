Nóng: Đổi nguyện vọng tuyển sinh 10 một cách thông minh

Chuyên gia trả lời giao lưu trực tuyến có:
- Ông Huỳnh Văn Đà - Chuyên viên phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT TPHCM
- Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng THPT Bùi Thị Xuân
- Thạc sĩ Hồ Kỷ Tuấn - Phó hiệu trưởng THCS - THPT Hai Bà Trưng.
- Thạc sĩ truyền thông UK Phạm Công Nhật - Giám đốc truyền thông toàn quốc hệ thống DOL English.
Đừng tạo áp lực bằng những câu như: “Năm nay tỷ lệ chọi cao lắm nha”, “Phải cố gắng nha”, “Trường này năm nay đầu vào tăng”, “Trường kia khó lắm”… Không nên nói những điều đó. Hãy nói với con rằng cứ cố gắng hết sức là được.
Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân:
Việc Sở GD&ĐT TPHCM công bố tỷ lệ chọi chỉ là một kênh để phụ huynh tham khảo. Chúng ta phải nhớ rằng tỷ lệ chọi không quyết định tất cả, chỉ giúp phụ huynh và học sinh nhìn lại xem quyết định đăng ký ba nguyện vọng trước đó đã phù hợp hay chưa, chứ không phải cứ tỷ lệ chọi cao là rớt hay thấp là đậu.
Có trường tỷ lệ chọi cao, có trường tỷ lệ chọi thấp, đó là quy luật tự nhiên, tồn tại khách quan trong tuyển sinh. Vì vậy, phụ huynh, học sinh, kể cả giáo viên chủ nhiệm lớp 9 cũng cần thật sự bình tĩnh trước những con số này, không để bản thân bị tác động quá nhiều về tâm lý.
Công tác tư vấn tuyển sinh thời gian qua của các trường THCS đã làm rất tốt khi phối hợp với báo chí, các phòng ban chuyên môn để hỗ trợ phụ huynh và học sinh hiểu rõ năng lực thực tế của con em mình. Chính vì hiểu rõ nội lực của con, phụ huynh mới đưa ra quyết định đăng ký nguyện vọng 1, 2, 3 từ trước khi Sở công bố tỷ lệ chọi.
Vì vậy, ở chiện tại, việc có nên thay đổi nguyện vọng hay không phải hết sức thận trọng. Theo quan điểm cá nhân, không nên thay đổi vì việc điều chỉnh lúc này giống như đang đánh cược. Đánh cược thì luôn có may rủi. Nếu may thì không nói, nhưng nếu rủi xảy ra sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy tâm lý cho cả gia đình. Người này trách người kia, cha mẹ áp lực, con cái áp lực nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Điều quan trọng nhất bây giờ là trả lời câu hỏi: “Ba tuần còn lại phải làm gì?”.
Với phụ huynh, điều cần làm là giữ cho gia đình không khí bình yên, bình thường và tích cực để con có tâm lý nhẹ nhàng. Cha mẹ nên chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giấc ngủ, xây dựng thời khóa biểu ôn tập rõ ràng cho con.
Sau khi sáp nhập địa giới hành chính TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, điều gì là thay đổi quan trọng nhất mà thí sinh cần đặc biệt lưu ý trong kỳ thi năm nay, xin mời ông?”
Ông Huỳnh Văn Đà - Chuyên viên phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM:
Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu sáp nhập TPHCM. Thực hiện theo quy chế của Bộ, thống nhất thực hiện tất cả các quy định của một địa phương hợp nhất. Khu vực 1 TPHCM giữ nguyên như bình thường, khu vực 2-3 thay đổi với cấu trúc đề tuyển sinh ba môn Văn - Toán - Ngoại ngữ của TPHCM để học sinh tham khảo.
Thay đổi về phần đọc hiểu, vận dụng, vận dụng ở mức độ cao hơn, độ phân hóa các bạn học sinh. Ngày 29/4 Sở Ban hành công văn 1269, giao chỉ tiêu tuyển sinh. Năm nay các trường sẽ có chỉ tiêu nhiều hơn so với năm 2025-2026, đây là tín hiệu đáng mừng. Về khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ, khu vực giáp ranh như Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Đông Hòa giáp ranh Thủ Đức cũ.
Các bạn học sinh khu vực Dĩ An (Bình Dương cũ), các bạn ở phường Dĩ An không được đăng ký vào các trường ở Thủ Đức. Khi hợp nhất lại thì sẽ có một số điều chỉnh về nguyện vọng đăng ký vào trường. Sự soán ngôi, đặc biệt là các trường ở trung tâm, có sự thay đổi lớn về việc đăng ký nguyện vọng vào trường, các khu vực giáp ranh đặc biệt là THPT Nguyễn Hữu Huân, trường chuyên của địa phương, về cơ bản vẫn còn sức hút, nằm trong top các trường có nguyện vọng đăng ký vào trường cao.
Thứ ba, TPHCM theo truyền thống đối với quy chế thi, là năm đầu tiên Sở đang dự thảo quy chế dành riêng cho học sinh TPHCM. Công văn số 621/BGDĐT-GDPT ngày 05/02/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường quản lý, chỉ đạo công tác tuyển sinh, quy chế đặc biệt chú trọng chống gian lận công nghệ cao trong thi cử, đối với khu vực 2-3 cần lưu ý. Công văn 1257/BGDĐT-QLCL: của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và hướng dẫn 1258 của Trung tâm. Học thật, thi thật, kết quả thật.
Lưu ý cho tất cả thí sinh cho kỳ thi năm nay, mức xử lý tương đương với mức xử lý của Bộ. Khi phát hiện có gian lận thì đình chỉ thi ngay, hủy kết quả thi của cả 3 khu vực 1-2-3.
Công văn 2986/SGDĐT-QLCL thời gian tuyển sinh lớp 10 TPHCM 2026, khung thời gian bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng, đến 17h 8/5 kết thúc thay đổi nguyện vọng, các học sinh và phụ huynh sẽ theo dõi. Thứ nhất, tham khảo kỹ quyết định 1269 ban hành chỉ tiêu cho các trường và Sở đã công bố lượng nguyện vọng của các trường ở TPHCM".