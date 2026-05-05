Chứng khoán áp sát đỉnh cũ, vì sao nhà đầu tư vẫn 'xa bờ'?

TPO - VN-Index quay lại vùng 1.850 - 1.900 điểm sau 4 tháng tăng mạnh, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn chưa "về bờ". Dòng tiền lệch pha, thị trường phân hóa và phụ thuộc vào nhóm trụ.

Chỉ số tăng, tài khoản vẫn "xa bờ"

Sau 4 tháng đầu năm 2026, VN-Index ghi nhận nhịp phục hồi mạnh từ vùng 1.600 điểm lên sát 1.900 điểm. Kết thúc phiên 5/5, chỉ số chính tăng hơn 20 điểm, lên gần 1.875 điểm.

Đà tăng này chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup. Trong nhiều phiên, chỉ cần một vài “đầu kéo” bứt phá là đủ để kéo chỉ số đi lên, nhưng phần còn lại của thị trường diễn biến kém tích cực. Chính điều này tạo ra tình huống, chỉ số tăng nhưng tài khoản nhà đầu tư vẫn “xa bờ”.

Chị Minh Ngọc - một nhà đầu tư cá nhân tại Hà Nội - cho biết khoản đầu tư vẫn chưa về điểm hòa vốn, dù thị trường đã hồi phục mạnh. Phần lớn tiền đầu tư nằm ở nhóm ngân hàng và chứng khoán, nhiều mã đi ngang, thậm chí còn giảm trong suốt nhịp tăng vừa qua của VN-Index.

“Tôi kỳ vọng vào việc nâng hạng thị trường và mùa đại hội cổ đông, nhưng thực tế không như dự tính. Có mã đến giờ vẫn chưa về bờ, thậm chí còn phải chuẩn bị thêm tiền để mua cổ phiếu phát hành thêm”, chị Ngọc chia sẻ.

Quan sát nhiều lời hô hào “thắng lớn” với cổ phiếu dầu khí thấy có vẻ sôi động, tuy nhiên, số nhà đầu tư chậm nhịp, đu đỉnh với nhóm ngành “nóng” này cũng không ít. Theo thống kê, nhóm dầu khí (với các đại diện BSR, OIL, PLX, PVD, PVS, PVT) ghi nhận mức tăng trưởng trung bình 70,4% chỉ trong hai tháng đầu năm, trở thành ngành có hiệu suất tốt nhất thị trường giai đoạn đó.

Tuy nhiên, sau nhịp tăng này, áp lực chốt lời mạnh mẽ cũng được kích hoạt. So với cuối tháng 1, PLX giảm hơn 30%, OIL giảm 14%, PVS giảm 11%...

Nhà đầu tư nên hành động ra sao?

Các chuyên gia nhận định, dù VN-Index đã có chuỗi tăng 5 tuần liên tiếp và hoàn tất nhịp phục hồi hơn 200 điểm, bức tranh nội tại vẫn cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Dòng tiền chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu lớn, trong khi phần lớn nhóm ngành chưa hồi phục tương xứng.

Thanh khoản là điểm đáng lưu ý khi không đồng thuận với đà tăng. Giá trị giao dịch bình quân giảm về mức thấp so với giai đoạn trước, cho thấy dòng tiền lớn vẫn giữ sự thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tiến sát vùng kháng cự mạnh.

Về kỹ thuật, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho rằng VN-Index đang tiếp cận vùng 1.900 điểm - khu vực từng tạo đỉnh trước đó. Thanh khoản suy yếu và độ rộng thị trường thu hẹp phản ánh đà tăng thiếu sự lan tỏa, trong khi các nhóm dẫn dắt truyền thống như ngân hàng, chứng khoán hay thép chưa thực sự nhập cuộc trở lại.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật để tái cân bằng dòng tiền. Đây được xem là giai đoạn “nghỉ” cần thiết trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư, Chứng khoán ABS - cho rằng giá cổ phiếu trong ngắn hạn chịu tác động mạnh bởi cung, cầu và tâm lý thị trường. Các yếu tố như căng thẳng địa chính trị có thể tạo cú sốc khiến lực bán gia tăng, nhưng thường không làm thay đổi nền tảng doanh nghiệp.

Theo ông Minh, khi lợi nhuận doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng, những nhịp điều chỉnh sâu có thể mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu tốt. Tuy nhiên, việc đầu tư hiệu quả không đơn giản khi nhiều nhà đầu tư vấp phải các sai lầm phổ biến.

Thứ nhất là chọn sai cổ phiếu, khi số lượng doanh nghiệp thực sự phù hợp để nắm giữ dài hạn không nhiều. Thứ hai là tâm lý lướt sóng, kỳ vọng lợi nhuận nhanh khiến nhà đầu tư dễ bỏ cuộc khi thị trường điều chỉnh. Cuối cùng là sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc vốn không nhàn rỗi, dẫn đến áp lực tâm lý và quyết định sai lầm.

Nhìn chung, việc VN-Index áp sát đỉnh không đồng nghĩa với việc mọi nhà đầu tư đều có lợi nhuận. Thị trường đang bước vào giai đoạn chọn lọc cao, nơi cơ hội chỉ đến với những danh mục phù hợp và chiến lược đủ kỷ luật.

