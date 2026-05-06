Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắc Ninh tăng tốc xây đề án thành phố trực thuộc Trung ương

Nguyễn Thắng

TPO - Từ một tỉnh công nghiệp bứt phá mạnh mẽ, Bắc Ninh đang tăng tốc xây dựng đề án thành phố trực thuộc Trung ương, vùng đất Kinh Bắc đứng trước cơ hội mở ra không gian phát triển mới đầy kỳ vọng.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, đề án được xây dựng trên cơ sở bám sát Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính. Hồ sơ gồm đầy đủ các thành phần theo quy định như: Tờ trình, đề án, báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.

Về hiện trạng, tỉnh Bắc Ninh được đánh giá đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Địa phương đã đạt 7/7 tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15, với quy mô dân số gần 4 triệu người, diện tích tự nhiên hơn 4.700 km², tỷ lệ đô thị hóa trên 55%, tỷ lệ phường đạt trên 33%. Các chỉ tiêu về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đáp ứng yêu cầu.

tp-1-3.jpg
Bắc Ninh xây dựng đề án thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với tiêu chuẩn đô thị loại I, Bắc Ninh hiện đạt 13/15 tiêu chuẩn; còn 2 tiêu chí cần tiếp tục hoàn thiện liên quan đến tỷ lệ phường đạt trình độ phát triển đô thị loại II và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Về phương án, đề án đề xuất thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng tỉnh Bắc Ninh; đồng thời dự kiến thành lập thêm 13 phường mới từ các xã hiện có, nâng tổng số đơn vị hành chính cấp xã lên 99 đơn vị, gồm 46 phường và 53 xã.

Đề án cũng đánh giá toàn diện tác động của việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước, đời sống Nhân dân, hạ tầng đô thị, môi trường, an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh.

Theo ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, các sở, ngành thống nhất quy trình, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ; nghiên cứu thuê tư vấn chuyên môn để nâng cao chất lượng tài liệu, đồng thời hoàn thiện báo cáo trình Trung ương.

tp-1-1.jpg
Khu vực quảng trường tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu tập trung cao, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề án, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính thuyết phục. Nếu hoàn thành, Bắc Ninh sẽ trở thành địa phương thứ 8 của cả nước là thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn trực tiếp chỉ đạo, hoàn thiện tờ trình, báo cáo, tổ chức họp rà soát toàn diện. Các sở, ngành phải phối hợp chặt chẽ, trực tiếp tham gia xây dựng, chỉnh sửa nội dung.

Ông Sơn yêu cầu hồ sơ phải được xây dựng công phu, lập luận chặt chẽ, làm rõ các lợi thế riêng có của tỉnh Bắc Ninh, từ kinh tế, công nghiệp, thu hút đầu tư đến văn hóa, bản sắc.

Nội dung đề án cần bám sát các nghị quyết của Đảng, định hướng quy hoạch tỉnh Bắc Ninh; làm rõ mục tiêu, định hướng phát triển sau khi thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tổng thể.

tp-1-2.jpg
Khu vực trung tâm tỉnh Bắc Ninh.

Về lộ trình, cần triển khai song song hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I và loại II; việc thành lập thêm các phường phải được rà soát kỹ, lựa chọn đơn vị có điều kiện tốt, bảo đảm tính khả thi. Các tiêu chí như đô thị thông minh, nông thôn mới tiếp tục được triển khai, đồng thời vận dụng linh hoạt nhằm tăng tính thuyết phục.

Chia sẻ thêm với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết, Sở Nội vụ được giao hoàn thiện hồ sơ, báo cáo về đề án xây dựng thành phố Bắc Ninh. Dự kiến, trước 10/5, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh sẽ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để trình hồ sơ lên Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh, sau đó tỉnh Bắc Ninh xin ý kiến của Bộ Chính trị.

Nguyễn Thắng
#Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh #Tiêu chuẩn đô thị loại I #Quy hoạch và phát triển đô thị #Chính sách phát triển tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe