'Trạm Học' – nền tảng học tập trực tuyến hỗ trợ sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tập đoàn FPT vừa ra mắt không gian học tập số “Trạm Học”, hướng tới hỗ trợ học sinh THPT trên cả nước trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp năm 2026. Sản phẩm được kỳ vọng góp phần giúp người học xây dựng thói quen tự học, duy trì trạng thái tinh thần tích cực trong giai đoạn cao điểm mùa thi.

“Trạm Học” là một trong những hoạt động thuộc dự án cộng đồng “Đợi mình là rực rỡ” do Khối Giáo dục FPT - Tập đoàn FPT triển khai. Sau 3 mùa thực hiện, dự án tiếp tục mở rộng hình thức hỗ trợ học sinh thông qua nền tảng số, thay vì chỉ dừng lại ở các hoạt động truyền thông và cộng đồng như trước.

Trong giai đoạn nước rút của kỳ thi THPT Quốc gia 2026, nhu cầu học tập chủ động, cá nhân hóa và linh hoạt của sĩ tử 2k8 càng trở nên rõ nét. Bên cạnh tài liệu ôn tập, nhiều học sinh cũng quan tâm tới việc duy trì nhịp học ổn định, kiểm soát áp lực tâm lý và tìm kiếm môi trường học tập phù hợp.

https://tramhoc.fpt.edu.vn/﻿ được thiết kế như người bạn đồng hành, giúp học sinh duy trì sự ổn định cả trong học tập lẫn cảm xúc

Website “Trạm Học” được thiết kế theo mô hình không gian học tập số, cho phép người dùng tùy chỉnh theo thói quen cá nhân. Người học có thể lựa chọn hoặc tự thiết kế giao diện học tập, sử dụng bộ đếm thời gian để tăng mức độ tập trung khi ôn luyện, đồng thời theo dõi tiến độ học thông qua các công cụ như đếm ngược ngày thi hoặc ghi nhận số ngày học liên tiếp.

Bên cạnh đó, nền tảng tích hợp kho nhạc hỗ trợ tập trung và các trích dẫn tạo động lực, nhằm giúp người học duy trì trạng thái học tập trong thời gian dài. Thông qua sự phối hợp với nền tảng Tuyensinh247, học sinh có thể truy cập các bộ đề thi miễn phí cũng như tra cứu thông tin điểm thi ngay trên hệ thống.

Theo đại diện dự án, mùa thi không chỉ là quá trình kiểm tra kiến thức mà còn là thử thách về tâm lý và khả năng tự quản lý của học sinh. Việc xây dựng một công cụ hỗ trợ học tập toàn diện, kết hợp giữa nội dung và trải nghiệm, được xem là hướng tiếp cận phù hợp với nhu cầu của học sinh hiện nay.

Với sự đồng hành của Tuyển sinh 247, sĩ tử có thể luyện đề miễn phí và tra cứu điểm thi tại “Trạm Học”

Dự án “Đợi mình là rực rỡ” đã bước sang mùa thứ 3 với nhiều hoạt động đồng hành cùng học sinh trên cả nước. Những mùa trước, dự án đã phối hợp với nhiều đơn vị như Thành đoàn Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Bộ Y tế, Đường dây nóng Ngày mai cùng các cộng đồng trẻ, các Content Creator có sức ảnh hưởng để lan tỏa thông điệp tích cực về sức khỏe tinh thần học đường.

Năm nay, với sản phẩm trọng tâm là website “Trạm Học”, dự án tiếp tục mở rộng phạm vi hỗ trợ theo hướng thiết thực và gần gũi với nhu cầu thực tế của học sinh, sinh viên trong bối cảnh học tập hiện đại. Thông qua nền tảng này, dự án mong muốn lan tỏa tinh thần “Đợi mình là rực rỡ” - mỗi người trẻ đều có thể bước qua áp lực thi cử bằng sự chuẩn bị vững vàng, tinh thần tích cực và niềm tin vào chính mình và chuẩn bị tốt hơn cho các kỳ thi quan trọng.

“Trạm Học” cũng được kỳ vọng sẽ trở thành một cộng đồng số kết nối hàng triệu học sinh Việt Nam cùng nhau duy trì động lực học tập, chuẩn bị tốt nhất cho những cột mốc quan trọng phía trước.

Đại diện đơn vị triển khai cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số trong giáo dục diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ để hỗ trợ người học không chỉ dừng lại ở nội dung mà còn mở rộng sang trải nghiệm và thói quen học tập. Việc phát triển các nền tảng như “Trạm Học” được xem là một trong những hướng đi nhằm đồng hành cùng học sinh Việt Nam trong quá trình học tập và phát triển kỹ năng tự học.