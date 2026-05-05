Văn hóa

Viết tiếp câu chuyện về vẻ đẹp người con gái Việt Nam

Ngọc Ánh

TPO - Chiều 5/5, ban tổ chức khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 - nơi những giá trị quen thuộc được làm mới, và những khát vọng mới được cất lời, với một chủ đề giàu cảm hứng - Miền hương sắc.

Video: Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu khai mạc.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trở lại sau một năm với chủ đề Miền hương sắc, tiếp tục kế thừa bản sắc của cuộc thi đã có 38 năm lịch sử - hướng tới tìm kiếm những cô gái sở hữu vẻ đẹp toàn diện, nơi nhan sắc đi cùng trí tuệ, văn hóa và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam được tổ chức vào ngày 5/5 tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc sự kiện khởi động, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định một năm trước, trên sân khấu mặt nước bên dòng sông Hương thơ mộng, khoảnh khắc Hà Trúc Linh đăng quang, cùng Trần Ngọc Châu Anh và Nguyễn Thị Vân Nhi tỏa sáng, đã để lại trong lòng công chúng dấu ấn đặc biệt: Không quá tráng lệ, nhưng đủ sâu sắc để lắng lại.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định cuộc thi kiên trì theo đuổi việc xây dựng một hệ giá trị bền vững. Ảnh: Như Ý.

Và cũng từ thời khắc ấy, hành trình Hoa hậu Việt Nam được tiếp nối một cách rạng rỡ và bền bỉ nhất. Chiều 5/5, ban tổ chức khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 - một hành trình tiếp nối, nhưng là ở một tầm cao mới; nơi những giá trị cốt lõi được gìn giữ, và những khát vọng mới được cất lời, với một chủ đề giàu cảm hứng: Miền hương sắc. Đây không chỉ là tên gọi, mà là một lát cắt tinh tế của vẻ đẹp Việt Nam đương đại.

"Miền" không phải là một địa danh, nơi chốn cụ thể. Đó là không gian mang tính ẩn dụ - một “miền” của cảm thức, “miền” của chiều sâu văn hóa và của vẻ đẹp được cảm nhận bằng trái tim. Ở đó, vẻ đẹp không dừng lại ở những gì có thể nhìn thấy, mà được gợi mở qua nhiều tầng ý nghĩa - tinh khiết hơn, sâu lắng hơn, và giàu sức lan tỏa hơn. Đó còn là "hương" của tâm hồn, của lòng nhân ái, của chiều sâu văn hóa, "sắc" của trí tuệ, của bản lĩnh, của khát vọng vươn lên.

Được tổ chức dưới sự chỉ đạo của các cơ quan Trung ương là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngay từ đầu đã được định vị là một hoạt động văn hóa - xã hội ý nghĩa.

Hoa hậu Việt Nam kiên trì theo đuổi việc xây dựng một hệ giá trị bền vững. Đây cũng là yếu tố làm nên sự khác biệt và giá trị riêng không thể thay thế.

"Nếu như năm 2024, Hoa hậu Việt Nam kể câu chuyện của di sản, thì năm 2026, câu chuyện ấy sẽ được nối dài bằng hành trình mới - kết nối Huế trầm mặc, sâu lắng - với Hải Phòng trẻ trung, năng động, hào hoa, cởi mở.

Gần bốn thập kỷ, Hoa hậu Việt Nam kiên định với bốn trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Ảnh: Như Ý.

Không chỉ mang trong mình trầm tích văn hóa và dấu ấn lịch sử hào hùng, Hải Phòng cũng là nơi kết tinh của tinh thần đổi mới, là nơi của khát vọng vươn ra biển lớn, và là nơi đang từng ngày khẳng định con đường phát triển: Lấy văn hóa làm nền tảng, làm động lực, làm sức mạnh nội sinh", nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Sự kết nối giữa Huế và Hải Phòng không dừng lại ở việc chuyển giao không gian tổ chức Hoa hậu Việt Nam, mà trở thành một điểm tiếp nối của những giá trị: Tiếp nối từ chiều sâu di sản - đến sức bật của đô thị hiện đại, tiếp nối từ truyền thống - đến những khát vọng tương lai. Hai không gian, một mạch chảy, và mạch chảy ấy được kỳ vọng sẽ góp phần bồi đắp thêm Miền hương sắc trong mùa thứ 20 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Gần bốn thập kỷ, Hoa hậu Việt Nam kiên định với bốn trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đó là “la bàn” để mỗi thí sinh bước vào hành trình này không chỉ tỏa sáng, mà để trưởng thành, để hoàn thiện, để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Hoa hậu Việt Nam năm 2026 - với tất cả sự kế thừa và đổi mới - sẽ mang theo sứ mệnh: Viết tiếp những câu chuyện về vẻ đẹp người con gái Việt Nam: Có hương, có sắc, có chiều sâu văn hóa, có trí tuệ thời đại, và trái tim biết rung động.

