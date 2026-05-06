Hội thảo 'Thẩm mỹ an toàn: Từ pháp lý đến thực hành chuẩn y khoa'

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hàng chục nghìn ca biến chứng thẩm mỹ. Những con số không chỉ là thống kê mà là những câu chuyện thật, những bài học đắt giá về sự thiếu hiểu biết, sự dễ dãi trong lựa chọn và cả những lỗ hổng trong quản lý.
Giữa “ma trận” spa, phòng khám, bệnh viện thẩm mỹ, giữa vô vàn lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội, người dân đang đứng trước quá nhiều lựa chọn nhưng không phải lựa chọn nào cũng an toàn.
Chính vì vậy, Hội thảo “Thẩm mỹ an toàn: Từ pháp lý đến thực hành chuẩn y khoa” được tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn thẳng thắn - nơi các cơ quan quản lý, chuyên gia y tế, báo chí và người tiêu dùng cùng nhìn lại thực trạng, chỉ ra những vấn đề cốt lõi và tìm kiếm giải pháp thiết thực, hiệu quả
Hội thảo “Thẩm mỹ an toàn: Từ pháp lý đến thực hành chuẩn y khoa”
Thời gian: 8h00 – 12h00, ngày 12/5/2026
Địa điểm: TP.HCM
Hội thảo là diễn đàn quy tụ đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM và các tỉnh thành, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ, da liễu, nha khoa, cùng đại diện các bệnh viện, phòng khám được cấp phép, cơ quan báo chí và doanh nghiệp.
Tại hội thảo, các vấn đề nóng và cốt lõi của ngành thẩm mỹ sẽ được phân tích sâu, gồm: Thực trạng pháp lý trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam hiện nay; Làm rõ quy định cấp phép, phạm vi hành nghề và trách nhiệm pháp lý khi xảy ra sự cố; Ranh giới giữa spa – phòng khám – bệnh viện thẩm mỹ: Hiểu đúng để có lựa chọn đúng; Cảnh báo những rủi ro khi thực hiện thủ thuật y khoa tại cơ sở không đủ điều kiện; Biến chứng thẩm mỹ: Nguyên nhân, giải pháp và bài học từ thực tế.
Phân tích các ca điển hình, đưa ra khuyến nghị chuyên môn; Đảm bảo an toàn trong thẩm mỹ: Góc nhìn từ chuyên gia; Vai trò của bác sĩ: chuẩn năng lực và đạo đức nghề nghiệp; Thẩm mỹ nha khoa: Xu hướng và những khuyến nghị từ bác sĩ.
Bên cạnh đó, phiên tọa đàm – hỏi đáp sẽ là cơ hội để cơ quan quản lý, chuyên gia và người dân trao đổi trực tiếp, giải đáp những vấn đề còn vướng mắc liên quan đến pháp lý, chuyên môn và quyền lợi người tiêu dùng.
Hội thảo hướng đến mục tiêu không chỉ cung cấp thông tin, mà còn góp phần thiết lập lại những chuẩn mực cần thiết trong lĩnh vực thẩm mỹ: Chuẩn pháp lý - Chuẩn chuyên môn - Chuẩn trách nhiệm xã hội. Thông qua đó, giúp người dân hiểu đúng – chọn đúng, đồng thời thúc đẩy thị trường thẩm mỹ phát triển minh bạch, an toàn và bền vững hơn.