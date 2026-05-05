PGBank ra mắt ngân hàng số thế hệ mới OMNI cho khách hàng cá nhân

PGBank nâng cấp ngân hàng số OMNI với giao diện mới, bảo mật cao, trải nghiệm mượt mà, tích hợp đa tiện ích giúp khách hàng cá nhân quản lý tài chính hiệu quả.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của hệ thống ngân hàng hợp kênh OMNI dành cho khách hàng cá nhân, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược chuyển đổi số theo hướng hiện đại, đồng bộ và lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm.

Không chỉ cải tiến giao diện, phiên bản mới tập trung tối ưu toàn diện nền tảng công nghệ và hành trình trải nghiệm. Dựa trên phân tích hành vi người dùng, hệ thống được thiết kế lại nhằm rút ngắn thao tác, tăng tốc độ xử lý và đảm bảo sự liền mạch trong mọi giao dịch trên các điểm chạm số.

Tối ưu trải nghiệm với triết lý “Chuẩn số – Sống chất”

Theo PGBank, định hướng phát triển sản phẩm được thể hiện rõ qua triết lý “Chuẩn số – Sống chất”. Trong đó, “Chuẩn số” không chỉ là yếu tố công nghệ mà còn là khả năng vận hành ổn định, nhất quán, giúp giao dịch nhanh chóng và đáng tin cậy.

Ở chiều ngược lại, “Sống chất” nhấn mạnh vào trải nghiệm đơn giản, linh hoạt, phù hợp thói quen người dùng. Ứng dụng được thiết kế để giảm thiểu thao tác, tiết kiệm thời gian và hỗ trợ khách hàng chủ động quản lý tài chính cá nhân trong nhịp sống hiện đại.

Với cách tiếp cận này, ngân hàng số không chỉ dừng lại ở vai trò công cụ giao dịch mà dần trở thành “trợ lý tài chính số”, đồng hành cùng người dùng trong các nhu cầu chi tiêu, thanh toán và quản lý dòng tiền hàng ngày.

Tăng cường bảo mật, bổ sung tiện ích thông minh

Một trong những điểm nhấn của phiên bản nâng cấp là việc tăng cường các lớp bảo mật. PGBank triển khai cơ chế “Khóa tất toán Online chủ động” đối với tài khoản tiết kiệm, giúp khách hàng chủ động kiểm soát và giảm thiểu rủi ro.

Hệ thống thông báo cũng được nâng cấp theo hướng thông minh hơn, cho phép cập nhật giao dịch theo thời gian thực, chia sẻ biến động số dư cho nhiều người và nhận thông báo bằng giọng nói qua tính năng Voice OTT. Người dùng cũng có thể truy cập nhanh các tính năng ngay từ màn hình chờ, rút ngắn đáng kể thời gian thao tác.

Hướng tới hệ sinh thái tài chính số tích hợp, lấy khách hàng làm trung tâm

Song song với việc cải thiện trải nghiệm hiện tại, PGBank đặt mục tiêu mở rộng hệ sinh thái dịch vụ trong các giai đoạn tiếp theo. Nền tảng OMNI sẽ được tích hợp sâu hơn với các tiện ích thương mại điện tử, ví điện tử và dịch vụ số, hướng tới mô hình “một nền tảng – đa tiện ích”.

Chiến lược này kỳ vọng giúp khách hàng có thể thực hiện đồng thời nhiều nhu cầu như quản lý tài chính, thanh toán và tiêu dùng trên cùng một hệ sinh thái thống nhất.

Ông Nguyễn Văn Hương, Tổng Giám đốc PGBank cho biết, việc nâng cấp nền tảng ngân hàng số hợp kênh là bước đi tiếp theo trong hành trình chuyển đổi số của ngân hàng. “Chúng tôi hướng tới việc mang đến trải nghiệm tài chính hiện đại, an toàn và linh hoạt, giúp khách hàng chủ động trong mọi giao dịch và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài”, ông Hương nhấn mạnh.