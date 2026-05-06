Phát hiện thi thể nhân viên trường cấp 3 trên sông với nhiều vết thương

TPO - Một thi thể nam giới được xác định là nhân viên trường cấp 3 vừa được phát hiện trôi trên sông Chắc Băng (Cà Mau), trên thi thể có nhiều vết thương bất thường.

Ngày 6/5, lãnh đạo UBND xã Thới Bình (tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Chắc Băng, trên thi thể có nhiều vết thương.

Đoạn sông phát hiện thi thể anh H. trên sông Chắc Băng.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h45 ngày 5/5, người dân ở khu vực ấp 4 (xã Thới Bình) phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Chắc Băng, nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là anh L.H. (25 tuổi), nhân viên văn phòng của trường cấp 3 trên địa bàn.

Theo nguồn tin riêng của PV, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương.

Gia đình nạn nhân đã đề nghị cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Công an tỉnh Cà Mau đã hoàn tất khám nghiệm, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự, và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.