Petrolimex ủng hộ 2 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2026

Ngày 29.4.2026, tại Hà Nội, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) trao tặng 2 tỷ đồng nhằm chung tay hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, hưởng ứng Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức.

Lễ phát động có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tháng Nhân đạo năm 2026 gắn với nhiều dấu mốc quan trọng, thu hút sự tham gia, đồng hành của các bộ, ngành, doanh nghiệp và tổ chức trên toàn quốc. Theo Ban Tổ chức thông báo ngay tại lễ phát động, tổng nguồn lực huy động được đạt 620 tỷ đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự lan tỏa mạnh mẽ của các hoạt động nhân đạo trong cộng đồng.

Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Nguyễn Ngọc Tú trao biểu trưng số tiền ủng hộ Tháng Nhân đạo 2026

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà Chữ thập đỏ, trao học bổng, tổ chức chợ nhân đạo và vận động hiến máu tình nguyện… góp phần trợ giúp hiệu quả cho các đối tượng yếu thế.

Đóng góp của Petrolimex không chỉ góp phần bổ sung nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong cộng đồng. Sự đồng hành của doanh nghiệp cùng các tổ chức, cá nhân sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp các chương trình trợ giúp đến đúng đối tượng, mang lại hiệu quả thiết thực và lâu dài.