Dấu ấn thương hiệu Việt trên những công trình toàn cầu

Giữa những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu, một doanh nghiệp vật tư cơ điện MEP Việt Nam vẫn bền bỉ khẳng định vị thế khi chinh phục các tiêu chuẩn an toàn – chất lượng khắt khe của UL (Underwriters Laboratories – Hoa Kỳ) cho dòng sản phẩm ống thép luồn dây điện và máng cáp lưới. Từ đó, những sản phẩm mang dấu ấn “Made by Vietnam” từng bước hiện diện tại các công trình ở Philippines, Campuchia và cả Saudi Arabia.

Bước ra khỏi vùng an toàn, tiến vào sân chơi tiêu chuẩn toàn cầu

Hơn hai thập kỷ trước, Cát Vạn Lợi khởi nghiệp từ một doanh nghiệp thương mại – một con đường an toàn và ổn định. Nhưng ban lãnh đạo sớm nhận ra: nếu tiếp tục như vậy, Việt Nam sẽ mãi chỉ là thị trường tiêu thụ, không thể trở thành nơi tạo ra sản phẩm.

Quyết định chuyển sang sản xuất cơ điện là bước đi táo bạo, đòi hỏi vốn, năng lực và bản lĩnh đối mặt rủi ro. Tinh thần “CAN DO” – dám nghĩ, dám làm từ đó trở thành kim chỉ nam xuyên suốt trên hành trình Tự lực trong phát triển nội lực doanh nghiệp Việt bền vững – Tự chủ trong sản xuất công nghiệp, tự cường trong kinh tế.

Cát Vạn Lợi: Hành trình hiện thực hóa khát vọng thay thế hàng nhập khẩu - Ảnh: DNCC

Trong suốt 20 năm, doanh nghiệp kiên trì đầu tư công nghệ, chuẩn hóa quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế và phát triển đội ngũ kỹ thuật. Đó không phải hành trình tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, mà là quá trình tích lũy nội lực để hiện thực hóa mục tiêu lớn: thay thế hàng nhập khẩu bằng sản phẩm Việt Nam.

Đạt chứng nhận UL Listed khi "Made by Vietnam" sánh ngang tiêu chuẩn Mỹ

Trong lĩnh vực cơ điện công nghiệp, chứng nhận UL Listed của tổ chức Underwriter Laboratories (Mỹ) được xem là tấm thông hành uy tín nhất để bước vào các dự án trọng điểm quốc tế. Đây là tiêu chuẩn mà nhiều nhà sản xuất châu Á mất nhiều năm để chứng minh được năng lực.

Giấy chứng nhận UL 797 cho sản phẩm Ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất - Ảnh: DNCC

Cát Vạn Lợi hiện có hai dòng sản phẩm chủ lực đã mang chứng nhận UL Listed - UL 797 cho ống thép luồn dây điện G.I và Máng cáp lưới đạt chứng nhận UL Classified - NEMA BI 50015

Để đạt được điều này, Cát Vạn Lợi nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế lớn: USAID IPSC, JICA (Nhật Bản), Samsung, AOTS. Đây không phải may mắn mà là kết quả của một chiến lược hợp tác bài bản, có chủ đích.

Không chỉ vậy, Cát Vạn Lợi còn được JETRO — Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản — liên tục giới thiệu là đối tác tiềm năng tại khu vực phía Nam (2010–2025) đến các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, thương hiệu Cát Vạn Lợi tự hào góp mặt trong những đại dự án hạ tầng và công nghiệp chiến lược như: Sân bay quốc tế Long Thành, Sân bay Nội Bài (T2), Tuyến Metro số 1, cùng hệ thống các nhà máy công nghệ cao của Lego, Intel, Coherent và các trung tâm dữ liệu huyết mạch (FPT, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia).

Không dừng lại ở thị trường nội địa, Cát Vạn Lợi đã vươn mình ra khu vực và thế giới khi chinh phục thành công các tiêu chuẩn khắt khe tại Tuyến MRT số 3 (Manila, Philippines), Sân bay quốc tế Techo (Campuchia) và các tổ hợp nhiệt điện tại Bangladesh, Saudi Arabia. Sự hiện diện này không chỉ đơn thuần là câu chuyện xuất khẩu, mà là minh chứng đanh thép cho bản lĩnh của doanh nghiệp Việt: Sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu với tư cách một nhà sản xuất chuẩn quốc tế thay vì chỉ dừng lại ở vị trí gia công.

Ngọn lửa truyền cho thế hệ tiếp theo

Ban lãnh đạo Cát Vạn Lợi không giấu tham vọng: doanh nghiệp kỳ vọng câu chuyện của mình sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ doanh nhân và kỹ sư trẻ — những người đang ấp ủ giấc mơ xây dựng một nền công nghiệp Việt Nam tự cường.

Tinh thần tự cường công nghiệp và mục tiêu đóng góp cho sự thịnh vượng của xã hội không dừng lại ở khẩu hiệu, mà là kim chỉ nam trong mọi hoạt động sản xuất của Cát Vạn Lợi. Giữa bối cảnh cả nước bước vào 'kỷ nguyên vươn mình', doanh nghiệp đã hiện thực hóa khát vọng này bằng những hành động thiết thực: đưa các sản phẩm cơ điện 'Made by Vietnam' hiện diện tại nhiều công trình trọng điểm trên khắp bốn châu lục.

Các sản phẩm “Made by Vietnam” không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắn nhủ mạnh mẽ:"Hãy phát huy tinh thần công nghiệp tự cường, góp phần xây dựng nền kinh tế bền vững và xã hội thịnh vượng. Chúng ta, cùng nhau đưa Việt Nam vươn ra thế giới."

