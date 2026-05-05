Đại học Trà Vinh công bố lịch thi V-SAT 2026 với 3 đợt thi

Đại học Trà Vinh công bố lịch tổ chức Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) năm 2026. Kỳ thi gồm 3 đợt, diễn ra từ cuối tháng 5 đến tháng 8/2026, tạo thêm nhiều cơ hội xét tuyển cho thí sinh.

Lịch thi và thời hạn đăng ký

Toàn bộ các ca thi sẽ diễn ra tại Khu I - Đại học Trà Vinh (Số 126 Nguyễn Thiện Thành, TP Trà Vinh). Cụ thể 3 đợt thi như sau:

Đợt 1: Thi ngày 30, 31/05 và 01, 02/06. (Hạn đăng ký: 20/05/2026).

Đợt 2: Thi từ ngày 20 đến 23/07. (Hạn đăng ký: 10/07/2026).

Đợt 3: Thi ngày 30, 31/08. (Hạn đăng ký: 20/08/2026).

Lệ phí và lưu ý dự thi

• Mức lệ phí: Môn Ngữ văn là 220.000 đồng/môn; các môn còn lại (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh) là 150.000 đồng/môn.

• Lưu ý: Nhà trường sắp xếp lịch thi 3 môn/buổi. Thí sinh được khuyến cáo không nên đăng ký quá 6 môn trong cùng một đợt thi. Lịch thi chi tiết của từng cá nhân sẽ được báo trước 5 ngày. Lệ phí đã nộp không được hoàn trả, trừ các trường hợp bất khả kháng có minh chứng.

Đăng ký trực tuyến 100%

Kỳ thi rộng mở cho nhiều đối tượng: từ học sinh đang học chương trình THPT/GDTX, thí sinh tự do chưa tốt nghiệp các năm trước, đến người đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp trở lên.

Thí sinh tìm hiểu thông tin, đăng ký dự thi và nộp lệ phí hoàn toàn trực tuyến tại cổng: https://vsat.tvu.edu.vn.

​Thông tin liên hệ hỗ trợ thí sinh:

Ban Tuyển sinh và Truyền thông - Đại học Trà Vinh (Phòng A11.120, Tòa nhà A1).

Hotline: (02943) 855 944 | 0965 855 944 | 0367 955 944

Email: tuyensinh@tvu.edu.vn