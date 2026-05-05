Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong ‘Tháng công nhân’

Phát biểu tại Lễ phát động 'Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026', ông Lê Thanh Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nhấn mạnh: "Không có an toàn lao động thì không có phát triển bền vững. Không có người lao động khỏe mạnh, an tâm thì không thể có năng suất cao và tăng trưởng dài hạn".

Sáng ngày 5/5, tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (TPHCM), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2026 với chủ đề “Công nhân Cao su Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm”.

Hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc của tổ chức Công đoàn và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tới đội ngũ đoàn viên, người lao động toàn ngành và gửi đi thông điệp “An toàn để sản xuất – Sản xuất phải an toàn” trong toàn Tập đoàn.

Ông Trần Như Hùng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho biết, Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ được tổ chức trong suốt 14 năm qua đã khẳng định được tính hiệu quả và thiết thực. Chương trình không chỉ mang đậm tính nhân văn, tính giai cấp sâu sắc mà còn lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng về cơ sở, hướng về người lao động.

Ông Lê Thanh Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, TV HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu tại chương trình

Theo đó, Công đoàn Cao su Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, hướng mạnh về cơ sở và người lao động. Điểm nhấn nổi bật trong đợt cao điểm này chính là việc hỗ trợ xây mới 100 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” và sửa chữa 50 căn cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí lên đến 6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành cũng dành nguồn kinh phí 1 tỷ đồng để hỗ trợ các đơn vị triển khai chương trình “Ánh sáng Công đoàn” và xây dựng các Thiết chế văn hóa cơ sở. Đây là những minh chứng sống động cho sự đồng hành, sẻ chia của tổ chức Công đoàn đối với người lao động ngành Cao su.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện Lễ phát động 'Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026'

Ngoài ra, Công đoàn ngành còn thăm hỏi 300 công nhân lao động khó khăn tại các đơn vị thành viên Tập đoàn; tổ chức thăm hỏi 70 công nhân bị tai nạn lao động…

Phát biểu tại Lễ phát động 'Tháng công nhân và tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026', ông Lê Thanh Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, TV HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nhấn mạnh: "Không có an toàn lao động thì không có phát triển bền vững. Không có người lao động khỏe mạnh, an tâm thì không thể có năng suất cao và tăng trưởng dài hạn".

Theo ông Hưng, Tháng Công nhân là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với giai cấp công nhân – lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. “Đối với ngành Cao su Việt Nam, Tháng Công nhân qua nhiều năm triển khai đã thực sự đi vào thực chất, trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn chặt với đời sống, việc làm và quyền lợi của người lao động. Thông qua đó, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định rõ nét hơn, không chỉ trong việc chăm lo mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần ổn định sản xuất và xây dựng quan hệ lao động hài hòa” – ông Hưng nói.

Hơn 200 người cùng đi bộ, gây quỹ ủng hộ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hưng cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn ngành. Đồng thời, ông gửi lời chia sẻ chân thành tới những công nhân lao động còn gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là những anh chị em không may bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. “Chúng ta hiểu rằng, phía sau mỗi người lao động là gia đình, là cuộc sống, là những lo toan rất cụ thể. Vì vậy, việc chăm lo cho người lao động không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là sự gắn bó, là nền tảng để xây dựng một tập thể đoàn kết, bền vững” – ông Hưng bày tỏ.

Cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng trồng cây xanh hưởng ứng 'Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026'

Cũng theo ông Hưng, cùng với Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành cao su. Đây không chỉ là nhiệm vụ trong một thời điểm, mà phải là yêu cầu thường xuyên, xuyên suốt trong quá trình sản xuất.

Dịp này, chương trình đi bộ gây quỹ ủng hộ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn “Mỗi bước chân - Một sẻ chia” cũng được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công đoàn Cao su Việt Nam phát động với sự tham gia của hơn 200 người. Đây không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, mà còn là lời khẳng định cho tinh thần: Khoẻ để làm việc, sản xuất gắn liền với bảo vệ môi trường và sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng.

Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Thành uỷ viên TPHCM, TV HĐQT Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam cho biết cho biết, chương trình đi bộ gây quỹ và trồng cây xanh là một việc làm có ý nghĩa sâu sắc. Mỗi bước chân hôm nay không chỉ hướng tới việc rèn luyện sức khỏe, mà còn góp phần gây dựng nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho những đoàn viên, người lao động còn khó khăn.

Nhiều hoạt động an sinh xã hội được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện trong ‘Tháng công nhân

“Mỗi cây xanh được trồng hôm nay cũng chính là thông điệp về trách nhiệm của chúng ta đối với môi trường, đối với sự phát triển bền vững của ngành và của xã hội. Tôi đánh giá cao tinh thần tham gia tích cực, trách nhiệm của các đơn vị và toàn thể người lao động trong hoạt động rất ý nghĩa này” – bà Hồng bày tỏ.