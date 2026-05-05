'Nếu kỳ thi này không rực rỡ thì sao?' – Talkshow nóng trước giờ chốt nguyện vọng vào lớp 10

TPO - Trong bối cảnh kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm nay có nhiều biến động sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, áp lực đối với học sinh lớp 9 và phụ huynh đang tăng cao từng ngày, đặc biệt ở giai đoạn đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng kéo dài từ nay đến 17h ngày 8/5.

Sau khi Sở GD&ĐT TPHCM công bố số liệu đăng ký nguyện vọng (ngày 4/5), báo Tiền Phong tổ chức chương trình tư vấn – talkshow với chủ đề: “Nếu kỳ thi này không rực rỡ thì sao?”

Chương trình dự kiến diễn ra vào sáng 6/5, phát trực tuyến trên các nền tảng của báo Tiền Phong.

Không chỉ là chuyện đậu – trượt

Khác với các buổi tư vấn tuyển sinh truyền thống, chương trình lần này đi thẳng vào “nỗi sợ lớn nhất” của học sinh lớp 9: "Nếu không đậu trường công lập, liệu có phải là thất bại?"

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm 2025.

Thông qua các góc nhìn đa chiều, talkshow hướng tới việc: Cung cấp thông tin chính xác, cập nhật về kỳ thi tuyển sinh lớp 10; Giải tỏa áp lực “phải đậu bằng mọi giá”; Mở ra nhiều lộ trình học tập phù hợp với năng lực...

Chương trình có sự tham gia của:

Thạc sĩ Huỳnh Văn Đà là Chuyên viên Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT TPHCM – cung cấp thông tin chính thức về tuyển sinh lớp 10.

Thạc sĩ Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân - trường có tỷ lệ chọi NV1 cao nhất TPHCM năm nay với tỷ lệ 2,84.

Thạc sĩ Hồ Kỳ Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng

Thạc sĩ truyền thông UK Phạm Công Nhật - Giám đốc truyền thông toàn quốc Hệ thống DOL English

Các khách mời tham gia chương trình.

Các khách mời sẽ cùng phân tích những thay đổi của kỳ thi năm nay, đồng thời trả lời trực tiếp các câu hỏi “nóng” như: Có nên điều chỉnh nguyện vọng vào phút chót và điều chỉnh thế nào?; Công lập có phải con đường duy nhất? Nếu không “đậu NV1”, học sinh còn những lựa chọn nào?...

Mở nhiều lối đi – giảm áp lực một kỳ thi

Thông điệp xuyên suốt của chương trình là: “Không phải ai cũng rực rỡ trong một kỳ thi nhưng ai cũng có thể tìm được con đường phù hợp để tỏa sáng”.

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng đa dạng với nhiều mô hình học tập mới, việc định hướng đúng năng lực và lựa chọn phù hợp được xem là chìa khóa quan trọng, thay vì chạy theo tâm lý đám đông.

Bên cạnh phần trao đổi chuyên sâu, học sinh và phụ huynh có thể gửi câu hỏi trực tiếp trong quá trình livestream để được các chuyên gia tư vấn ngay tại chương trình.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM năm nay dự kiến diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6, với ba môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Theo dữ liệu được công bố ngay sau khi hệ thống đăng ký được khóa vào cuối tháng 4, có gần 167.000 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 năm học 2026-2027.

Trong khi đó, khối công lập sẽ tuyển 117.355 học sinh lớp 10; 41 trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ tuyển 16.226 học sinh. Như vậy, số còn lại sẽ bị “loại” khỏi cuộc chơi để đến với hệ trung cấp, học nghề…

Độc giả quan tâm, có thể gửi câu hỏi về email online@baotienphong.com.vn.