Giá vàng quay đầu giảm mạnh

TPO - Sáng nay (5/5), giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh theo giá thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC về mốc 165 triệu đồng/lượng. Chỉ trong vòng 3 tháng qua, vàng miếng SJC giảm gần 26 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm tới 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn trên thị trường cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá bán, đưa vàng miếng về cùng ngưỡng 165 triệu đồng/lượng.

Phân khúc vàng nhẫn cũng ghi nhận mức giảm mạnh tương tự. Vàng nhẫn tại Mi Hồng được giao dịch ở mức 162,5 - 164,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng; trong khi Phú Quý niêm yết ở 162 - 165 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC cũng lùi về 161,5 - 164,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng ở mức 4.536 USD/ounce, giảm 77 USD so với phiên trước. Đà giảm này chủ yếu đến từ áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng, cùng với việc đồng USD duy trì sức mạnh tương đối trên thị trường tiền tệ. Khi USD tăng giá, vàng - vốn được định giá bằng USD trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Giới phân tích nhận định, trong ngắn hạn, giá vàng trong nước tiếp tục biến động mạnh theo diễn biến của thị trường quốc tế. Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát diễn biến và cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định giao dịch trong bối cảnh rủi ro vẫn ở mức cao.

Không chỉ vàng, giá bạc cũng lao dốc mạnh. Bạc thỏi của Phú Quý hiện ở mức 75 triệu đồng/kg, giảm 3 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc của Ancarat giao dịch quanh mức 74 triệu đồng/kg, cho thấy xu hướng điều chỉnh lan rộng trên thị trường kim loại quý.

Ở thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.111 đồng/USD, giảm nhẹ 1 đồng so với ngày trước đó. Tại Vietcombank, giá USD niêm yết ở mức 26.136 - 26.366 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch quanh 26.600 - 26.650 đồng/USD.