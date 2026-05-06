Chuyên án tình báo tuyệt mật

TPO - Từ những hồ sơ từng được xếp vào diện tuyệt mật, phim điện ảnh "Mật mã Đông Dương" hé lộ chuyên án tình báo quy mô lớn của lực lượng an ninh Việt Nam. Lấy cảm hứng từ hơn 25.000 hồ sơ điệp viên, phim tái hiện “chiến trường vô hình” nơi các chiến sĩ hoạt động trong lòng địch để lần theo “bóng ma” vô hình đang thao túng chiến lược chiến tranh nguy hiểm tại chiến trường Việt Nam và toàn bộ Đông Dương.

Họp báo công bố dự án điện ảnh Mật mã Đông Dương do Điện ảnh Công an Nhân dân tổ chức vào ngày 5/5 tại Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân cùng dàn diễn viên phim gồm NSND Trung Anh, diễn viên Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam...

Chuyên án tình báo P01

Mật mã Đông Dương là bộ phim lịch sử - tình báo được lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là chuyên án P01.

Phim theo chân nhân vật Trần Thắng - chiến sĩ công an Việt Nam hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Nhiệm vụ của anh là lần theo dấu vết của một “bóng ma” vô hình đang thao túng chiến lược chiến tranh nguy hiểm tại chiến trường Việt Nam và ba nước Đông Dương. Thông tin về dự án, Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân - cho biết trong các giai đoạn kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, lực lượng tình báo Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đó là những cán bộ, chiến sĩ âm thầm hoạt động trong lòng địch, nắm bắt tình hình, thu thập và phân tích thông tin, góp phần phục vụ các quyết sách chiến lược.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong giới thiệu về dự án điện ảnh Mật mã Đông Dương.

"Mỗi hồ sơ điệp viên được giải mật không chỉ là tư liệu lịch sử, mà còn là chứng tích về trí tuệ, bản lĩnh, lòng trung thành và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Việt Nam. Việc đưa những câu chuyện ấy đến với công chúng bằng ngôn ngữ điện ảnh là hành trình tri ân những con người đã sống, chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc”, Trung tướng Đỗ Thiệu Phong nêu.

Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân - cho biết đây là một trong những dự án đầu tiên đưa mặt trận tình báo Đông Dương lên màn ảnh rộng, khai thác hồ sơ đã giải mật để kể lại những câu chuyện từng nằm trong bóng tối bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, gần gũi với công chúng.

"Gần đây nhiều hồ sơ được khai mở mới tạo điều kiện cho chúng tôi làm phim, đây gần như là những bước đi đầu tiên trong lĩnh vực điện ảnh về tình báo, tri ân những người đã nằm xuống trong im lặng", Trung tá Trần Nam Chung chia sẻ.

Theo đó, kịch bản Mật mã Đông Dương là tổng hợp nhiều vụ việc có thật. Nguyên mẫu nhân vật lấy nhiều nhất từ hai nhà tình báo có tên Nguyễn Thành của chuyên án P01 và Quang Hải trong bối cảnh tình báo an ninh khu vực Việt - Lào, những năm 1960, 1970.

Về nội dung của dự án, đạo diễn Trần Ka My (Trần Hùng Cường) khẳng định sự thật sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong chuyện phim. "Kịch bản như đi trên dây vì vừa phải bám sát hiện thực lịch sử, vừa phải sáng tạo. Mảng tình báo rất khó làm vì còn rất nhiều chi tiết trong vùng xám. Ngoài ra phim sẽ xoay quanh chuyện tình nguyên mẫu có tính giằng xé giữa nhiệm vụ và tình yêu" ông Trần Ka My chia sẻ thêm.

Lo ngại tình thế đối đầu?

Dự kiến ra mắt vào dịp 30/4/2027, phim điện ảnh Mật mã Đông Dương sẽ công chiếu cùng thời với Nữ biệt động Sài Gòn của đạo diễn Hàm Trần cũng do Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp sản xuất.

Việc hai tác phẩm “chung nhà” cùng góp mặt trong mùa phim 30/4-1/5 có thể gây nên thế "đối đầu" khi cả hai cùng hướng đến đề tài lực lượng công an trong các giai đoạn lịch sử. Tuy nhiên, đại diện đơn vị sản xuất khẳng định không có câu chuyện cạnh tranh nội bộ, ngược lại, hai bộ phim được định vị bổ trợ lẫn nhau về nội dung và cảm xúc.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Dàn diễn viên chia sẻ về vai diễn trong Mật mã Đông Dương.

Trung tá Trần Nam Chung phân tích Mật mã Đông Dương tập trung vào mặt trận tình báo với những cuộc đấu trí căng thẳng, trong khi Nữ biệt động Sài Gòn khai thác hoạt động biệt động, trấn áp và tiêu diệt các đối tượng thù địch với cách mạng.

“Không có khái niệm ‘gà cùng một mẹ đá nhau’. Hai dự án đã được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định phát hành cùng thời điểm và sẽ trở thành bệ đỡ cho nhau”, ông Chung nhấn mạnh.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng cả hai bộ phim sẽ cùng tạo nên sức hút, mang đến cho khán giả những món ăn tinh thần đa dạng nhưng cùng chung mục tiêu tôn vinh hình ảnh lực lượng Công an Nhân dân.

Trong bối cảnh điện ảnh Việt từng ghi dấu với những tượng đài phim tình báo như X30 phá lưới hay Ván bài lật ngửa, ê-kíp Mật mã Đông Dương cho biết không đặt áp lực phải vượt qua các tác phẩm kinh điển, mà hướng đến việc nối tiếp khoảng trống hơn 40 năm qua bằng cách kể lại những câu chuyện mới, giàu tính hấp dẫn và giàu cảm hứng về lực lượng thầm lặng.

Trở lại màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai nữ tình báo viên trong Mật mã Đông Dương. Nữ diễn viên cho biết càng tìm hiểu về các chuyên án càng nhận thấy đề tài này có nhiều lớp lang đáng khai thác.

﻿ ﻿ Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc (trái) và Trâm Anh chia sẻ về vai diễn nữ tình báo trong Mật mã Đông Dương.

Phim còn có sự tham gia của Trâm Anh - diễn viên từng gây chú ý với Tử chiến trên không. Cô “nổi da gà” khi hóa thân thành nhân vật có thật. Đồng thời, cô và Lan Ngọc có điểm chung là đều có cha công tác trong ngành công an, điều này giúp cả hai có sự thấu hiểu và nhập vai tốt hơn.

Hiện Mật mã Đông Dương đã hoàn tất khâu tuyển diễn viên và dự kiến bấm máy trong năm nay để kịp tiến độ phát hành vào dịp đại lễ 2027. Với chiến lược phát hành song hành cùng Nữ biệt động Sài Gòn, Điện ảnh Công an Nhân dân kỳ vọng sẽ tạo nên một mùa phim giàu bản sắc, vừa mang tính giải trí, vừa góp phần khắc họa sâu sắc hơn hình ảnh người chiến sĩ công an trong những thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước.