Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

PGBank ra mắt ngân hàng số thế hệ mới OMNI cho khách hàng cá nhân

P.V

PGBank nâng cấp ngân hàng số OMNI với giao diện mới, bảo mật cao, trải nghiệm mượt mà, tích hợp đa tiện ích giúp khách hàng cá nhân quản lý tài chính hiệu quả.

anh-pgbank.jpg

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của hệ thống ngân hàng hợp kênh OMNI dành cho khách hàng cá nhân, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược chuyển đổi số theo hướng hiện đại, đồng bộ và lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm.

Không chỉ cải tiến giao diện, phiên bản mới tập trung tối ưu toàn diện nền tảng công nghệ và hành trình trải nghiệm. Dựa trên phân tích hành vi người dùng, hệ thống được thiết kế lại nhằm rút ngắn thao tác, tăng tốc độ xử lý và đảm bảo sự liền mạch trong mọi giao dịch trên các điểm chạm số.

Tối ưu trải nghiệm với triết lý “Chuẩn số – Sống chất”

Theo PGBank, định hướng phát triển sản phẩm được thể hiện rõ qua triết lý “Chuẩn số – Sống chất”. Trong đó, “Chuẩn số” không chỉ là yếu tố công nghệ mà còn là khả năng vận hành ổn định, nhất quán, giúp giao dịch nhanh chóng và đáng tin cậy.

Ở chiều ngược lại, “Sống chất” nhấn mạnh vào trải nghiệm đơn giản, linh hoạt, phù hợp thói quen người dùng. Ứng dụng được thiết kế để giảm thiểu thao tác, tiết kiệm thời gian và hỗ trợ khách hàng chủ động quản lý tài chính cá nhân trong nhịp sống hiện đại.

Với cách tiếp cận này, ngân hàng số không chỉ dừng lại ở vai trò công cụ giao dịch mà dần trở thành “trợ lý tài chính số”, đồng hành cùng người dùng trong các nhu cầu chi tiêu, thanh toán và quản lý dòng tiền hàng ngày.

Tăng cường bảo mật, bổ sung tiện ích thông minh

Một trong những điểm nhấn của phiên bản nâng cấp là việc tăng cường các lớp bảo mật. PGBank triển khai cơ chế “Khóa tất toán Online chủ động” đối với tài khoản tiết kiệm, giúp khách hàng chủ động kiểm soát và giảm thiểu rủi ro.

Hệ thống thông báo cũng được nâng cấp theo hướng thông minh hơn, cho phép cập nhật giao dịch theo thời gian thực, chia sẻ biến động số dư cho nhiều người và nhận thông báo bằng giọng nói qua tính năng Voice OTT. Người dùng cũng có thể truy cập nhanh các tính năng ngay từ màn hình chờ, rút ngắn đáng kể thời gian thao tác.

Hướng tới hệ sinh thái tài chính số tích hợp, lấy khách hàng làm trung tâm

Song song với việc cải thiện trải nghiệm hiện tại, PGBank đặt mục tiêu mở rộng hệ sinh thái dịch vụ trong các giai đoạn tiếp theo. Nền tảng OMNI sẽ được tích hợp sâu hơn với các tiện ích thương mại điện tử, ví điện tử và dịch vụ số, hướng tới mô hình “một nền tảng – đa tiện ích”.

Chiến lược này kỳ vọng giúp khách hàng có thể thực hiện đồng thời nhiều nhu cầu như quản lý tài chính, thanh toán và tiêu dùng trên cùng một hệ sinh thái thống nhất.

Ông Nguyễn Văn Hương, Tổng Giám đốc PGBank cho biết, việc nâng cấp nền tảng ngân hàng số hợp kênh là bước đi tiếp theo trong hành trình chuyển đổi số của ngân hàng. “Chúng tôi hướng tới việc mang đến trải nghiệm tài chính hiện đại, an toàn và linh hoạt, giúp khách hàng chủ động trong mọi giao dịch và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài”, ông Hương nhấn mạnh.

Thông qua lần nâng cấp này, PGBank kỳ vọng nâng cao trải nghiệm cho khách hàng hiện hữu, đồng thời thu hút thêm người dùng mới, từng bước hoàn thiện nền tảng ngân hàng số theo hướng tích hợp, linh hoạt và phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

P.V
#PGBank #ngân hàng số #OMNI #chuyển đổi số #bảo mật

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe