Cảnh báo rủi ro hơn 3,8 triệu giao dịch ngân hàng

TPO - Trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng mạnh, công tác đảm bảo an toàn, phòng ngừa gian lận trong lĩnh vực ngân hàng đang được đẩy lên hàng đầu. Theo Ngân hàng Nhà nước, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro (SIMO) cảnh báo rủi ro giao dịch đã phát cảnh báo tới hơn 3,8 triệu lượt khách hàng trên toàn hệ thống.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, thông qua hệ thống SIMO, các tổ chức tín dụng và đơn vị trung gian thanh toán có thể chia sẻ dữ liệu về các tài khoản nghi ngờ gian lận. Trên cơ sở đó, hệ thống tự động phát đi cảnh báo đến khách hàng khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong giao dịch, đồng thời hỗ trợ các ngân hàng đưa ra quyết định can thiệp kịp thời.

Đáng chú ý, trong số hơn 3,8 triệu lượt cảnh báo có trên 1,2 triệu lượt khách hàng chủ động dừng hoặc hủy giao dịch sau khi nhận được thông tin cảnh báo từ hệ thống. Tổng giá trị các giao dịch được ngăn chặn lên tới hơn 4.300 tỷ đồng, góp phần hạn chế đáng kể thiệt hại do các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây ra.

Tổng giá trị các giao dịch được ngăn chặn lên tới hơn 4.300 tỷ đồng từ cảnh báo.

Đến nay, hệ thống SIMO đã được triển khai tại 149 đơn vị, bao gồm 99 tổ chức tín dụng và 50 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Việc mở rộng phạm vi kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các thành viên giúp nâng cao hiệu quả nhận diện rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh các hình thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, phức tạp.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc vận hành hệ thống cảnh báo tập trung không chỉ giúp phát hiện sớm các giao dịch đáng ngờ, mà còn tạo cơ chế phối hợp nhanh giữa các tổ chức trong toàn hệ thống. Khi một tài khoản có dấu hiệu rủi ro được ghi nhận, thông tin sẽ được chia sẻ để các đơn vị khác kịp thời kiểm tra, xác minh và áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp, như tạm dừng giao dịch hoặc yêu cầu xác thực bổ sung.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ tính năng cảnh báo trên nhiều kênh, bao gồm ứng dụng ngân hàng số (Mobile Banking), Internet Banking, quầy giao dịch và ATM, nhằm đảm bảo khách hàng có thể tiếp cận thông tin cảnh báo một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng trong ngành ngân hàng, các giải pháp công nghệ như SIMO được xem là “lá chắn” quan trọng giúp bảo vệ người dùng trước các rủi ro tài chính. Không chỉ nâng cao mức độ an toàn cho từng giao dịch, hệ thống còn góp phần củng cố niềm tin của người dân vào các phương thức thanh toán điện tử.