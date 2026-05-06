Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa vào ngày 20/5

TPO - Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa ra thông báo mở phiên xét xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bà Tiến có 4 luật sư bào chữa.

Dự kiến ngày 20/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cùng 8 đồng phạm trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 7 ngày, Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, trong có 2 Thẩm phán, 3 Hội thẩm nhân dân và do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn (Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội) giữ quyền chủ tọa phiên tòa; thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử là 5 Kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội.

Có hơn 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có 4 luật sư bào chữa.

Bà Tiến bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị truy tố với tội danh nêu trên còn có các bị cáo: Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT); Trần Văn Sinh (Trưởng phòng kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế), Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế) và Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế); Lê Văn Cư (cựu Phó viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (SN 1978), Phó viện trưởng Viện kinh tế xây dựng.

Riêng bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Phó Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế) bị cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ”

Ông Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng. Quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, thực hiện từ năm 2014 đến 2019 và sau đó gia hạn hai lần, đến hết năm 2024.

Khi dự án đang chọn 10 gói thầu xây lắp, với các nhà thầu liên hệ và được giúp đỡ, bà Tiến sẽ trao đổi để họ trực tiếp làm việc, thống nhất với ông Thắng. Còn các nhà thầu liên hệ trực tiếp với ông Thắng thì ông xin ý kiến bà Tiến.

Khi bà Tiến đồng ý, ông Thắng thống nhất với doanh nghiệp. Mọi việc tiếp theo giao cho bị cáo Trần Văn Sinh, thời điểm đó là Trưởng phòng kỹ thuật dự toán Ban Y tế trọng điểm, để trao đổi, phối hợp lập hồ sơ mời thầu, đánh giá các điều kiện.

Trong lúc trao đổi với các nhà thầu, ông Thắng thỏa thuận về việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Sau khi được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Y tế trọng điểm số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Sai phạm của cựu Bộ trưởng dẫn đến hai dự án bệnh viện đình trệ

Từ đó, các nhà thầu làm 10 gói thầu xây lắp của hai dự án đã đưa trực tiếp cho ông Thắng tổng cộng 87,4 tỷ đồng. Đến tháng 9/2021, ông Thắng tiếp tục nhận thêm một tỷ đồng.

Từ tháng 9/2017, ông Thắng nghỉ hưu nên bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn đảm nhiệm thay phần công việc. Ông Tuấn tiếp tục nhận số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế. Tuy nhiên, hai dự án khó khăn trong việc triển khai nên ông Tuấn mới nhận được 12,1 tỷ đồng từ 3 nhà thầu.

Viện Kiểm sát cáo buộc, với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, bà Tiến có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành y tế. Bà Tiến trực tiếp chỉ đạo nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch tài chính, quy hoạch và phát triển ngành, xây dựng cơ sở hạ tầng trang thiết bị y tế.

Đối với dự án xây mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, cựu Bộ trưởng Kim Tiến đã có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc, cáo trạng nêu.

Sai phạm của bà Tiến dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước số tiền hơn 803 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của bà Tiến phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Quá trình điều tra, bà Tiến tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 14,5 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng) bị cáo đã nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng với lời hứa can thiệp, giúp đỡ Bộ Y tế trong quá trình Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm tra 2 dự án.

Điều tra kết luận ông Thiêm sau khi nhận tiền đã không “chạy việc” như cam kết mà, chiếm đoạt số tiền này.