Dàn hoa, á hậu đổ bộ họp báo Hoa hậu Việt Nam 2026

Duy Nam

TPO - Họp báo công bố Hoa hậu Việt Nam 2026 có sự xuất hiện của dàn hoa hậu, á hậu, người đẹp như Hoa hậu Bùi Bích Phương, Ngọc Hân, Đỗ Thị Hà, Thanh Thủy, Á hậu Phương Nga, Ngọc Hằng, Ngọc Thảo, người đẹp Phạm Thùy Dương, Hồ Ngọc Phương Linh, Thu Hằng...

Sau thành công của mùa giải 2024, Hoa Hậu Việt Nam - cuộc thi sắc đẹp lâu đời quay trở lại mang theo kỳ vọng từ công chúng và giới chuyên môn. Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức khởi động với sự kiện họp báo công bố được tổ chức ở Hà Nội ngày 5/5.

Sự trở lại của Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận được kỳ vọng của khán giả về một mùa giải ấn tượng, tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trình diễn catwalk tại họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tại họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026, đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi xuất hiện như tâm điểm của sự chú ý. Không chỉ sải bước trên thảm đỏ, ba người đẹp còn có màn trình diễn áo dài mở màn trên sân khấu.

Ba người đẹp cũng có dịp chia sẻ về những trải nghiệm và sự trưởng thành trong hành trình gần một năm đương nhiệm. Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 đã có một năm nhiệm kỳ ấn tượng khi cả ba người đẹp tham gia nhiều sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước như lễ diễu hành A80, Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc, đồng hành cùng báo Tiền Phong trong các hoạt động thiện nguyện, cứu trợ bà con vùng lũ..

Bên cạnh đó, ba người đẹp cũng tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, giải trí, để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Tại họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026, ba người đẹp sẽ có cơ hội chia sẻ về những định hướng trong tương lai sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Bên cạnh sự xuất hiện của Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, sự kiện họp báo công bố Hoa hậu Việt Nam 2026 còn được mong chờ bởi sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam đầu tiên - Bùi Bích Phương. Đây cũng là lần xuất hiện hiếm hoi của Hoa hậu Việt Nam 1988 trong nhiều năm qua.

Dàn Hoa hậu, á hậu sẽ xuất hiện tại họp báo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ngoài ra, buổi họp báo còn có sự góp mặt của Hoa hậu Ngọc Hân, Đỗ Thị Hà, Thanh Thủy, Á hậu Phương Nga, Ngọc Hằng, Ngọc Thảo. Các người đẹp thành danh từ Hoa hậu Việt Nam 2024 như Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Thu Hằng... cũng góp mặt.

Người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Đại sứ Truyền thông và Du lịch Hoa hậu Việt Nam 2024 đảm nhận vai trò MC dẫn dắt họp báo. Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Mỹ Vân được yêu mến và là người dẫn chương trình tại nhiều sự kiện.

Sự góp mặt của dàn hoa hậu, á hậu và người đẹp hứa hẹn mang đến không khí sôi động cho sự kiện đánh dấu sự trở lại của sân chơi nhan sắc lâu đời và uy tín nhất quốc gia.

Tiếp nối chủ đề Rạng rỡ Việt Nam của Hoa hậu Việt Nam 2024, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại với chủ đề Miền hương sắc, đánh dấu những bước chuyển mình của Hoa hậu Việt Nam sau 20 mùa giải.

Tại họp báo, những điểm mới mẻ, khác biệt của Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ được công bố, đáp ứng mong mỏi của công chúng về một mùa giải mới đầy chuyên nghiệp, ấn tượng.

Duy Nam
#Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Việt Nam #họp báo Hoa hậu Việt Nam #Hà Trúc Linh

