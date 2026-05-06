"Rừng" thủ tục hành là chính, loạt điều kiện "bóp nghẹt" kinh doanh: Hồ sơ bị 'đóng băng' gần 10 năm, tỉnh lạnh lùng nói 'không có vướng mắc'

TPO - Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung phản ánh, các sở, ngành tỉnh Ninh Bình chậm trễ trong xác định giá đất khiến doanh nghiệp không thể hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy định. Hệ quả là toàn bộ quy trình đầu tư bị đình trệ, giấy phép xây dựng không được cấp, các thủ tục pháp lý liên quan bị “đóng băng”, gây lãng phí lớn về nguồn lực và tài sản.

Vật vã đi làm thủ tục

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung (Công ty Quang Trung) có văn bản gửi Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, phản ánh việc hồ sơ hành chính của doanh nghiệp bị kéo dài bất thường, liên tục bị trả đi trả lại tới 9 lần trong hơn 1 năm qua cơ chế “một cửa”.

Nhiều diện tích đất ở Khu Công nghiệp Phúc Sơn thành bãi chăn thả trâu, bò.

Công ty Quang Trung do ông Nguyễn Tăng Cường làm chủ tịch. Những vướng mắc của doanh nghiệp này bắt đầu từ Quyết định số 980 ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thu hồi hơn 1.145 m² đất để xây dựng tuyến đường ven sông Vân, cắt ngang khu nhà xưởng đang hoạt động ổn định của doanh nghiệp.

Việc thu hồi này khiến doanh nghiệp buộc phải di dời toàn bộ nhà xưởng, máy móc đến khu đất mới tại Khu công nghiệp Phúc Sơn, kéo theo việc tạm dừng sản xuất dự kiến khoảng 6 tháng.

Tại địa điểm mới, doanh nghiệp đã chủ động ứng vốn cho UBND TP. Ninh Bình cũ (không tính lãi) để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến ngày 21/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1221 giao đất cho doanh nghiệp thực hiện Dự án đầu tư dây chuyền công nghệ tạo phôi công nghệ cao. Tỉnh này giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xác định đơn giá thuê đất.

Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, việc xác định giá đất cụ thể, điều kiện để doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ tài chính và triển khai dự án vẫn chưa được hoàn tất. Theo phản ánh, Sở TN&MT đã nhiều lần thuê các đơn vị tư vấn thẩm định giá, áp dụng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng hồ sơ liên tục bị hội đồng thẩm định giá đất trả lại với các lý do khác nhau, trong khi doanh nghiệp không được tiếp cận đầy đủ nội dung vướng mắc.

Tài sản của Công ty Quang Trung tại Khu Công nghiệp Phúc Sơn.

Do khu đất thuộc phạm vi khu công nghiệp, việc chậm trễ trong xác định giá đất cụ thể của các sở, ngành tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp khiến doanh nghiệp không thể hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy định. Hệ quả là toàn bộ quy trình đầu tư bị đình trệ, giấy phép xây dựng không được cấp, các thủ tục pháp lý liên quan bị “đóng băng”, trong khi nhiều hạng mục đã triển khai dở dang, máy móc thiết bị xuống cấp theo thời gian, gây lãng phí lớn về nguồn lực và tài sản.

Sở nói không, doanh nghiệp bảo có

Đối với khu đất ven sông Vân có tổng diện tích 5.470 m², sau khi Nhà nước thu hồi 1.145 m² để làm đường, phần diện tích còn lại của công ty không đủ điều kiện duy trì sản xuất đã tiếp tục bị thu hồi và giao UBND TP. Ninh Bình (cũ) lập quy hoạch đất ở, tổ chức đấu giá nhằm tạo nguồn thu phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy nguồn thu từ đấu giá không đủ bù đắp chi phí, buộc ngân sách thành phố phải bù thêm 21 tỷ đồng. Chính vì vậy, khu đất này rơi vào tình trạng “treo” kéo dài hơn 10 năm.

Tài sản của doanh nghiệp bị phơi sương, phơi nắng nhiều năm.

Trước thực trạng đó, doanh nghiệp đã chủ động đề xuất phương án chuyển đổi sang dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024 của Quốc hội; đề xuất này đã được UBND tỉnh trình và được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 51 ngày 3/6/2025. Tuy nhiên, khi hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định, doanh nghiệp tiếp tục gặp vướng mắc khi hồ sơ bị Sở Tài chính yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung và trả lại tới 9 lần thông qua cơ chế một cửa trong thời gian hơn 12 tháng.

Ngày 2/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC). Thủ tướng chỉ đạo cắt giảm trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng. Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/5 về hiện trạng các quy định, TTHC hiện nay (thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết...).

Điều đáng nói, những yêu cầu này phát sinh trong bối cảnh quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt với tổng diện tích hơn 5.570 m², trong đó 3.100 m² là đất xây dựng nhà ở và khoảng 2.400 m² là đất giao thông, mặt nước. Theo quy hoạch này, doanh nghiệp phải hoàn trả hơn 2.470 m² để phục vụ hạ tầng, và thực tế chỉ còn quyền sử dụng 3.100 m². Phần chênh lệch diện tích hơn 100 m² cũng đã được cơ quan chuyên môn xác nhận, làm rõ bằng trích lục bản đồ địa chính. Tuy nhiên, dù các căn cứ pháp lý và kỹ thuật cơ bản đã đầy đủ, hồ sơ vẫn tiếp tục bị yêu cầu rà soát, lấy ý kiến lặp lại nhiều lần.

Những vướng mắc nêu trên đã đẩy một doanh nghiệp lớn, có nhiều đóng góp cho ngành cơ khí Việt Nam vào thế khó. Công ty Cơ khí Quang Trung cùng cá nhân ông Cường và tập thể doanh nghiệp đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ, cùng nhiều phần thưởng cấp Nhà nước khác. Vậy nhưng hiện doanh nghiệp phải đối mặt với hàng loạt khó khăn khi hồ sơ thủ tục hành chính liên tục bị luân chuyển qua nhiều cơ quan, bị yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần với những lý do thiếu thuyết phục.

Ngày 5/5, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Đức Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình - khẳng định các nội dung liên quan đến Công ty Quang Trung “không có vướng mắc”. Ông Phúc cho rằng khoản chi phí giải phóng mặt bằng mà doanh nghiệp nêu ra “không có cơ sở để xem xét, giải quyết”.

Kết cấu thép hoen gỉ "nằm" chờ thành sắt vụn.

Đại diện Sở Tài chính Ninh Bình cũng nói thêm, doanh nghiệp chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, đặc biệt là các thủ tục xin ý kiến các cơ quan liên quan đối với dự án.

Ở chiều ngược lại, phía Công ty Quang Trung khẳng định đã có sự thống nhất về phương án xử lý diện tích nêu trên và không đặt vấn đề yêu cầu bồi thường. Doanh nghiệp cho biết và cung cấp tài liệu đã thực hiện việc xin ý kiến các cơ quan như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các sở ngành tỉnh Ninh Bình là Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Hoa Lư. Các ý kiến đều xác nhận dự án phù hợp quy hoạch và đồng thuận về chủ trương triển khai.

Xã "ngâm" giấy tờ do tỉnh chậm phân cấp, phân quyền?

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hưng Phước, TP. Đồng Nai xuất hiện tình trạng "ngâm" hồ sơ, không thông báo giải quyết, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Bà Đ.T.L. - ở xã Hưng Phước - cho biết, khi đi làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được hướng dẫn vào làm thủ tục và nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hưng Phước.

Thông tin hồ sơ, thủ tục đất đai của bà Đ.T.L. bị "ngâm" tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hưng Phước.

"Sau khi nộp, tôi nhận giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Thời gian tiếp nhận là ngày 2/3/2026 và thời hạn trả kết quả là ngày 27/3/2026, nhưng đến hẹn trả kết quả tôi lên thì cán bộ ở trung tâm phục vụ hành chính công cho biết chưa có kết quả. Đến ngày 23/4 tôi đi hỏi tiếp, xã không thông báo trả lại hồ sơ hay nguyên do vướng mắc, điều chỉnh… khiến tôi quá mệt mỏi với cách làm việc ở nơi đây" - bà Đ.T.L. - nói về hành trình đi làm thủ tục hành chính.

Cùng chung cảnh ngộ, ông T. - người dân tại xã Hưng Phước - thông tin: "Khi đi làm thủ tục hành chính, tôi được cán bộ hướng dẫn nộp hồ sơ vào dịch vụ công của xã, được phiếu hẹn và thời gian giải quyết là 25 ngày. Tuy nhiên, đến thời hạn lên lấy hồ sơ thì bộ phận một cửa tại đây cho biết chưa có thông báo, đến nay đã gần 2 tháng vẫn chưa có thông báo khiến tôi vô cùng bức xúc".

Ông Nguyễn Công Danh - Chủ tịch UBND xã Hưng Phước - cho biết, việc chậm hồ sơ là do UBND tỉnh chậm phân cấp, phân quyền. Từ đầu tháng 4, sau khi tỉnh có chỉ đạo, lãnh đạo xã đã đốc thúc xử lý các giấy tờ liên quan.