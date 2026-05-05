Bộ Tài chính thông tin việc không cấm trả lương trên 5 triệu bằng tiền mặt

TPO - Theo Bộ Tài chính, doanh nghiệp có quyền thoả thuận với người lao động, thỏa thuận về hình thức, kỳ hạn trả lương. Tuy nhiên, để được tính vào chi phí và được trừ khi tính thuế, doanh nghiệp phải tuân thủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản từ 5 triệu đồng/lần chi trả.

Trả lời Hiệp hội Doanh nghiệp Tuyên Quang về quy định điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ pháp lý là Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung trả lời tại các công văn này là đúng quy định, không mở rộng hơn so với quy định của nghị định và không chứa nội dung quy phạm pháp luật.

Theo Bộ Tài chính, pháp luật chỉ quy định điều kiện được tính vào chi phí được trừ, không điều chỉnh hình thức, kỳ hạn chi trả tiền lương của doanh nghiệp cho người lao động.

Về việc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang cho rằng quy định về điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt của pháp luật thuế lấn sang pháp luật về lao động, Bộ Tài chính cho biết chưa chính xác.

Bộ luật Lao động năm 2019 (Điều 96, Điều 97) và Nghị định số 145/2020 của Chính phủ (Điều 54) đã quy định cụ thể hình thức trả lương và kỳ hạn trả lương cho người lao động.

Theo đó, doanh nghiệp và người lao động được thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán; về kỳ hạn trả lương nếu theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc; người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần...

Tuy nhiên, để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải tuân thủ quy định. Trong đó, quy định về thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản thanh toán từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9.

Đối với các khoản thanh toán từng lần có giá trị dưới 5 triệu đồng mà doanh nghiệp sử dụng tiền mặt (bao gồm cả khoản chi tiền lương, tiền công cho người lao động) nếu đáp ứng điều kiện là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì doanh nghiệp vẫn được tính vào chi phí được trừ.

"Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ quy định điều kiện được tính vào chi phí được trừ, không điều chỉnh hình thức, kỳ hạn chi trả tiền lương của doanh nghiệp cho người lao động”, Bộ Tài chính nêu rõ.

Bộ này cũng cho hay, chủ trương, quan điểm chỉ đạo đẩy mạnh việc áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế để tiết kiệm nguồn lực, minh bạch hóa các giao dịch kinh tế, phòng chống thất thu thuế, tội phạm là thống nhất, xuyên suốt trong giai đoạn vừa qua.

Để góp phần cùng các giải pháp khác trong việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên phạm vi toàn nền kinh tế, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 (điểm c khoản 1 Điều 9) đã quy định về điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt để được tính vào chi phí được trừ và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Trên cơ sở đó, tại điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320 đã quy định với các khoản thanh toán từng lần của doanh nghiệp có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên, để tính vào chi phí được trừ thì doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.