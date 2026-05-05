Đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 ở TPHCM: Nơi 'ngộp thở', chỗ tuyển chưa đủ

TPO - Tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập tại TPHCM năm học 2026–2027 đang cho thấy sự phân hóa rõ rệt: Trong khi nhiều trường “top” có mức cạnh tranh gấp 2–3 lần chỉ tiêu thì có không ít trường rơi vào tình trạng thiếu thí sinh đăng ký.

Sau khi Sở GD&ĐT TPHCM công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1, bức tranh tuyển sinh lớp 10 năm nay lộ rõ hai thái cực trái ngược.

Ở nhóm đầu, nhiều trường tiếp tục “nóng” với tỷ lệ chọi cao. Có những trường ghi nhận hơn 2 thí sinh cạnh tranh 1 suất học, thậm chí tiến sát mốc 3. Đây chủ yếu là các trường ở khu vực trung tâm, có chất lượng đào tạo ổn định và sức hút lớn với học sinh, phụ huynh.

Đơn cử: Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành) có tỉ lệ chọi cao nhất với 1.787 học sinh đăng ký nguyện vọng 1, trong khi chỉ tiêu vào lớp 10 thường chỉ có 630 học sinh (tỷ lệ 1 chọi 2,84). Kế đó là Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn) chỉ tiêu 360/1.004 học sinh dự tuyển (1 chọi 2,79). Trường THPT Thủ Đức chỉ tiêu 900/2.312 học sinh dự tuyển (1 chọi 2,57).

Nhiều trường THPT khác cũng có tỷ lệ chọi cao (1 chọi trên 2) như Lê Trọng Tấn, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Huân, Phú Nhuận, Lương Thế Vinh, Phạm Văn Sáng, Vĩnh Lộc, Trần Phú, Thạnh Lộc, Gia Định, Tây Thạnh, Nguyễn Thượng Hiền... (khu vực 1); Dĩ An, Trịnh Hoài Đức, Trần Văn Ơn, Bến Cát...(khu vực 2 - Bình Dương cũ)...

Top 20 trường có tỉ lệ chọi cao nhất.

Việc tập trung đông hồ sơ khiến áp lực trúng tuyển ở nhóm này trở nên rất lớn. Chỉ cần chênh lệch vài điểm cũng có thể khiến thí sinh đánh mất cơ hội trúng tuyển.

Trái ngược với nhóm này, ở nhóm còn lại (theo thống kê thì có 45 trường), số lượng thí sinh đăng ký thấp hơn cả chỉ tiêu được giao. Điều này đồng nghĩa, nếu thí sinh đáp ứng điều kiện xét tuyển, khả năng trúng tuyển gần như chắc chắn.

Cụ thể, ở khu vực 1: Trường THPT Nguyễn Văn Linh (có chỉ tiêu 675/121 học sinh dự tuyển); Trần Hữu Trang (chỉ tiêu 540/dự tuyển 159); Nguyễn Văn Tăng (chỉ tiêu 1.125/ dự tuyển 286); Long Trường (chỉ tiêu 720/ dự tuyển 266); Ngô Gia Tự (chỉ tiêu 765/ dự tuyển 200); Lê Thị Hồng Gấm (chỉ tiêu 495/ dự tuyển 150); Phong Phú (chỉ tiêu 855/ dự tuyển 298); Sương Nguyệt Anh (chỉ tiêu 450/ dự tuyển 149); Diên Hồng (chỉ tiêu 450/ dự tuyển 228)...

Ở khu vực 2: Trường THCS-THPT Nguyễn Huệ (chỉ tiêu 450/ dự tuyển 246); THCS-THPT Tây Sơn (chỉ tiêu 450/ dự tuyển 265)... Ở khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ): Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (chỉ tiêu 585/ dự tuyển 469); THPT Bưng Riềng (chỉ tiêu 450/ dự tuyển 398)...

Top 20 trường có tỷ lệ chọi dưới 1.

Theo các chuyên gia, sự “lệch pha” này xuất phát từ tâm lý dồn nguyện vọng vào trường top, trong khi nhiều trường khác dù có chất lượng ổn định nhưng lại không được chú ý. Bên cạnh đó, yếu tố vị trí địa lý và xu hướng chọn trường gần nhà, thuận tiện di chuyển cũng ảnh hưởng đáng kể đến quyết định của học sinh.

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn nguyện vọng trở nên đặc biệt quan trọng. Nếu đăng ký vào các trường có tỷ lệ chọi cao, thí sinh có nguy cơ trượt cả 3 nguyện vọng. Ngược lại, chiến lược chọn trường hợp lý – kết hợp giữa nguyện vọng mơ ước, phù hợp và an toàn sẽ giúp tăng cơ hội trúng tuyển.