Lý do Á hậu Châu Anh không thể tham dự họp báo Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Á hậu Châu Anh không thể tham dự họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026 vào chiều 5/5 do gặp sự cố về sức khỏe. Cô bày tỏ sự tiếc nuối và gửi lời chúc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tốt đẹp.

Họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026 đã diễn ra vào chiều 5/5 với sự tham gia của đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi cùng các hoa hậu, á hậu, người đẹp như Hoa hậu Ngọc Hân, Thanh Thủy, Á hậu Phương Nga, Ngọc Hằng, Ngọc Thảo, người đẹp Phạm Thùy Dương, Hồ Ngọc Phương Linh, Thu Hằng...

Vì lý do sức khỏe, Á hậu Châu Anh không thể tham dự họp báo Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước đó, cô đã diễn tập tiết mục mở màn cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi nhưng vào phút chót đã không thể xuất hiện.

Á hậu Châu Anh chia sẻ: "Tôi thật sự rất tiếc vì lý do sức khỏe bất khả kháng nên không thể có mặt trực tiếp để chung vui cùng mọi người. Dù vậy, tôi vẫn luôn dõi theo và cảm nhận được rõ không khí của mùa giải năm nay".

Châu Anh cho biết cô sốt cao hơn 40 độ C và phải nhập viện ngay trước giờ diễn ra buổi họp báo. Hiện người đẹp đang tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe.

Dù không thể tham dự họp báo, Châu Anh cho biết cô đặc biệt ấn tượng với chủ đề Miền hương sắc khi tham gia buổi tổng duyệt trước đó. "Miền hương sắc mang đến một cảm giác rất đẹp, vừa gần gũi, vừa gợi mở về hành trình tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở trí tuệ, văn hóa và sự đóng góp cho cộng đồng", Châu Anh nói.

Cô tin rằng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội để các thí sinh trưởng thành và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Người đẹp cũng gửi lời chúc cho hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ thật rực rỡ và tìm ra được những gương mặt xứng đáng nhất.

"Chắc chắn sau khi sức khỏe ổn định, Châu Anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 trong các hoạt động để tìm ra những người kế vị xứng đáng nhất", người đẹp chia sẻ thêm.

Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức khởi động với chủ đề Miền hương sắc, tiếp tục định hình chuẩn mực sắc đẹp Việt trong bối cảnh mới. Với chủ đề này, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp nối hành trình 38 năm tôn vinh sắc đẹp Việt, đồng thời mở rộng cách nhìn nhận về cái đẹp - từ vẻ đẹp hình thể đến chiều sâu văn hóa, trí tuệ và năng lực cống hiến.

Lần đầu Hoa hậu Việt Nam lựa chọn thành phố Hải Phòng là địa phương đăng cai các vòng thi quan trọng, đánh dấu bước chuyển về không gian tổ chức của cuộc thi tới những đô thị phát triển.

Hoa hậu Việt Nam 2026 được xây dựng như một hành trình phát triển toàn diện, trong đó thí sinh được đánh giá xuyên suốt qua các hoạt động thực tế, tương tác cộng đồng và khả năng lan tỏa giá trị tích cực. Kết quả cuối cùng được ghi nhận bằng danh hiệu và hơn hết là sự kết tinh của cả một quá trình mài giũa và trưởng thành của thí sinh.