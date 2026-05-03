Hoa hậu

Người đẹp lai cao 1,8 m đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Philippines

Duy Nam

TPO - Bea Millan-Windorski đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Philippines trong chung kết diễn ra tối 2/5. Người đẹp 25 tuổi, cao 1,8 m, mang dòng máu Philippines - Mỹ.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026 đã diễn ra tối 2/5 với chiến thắng thuộc về người đẹp Bea Millan-Windorski - đại diện vùng La Union. Chiến thắng của Bea Millan-Windorski đã được khán giả và các diễn đàn sắc đẹp dự đoán.
Bea Millan-Windorski đã vượt qua 50 thí sinh đại diện cho các tỉnh để giành vương miện quốc gia. Trong quá trình tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026, Bea Millan-Windorski luôn có sự thể hiện nổi bật nhờ vóc dáng cao, đôi chân dài và kỹ năng catwalk đặc trưng.
Người đẹp nhận được sự đồng tình từ khán giả khi đăng quang. Cô được nhận xét là ứng viên tiềm năng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026 dự kiến diễn ra ở Puerto Rico vào cuối năm.
Hồi tháng 2, Bea Millan-Windorski từ bỏ danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Trái Đất 2024 để tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026 khiến nhiều người bất ngờ. Người đẹp nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả.
Bea Millan-Windorski 25 tuổi, có chiều cao nổi bật 1,8 m, mang dòng máu Philippines - Mỹ. Cô theo học Đại học Wisconsin-Madison và nhận bằng cử nhân Lịch sử và Quan hệ Quốc tế.
Năm 2024, cô đã hoàn thành chương trình học bổng tại Đại sứ quán Philippines và thực tập tại Trung tâm Đông Tây ở Washington. Cùng năm, người đẹp đại diện Mỹ dự thi Hoa hậu Trái Đất và dừng chân ở vị trí á hậu 2 khiến nhiều người tiếc nuối.
Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026, Millan-Windorski đại diện vùng La Union. Đây là sash mới tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines.
Người đẹp chia sẻ niềm tự hào về nguồn gốc của mình: "Tôi vinh dự được đại diện cho tỉnh nhà, nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên. La Union là nơi tôi yêu mến tại Philippines và nuôi dưỡng ước mơ của tôi. Tôi yêu thích khám phá những con sóng ở bãi biển San Juan, thu thập san hô cùng em trai và tham gia các dự án bảo vệ những loài chim quý".
Cô chia sẻ thêm: ''Tôi tự hào mang tên của bà ngoại Beatriz, một người mẹ góa chồng đã một mình nuôi hai cô con gái đến trường. Giờ đây, tôi vinh dự được đại diện cho bản sắc Elyucana và cội nguồn của mình bằng danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ La Union''.
Millan-Windorski được nhận xét có vẻ đẹp pha trộn giữa nét hiện đại và phóng khoáng của Mỹ cùng sự độc đáo của Philippines.
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Philippines có vóc dáng nóng bỏng. Người đẹp cũng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với trang cá nhân có hơn 80.000 người theo dõi.
Hoa hậu Hoàn vũ Philippines là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia quy mô, uy tín, thu hút đông đảo thí sinh tham gia. Nhiều người đẹp từng giành danh hiệu cao ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế sẵn sàng từ bỏ danh hiệu để đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines.
Người đẹp Nicole Borromeo cũng từ bỏ danh hiệu Á hậu 3 Miss International 2023 để tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026. Cô đại diện tỉnh Cebu tại cuộc thi năm nay. Chung cuộc, người đẹp lọt vào top 6.
Philippines là sash mạnh ở Hoa hậu Hoàn vũ. Năm ngoái, người đẹp Ahtisa Manalo đại diện Philippines thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Thái Lan và giành giải á hậu 3.
Duy Nam
