Xem sự kiện khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026 ở đâu?

TPO - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trở lại sau một năm để tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Hà Trúc Linh. Sự kiện họp báo công bố tại Hà Nội ngày 5/5 mở ra mùa giải đầy hứa hẹn với nhiều điểm mới. Sự kiện được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và phát trực tiếp trên các nền tảng của báo Tiền Phong và Hoàng Thành Media.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trở lại sau một năm đương nhiệm của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh. Với chủ đề Miền hương sắc, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục kế thừa bản sắc của cuộc thi đã có 38 năm lịch sử - hướng tới tìm kiếm những cô gái sở hữu vẻ đẹp toàn diện, nơi nhan sắc đi cùng trí tuệ, văn hóa và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam được tổ chức vào ngày 5/5 tại Hà Nội và livestream trên các nền tảng YouTube, TikTok, Fanpage Hoa hậu Việt Nam, báo Tiền Phong và hệ sinh thái truyền thông của Hoàng Thành Media.

Hoa hậu Việt Nam 2024 khép lại thành công tại TP Huế.

Trải qua hành trình 38 năm, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành một biểu tượng, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng cả nước. Không chỉ là sân chơi tôn vinh nhan sắc, cuộc thi còn là hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam - từ sự duyên dáng, trí tuệ đến chiều sâu văn hóa, tính nhân văn và tinh thần cống hiến cho quê hương, đất nước.

Với 19 mùa được tổ chức, hành trình ấy phản ánh nỗ lực bền bỉ của Ban tổ chức trong việc giữ vững uy tín và không ngừng nâng tầm cuộc thi, qua đó góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Hoa hậu Việt Nam 2024 khép lại với thành công rực rỡ, để lại dấu ấn sâu đậm qua việc tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh và giàu cảm hứng. Thành công đó được tạo nên từ những gương mặt tiêu biểu của Top 3 gồm Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi, cùng dàn đại sứ nổi bật: đại sứ Thời trang và Thể thao Đinh Hoàng Linh Đan, đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương, đại sứ Nhân ái Nguyễn Phương Nhi, đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Nguyễn Hoàng Mỹ Vân.

Không dừng lại ở vẻ đẹp hình thể, các người đẹp còn khẳng định bản thân qua trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến vì cộng đồng. Sự hội tụ của những yếu tố này đã tạo nên hình mẫu sắc đẹp toàn diện, đồng thời góp phần bồi đắp sức sống bền bỉ cho Hoa hậu Việt Nam, đồng thời trở thành nền tảng quan trọng để cuộc thi năm 2026 tiếp tục phát triển.

Cùng với chủ đề ấn tượng, Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại mang đến những đổi mới trong cách thức tổ chức và một địa điểm đăng cai hoàn toàn mới. Họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 5/5 tại Hà Nội với sự tham gia của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng nhiều hoa hậu, á hậu, khách mời... hứa hẹn mang tới nhiều thông tin được khán giả yêu sắc đẹp chờ đón. Người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Đại sứ Truyền thông và Du lịch Hoa hậu Việt Nam 2024 đảm nhận vai trò MC dẫn dắt họp báo.