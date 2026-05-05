ILA ra mắt khóa hè chuẩn quốc tế 2026, mang trải nghiệm du học đến ngay tại Việt Nam

Là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc kiến tạo trải nghiệm học tập chuẩn quốc tế, ILA tiếp tục khẳng định vị thế khi ra mắt khóa hè ILA Summer Never Ends 2026 theo mô hình “Du học tại chỗ”. Đây được xem là bước đi chủ động trong cách tiếp cận giáo dục hè, khi nắm bắt được xu hướng phụ huynh hiện đại ngày càng chú trọng đầu tư có chọn lọc cho trải nghiệm hè của con.

Xu hướng “Du học tại chỗ”, giải pháp tối ưu cho phụ huynh thế hệ mới

Các bậc cha mẹ ngày nay ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn chương trình hè cho con. Họ không còn tìm kiếm những sân chơi đơn thuần, mà mong muốn một môi trường vừa học vừa trải nghiệm, giúp con phát triển khả năng thích nghi và tư duy toàn cầu. Mô hình “Studycation” (Study + Vacation) đang dần trở thành một xu hướng giáo dục được ưa chuộng trên thế giới, và ILA là một trong những đơn vị sớm đưa cách tiếp cận này vào Việt Nam. Không dừng lại ở đó, ILA tiếp tục phát triển thành chương trình “Du học tại chỗ”, đưa môi trường quốc tế đến gần hơn với trẻ, đồng thời tạo nền tảng để các em sẵn sàng hội nhập trong tương lai.

Nhiều nghiên cứu về giáo dục hiện đại cho thấy, lợi thế hội nhập của một đứa trẻ không nằm ở việc đã đi qua bao nhiêu quốc gia, mà ở khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và sự tự tin bước ra khỏi vùng an toàn. ILA Summer Never Ends 2026 được thiết kế để đáp ứng chính những mục tiêu đó, mang đến một môi trường “vừa học vừa trải nghiệm”, nơi trẻ từng bước làm quen với môi trường quốc tế một cách tự nhiên và hiệu quả.

ILA Summer Never Ends 2026: 7 tuần “Du học tại chỗ” đẳng cấp quốc tế

Chương trình ILA Summer Never Ends 2026 kéo dài 7 tuần, dành cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 2,5 đến 16 tuổi. Điểm đặc biệt của khóa học là môi trường 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm, giúp trẻ hình thành phản xạ ngôn ngữ và sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh.

Lịch trình bán trú khoa học được chia thành hai phần rõ rệt:

● Buổi sáng – Chương trình GLOBAL MINDS: Trẻ học tiếng Anh theo chuẩn Cambridge và phát triển tư duy toàn cầu thông qua các lớp học như Khám phá thế giới, Diễn xuất sân khấu, Đại sứ văn hóa, Ươm mầm lãnh đạo, Tư duy toàn cầu, Kỹ năng điều hành.

● Buổi chiều – Chương trình IMPACT ZONE: Trẻ tham gia các lớp dự án kỹ năng và hoạt động ngoại khóa như Bóng rổ, Nhảy hiện đại, Thủ công tái chế, Thế giới động vật, Bảo vệ môi trường, Khoa học ứng dụng, Sáng tạo nội dung số, Thực hành khởi nghiệp, Dự án cộng đồng...

Điểm nổi bật của chương trình không chỉ nằm ở nội dung học, mà ở cách trẻ sử dụng tiếng Anh để tham gia vào các hoạt động thực tế, từ làm việc nhóm đến giải quyết vấn đề trong những tình huống gần với đời sống.

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến các trải nghiệm thực tế nổi bật như chuyến đi nông trại, hoạt động team building và ngày hội ILA Global Festival, giúp trẻ mở rộng trải nghiệm và phát triển kỹ năng xã hội.

Chương trình được thiết kế chuyên biệt theo từng độ tuổi:

● Little Stars (2,5 – 8 tuổi): Gieo mầm tự tin và sự sẻ chia qua các hoạt động nhóm, nhảy hiện đại và các dự án thiện nguyện ấm áp.

● Junior Leaders (8 – 11 tuổi): Rèn luyện bản lĩnh và tư duy chủ động thông qua vai trò “Đại sứ văn hóa”, sáng tạo nội dung và xử lý tình huống thực tế.

● Global Teens (11 – 16 tuổi): Khai phóng tư duy toàn cầu và kỹ năng số với các lớp kỹ năng lãnh đạo, dự án khởi nghiệp và kỹ năng số thời đại 4.0.

Đặc quyền ưu đãi dành cho phụ huynh đăng ký sớm

Nhân dịp ra mắt chương trình, ILA Summer Never Ends 2026 triển khai nhiều ưu đãi dành cho phụ huynh đăng ký sớm. Theo đó, học sinh có cơ hội nhận học bổng lên đến 30% học phí, cùng các quà tặng mùa hè phiên bản giới hạn.

Ngoài ra, một số suất học bổng giá trị cao hơn, lên đến 40%, cũng được dành riêng cho các học sinh đáp ứng tiêu chí tuyển chọn của chương trình.

ILA sẵn sàng tư vấn chi tiết lộ trình học theo từng độ tuổi và ưu đãi ghi danh sớm.