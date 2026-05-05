Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vinaconex có chủ tịch mới

Ngọc Mai

TPO - Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), thay ông Trần Đình Tuấn - người chỉ đảm nhiệm vị trí này hơn 2 tháng.

Vinaconex vừa ban hành nghị quyết về nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Đông - thành viên HĐQT Vinaconex - được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vinaconex, nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 5/5.

Ông Nguyễn Xuân Đông làm Tổng Giám đốc Vinaconex từ cuối năm 2018 và xin từ nhiệm vị trí này hôm 28/4 vừa qua.

ongd.jpg
Ông Nguyễn Xuân Đông vừa được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vinaconex.

Từ ngày 28/4, HĐQT Vinaconex bổ nhiệm ông Phạm Thái Dương - Phó Tổng Giám đốc Vinaconex - giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của tổng công ty, với thời hạn 5 năm.

Động thái thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh Vinaconex trải qua nhiều biến động đáng chú ý thời gian gần đây.

Hồi tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hai cựu lãnh đạo của doanh nghiệp để phục vụ công tác điều tra liên quan đến các sai phạm trong hoạt động đấu thầu.

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Tới - nguyên Chủ tịch Vinaconex - bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có nội dung đưa tiền cho chủ đầu tư nhằm được tạo điều kiện trúng thầu. Trong khi đó, ông Dương Văn Mậu - nguyên Phó Tổng Vinaconex cũng bị điều tra với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, lãnh đạo Vinaconex cho biết hiện chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, do đó chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ ảnh hưởng của các vụ việc. Tuy vậy, doanh nghiệp thừa nhận những rủi ro nhất định có thể phát sinh trong thời gian tới.

“Chắc chắn sẽ có rủi ro, nhưng hiện chưa có cơ sở để lượng hóa mức độ ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hạn chế tác động đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026”, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Ngọc Mai
#Vinaconex #Chủ tịch #Nguyễn Xuân Đông #biến động #đầu thầu #doanh nghiệp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe