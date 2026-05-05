EVNGENCO1 bảo đảm cung ứng điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô

Ngày 04/5/2026, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức hội nghị giao ban tháng 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong giai đoạn cao điểm mùa khô, EVNGENCO1 duy trì vận hành an toàn, ổn định trong tháng 5 với yêu cầu tiếp tục bảo đảm cung ứng điện cho hệ thống bằng các giải pháp điều hành đồng bộ.

Giữ vững vận hành, đảm bảo cung ứng điện trong tháng 4/2026

Trong tháng 4 – giai đoạn cao điểm của mùa khô, EVNGENCO1 đã duy trì vận hành hệ thống an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia trong điều kiện phụ tải tăng cao. Các tổ máy nhiệt điện được huy động ở cường độ lớn nhưng vẫn giữ được độ khả dụng tốt, trong khi khối thủy điện vận hành linh hoạt, vừa phát điện hiệu quả vừa đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du theo quy định.

Công tác cung ứng nhiên liệu tiếp tục được triển khai chủ động, đặc biệt tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải với sản lượng bốc dỡ than đạt mức cao, góp phần bảo đảm vận hành ổn định trong suốt cao điểm mùa khô. Song song với đó, các nhiệm vụ đầu tư xây dựng được đẩy mạnh, nhất là các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện; nhiều hạng mục đã hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư, phát hành hồ sơ mời thầu theo kế hoạch, tạo tiền đề cho triển khai trong thời gian tới.

Hội nghị giao ban tháng 5/2026 của EVNGENCO1 tập trung đánh giá kết quả vận hành cao điểm mùa khô và triển khai nhiệm vụ thời gian tới

Bên cạnh hoạt động sản xuất, EVNGENCO1 tiếp tục tăng cường công tác quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phân tích dữ liệu phục vụ điều hành. Nhìn chung, tổng công ty đã cơ bản vượt qua giai đoạn cao điểm tháng 4, giữ vững nhịp vận hành ổn định và tạo nền tảng cho việc triển khai nhiệm vụ trong các tháng tiếp theo.

Bảo đảm đủ than cho vận hành phát điện trong mọi tình huống

Định hướng tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên GENCO1 Nguyễn Tiến Khoa nhấn mạnh yêu cầu toàn tổng công ty tiếp tục giữ vững kỷ cương vận hành, không chủ quan; chủ động trong công tác cung ứng nhiên liệu, tổ chức vận hành linh hoạt và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án môi trường. Việc triển khai các nhiệm vụ cần bảo đảm tính đồng bộ giữa sản xuất và đầu tư, nâng cao hiệu quả chung của toàn hệ thống.

Gắn với mục tiêu vận hành trong tháng 5, Tổng giám đốc Lê Hải Đăng yêu cầu các đơn vị tập trung duy trì độ khả dụng cao nhất của các tổ máy, đặc biệt tại khu vực phía Bắc và Trung tâm Điện lực Duyên Hải; bảo đảm sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Công tác tiếp nhận và cung ứng nhiên liệu được triển khai chủ động, góp phần bảo đảm vận hành ổn định trong cao điểm mùa khô

Theo kế hoạch điều hành, sản lượng điện toàn tổng công ty trong tháng 5 được xác định ở mức 3,92 tỷ kWh, trong đó các đơn vị hạch toán phụ thuộc đạt khoảng 2,86 tỷ kWh, các công ty con/liên kết đạt khoảng 1,06 tỷ kWh; riêng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng dự kiến đạt khoảng 407,9 triệu kWh . Các chỉ tiêu này đòi hỏi công tác vận hành phải được tổ chức chặt chẽ, linh hoạt, bám sát phương thức huy động của hệ thống.

Ông Lê Hải Đăng cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ công tác cung ứng nhiên liệu, bảo đảm đủ than cho vận hành trong mọi tình huống nhưng không để phát sinh tồn kho bất hợp lý; chủ động phối hợp với các nhà cung cấp để duy trì mức dự trữ an toàn, đồng thời tính toán cân đối cho các giai đoạn tiếp theo.

Đối với các dự án xử lý khí thải, yêu cầu tiếp tục rà soát tiến độ, đánh giá phương án triển khai phù hợp với kế hoạch vận hành, sửa chữa và sản lượng phát điện, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả. Cùng với đó, các đơn vị thủy điện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cấp nước hạ du, tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa và chuẩn bị sẵn sàng cho công tác điều tiết mùa lũ năm 2026.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, tổng công ty tiếp tục rà soát các chỉ tiêu vận hành, nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, tăng cường quản trị chi phí và đặc biệt chú trọng công tác an toàn lao động trong toàn hệ thống.

Với định hướng rõ ràng và các giải pháp điều hành cụ thể, EVNGENCO1 tiếp tục duy trì nhịp vận hành ổn định, hướng tới hoàn thành nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh năm 2026, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục cho hệ thống điện quốc gia.