Quán cháo bốc cháy giữa đêm, cảnh sát hối hả giải cứu người mắc kẹt

Thanh Hà

TPO - Đêm 5/5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán cháo trên phố Hàng Vôi (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tiếp nhận tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa và giải cứu người mắc kẹt.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h19 ngày 5/5, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại cửa hàng kinh doanh cháo số 5 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm.

Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 8, 9 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội xuất 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy, 2 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện cùng khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ cháy lan sang nhà dân phía sau.

Xác định bên trong nhà có người mắc kẹt, chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn. Đồng thời lực lượng chữa cháy đã triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Đến khoảng 23h45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, ngăn chặn cháy lan sang các nhà bên cạnh và các tầng phía trên.

Người dân được lực lượng chức năng đưa ra ngoài.

Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu và đưa được 4 nạn nhân mắc kẹt ra vị trí an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế và Công an phường Hoàn Kiếm để đưa đi kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động trang bị và nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy tại gia đình, đặc biệt trong điều kiện nhà ở kết hợp kinh doanh hoặc nhà ống, nhà nhiều tầng cần trang bị bình chữa cháy xách tay (bột hoặc khí CO2), chăn chữa cháy và các dụng cụ phá dỡ thô sơ để kịp thời xử lý khi mới phát sinh cháy.

Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm như đầu báo khói, chuông báo cháy độc lập tại các khu vực dễ phát sinh nguy cơ. Chuẩn bị sẵn phương án thoát nạn, bố trí lối thoát hiểm thứ hai (ban công, cửa sổ, thang dây…) và không để vật cản tại lối thoát.

Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện; tắt các nguồn nhiệt, nguồn điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà.

Đồng thời tham gia tập huấn kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ em.

Công an TP Hà Nội cho biết, việc chủ động phòng ngừa và trang bị phương tiện PCCC ban đầu sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại, nâng cao khả năng xử lý tình huống ngay từ khi đám cháy mới phát sinh.

Thanh Hà
#Chữa cháy và cứu hộ #Phòng cháy chữa cháy tại nhà #Hỏa hoạn quán cháo phố Hàng Vôi #Ứng phó sự cố cháy nổ #Vai trò của lực lượng công an

