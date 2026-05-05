Điểm mới của Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Từ bài học của mùa 2024, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đặt mục tiêu đổi mới toàn diện cách làm, đẩy mạnh công nghệ và truyền thông số, đồng thời giữ vững giá trị cốt lõi đã làm nên thương hiệu suốt nhiều thập kỷ.

Phép thử 2024 và bài học để ‘lớn lên’

Phát biểu tại họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, ông Hoàng Thọ Ninh -Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Thành Group, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Thành Media - nhấn mạnh mùa giải 2024 là cột mốc đặc biệt, vừa nhiều dấu ấn, vừa đầy thách thức.

Đó là năm đầu tiên Hoàng Thành Media tham gia sâu hơn vào công tác tổ chức cùng Báo Tiền Phong - đơn vị sáng lập và nắm giữ bản quyền cuộc thi. Theo ông Ninh, phía sau những đêm diễn rực rỡ là áp lực lớn về tiến độ, nguồn lực, điều phối sản xuất, hậu cần và truyền thông. Những yếu tố khách quan cũng khiến hành trình không ít lần bị thử thách.

“Chính trong những thời điểm áp lực nhất, chúng tôi hiểu rằng để tổ chức một cuộc thi lớn như Hoa hậu Việt Nam, không chỉ cần năng lực chuyên môn mà còn cần bản lĩnh, sự bền bỉ và khả năng đi đến cùng với cam kết”, ông nói.

Từ “phép thử” này, Ban tổ chức rút ra nhiều bài học quan trọng về vận hành, phối hợp và quản trị rủi ro. Quan trọng hơn, đó là sự trưởng thành trong cách tiếp cận một thương hiệu có bề dày lịch sử và giá trị văn hóa.

Một điểm sáng được ông Ninh nhấn mạnh là hành trình hậu đăng quang của các thí sinh. Không dừng lại ở danh hiệu, Top 3 và các đại sứ đã tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, văn hóa - xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Theo ông, đây cũng là triết lý xuyên suốt của cuộc thi: không chỉ tìm kiếm nhan sắc tại một thời điểm, mà kiến tạo một hành trình dài hạn để các thí sinh trưởng thành, cống hiến và trở thành những đại diện có giá trị cho xã hội.

Đổi mới để lan tỏa, Hải Phòng là tâm điểm

Bước sang mùa giải thứ 20, Hoa hậu Việt Nam đứng trước yêu cầu phải đổi mới để thích ứng với bối cảnh mới, trong khi vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi đã làm nên uy tín.

Theo đại diện Ban Tổ chức, tinh thần đổi mới của mùa 2026 sẽ tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm cho thí sinh và công chúng, đặc biệt thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và truyền thông số. Trong bối cảnh hành vi tiếp nhận thông tin thay đổi nhanh, cuộc thi không thể chỉ hiện diện trên sân khấu hay các kênh truyền thống.

“Chúng tôi mong muốn Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ hiện diện trên sân khấu, trên báo chí và truyền hình, mà còn được lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, trong đời sống nội dung hằng ngày của cộng đồng”, ông Ninh chia sẻ.

Điểm nhấn tiếp theo là việc gắn kết cuộc thi với các địa phương, trong đó Hải Phòng được chọn là nơi diễn ra vòng chung kết cùng nhiều hoạt động trọng tâm. Theo Ban tổ chức, đây không chỉ là lựa chọn về địa điểm, mà còn là chiến lược gắn kết sắc đẹp với quảng bá văn hóa - du lịch.

Hành trình của các thí sinh qua các địa danh sẽ trở thành cơ hội để giới thiệu hình ảnh địa phương, con người và đời sống văn hóa. Khi truyền thông và công chúng cùng hướng về những điểm đến này, cuộc thi được kỳ vọng tạo ra giá trị cộng hưởng, đóng góp cho ngành du lịch và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Bên cạnh đó, tiêu chí lựa chọn thí sinh vẫn được giữ vững: vẻ đẹp hài hòa giữa nhan sắc, trí tuệ, văn hóa và tinh thần cống hiến. Tuy nhiên, cách thể hiện và kể câu chuyện về thí sinh sẽ được làm mới để gần gũi hơn với công chúng đương đại.

Ban tổ chức cũng khẳng định để một mùa giải thành công, không thể thiếu sự đồng hành của các cơ quan quản lý, đối tác, nhà tài trợ và đặc biệt là công chúng. Đây được xem là yếu tố quyết định giúp cuộc thi duy trì sức sống và uy tín trong suốt nhiều năm qua.

“Chúng tôi hiểu rằng mỗi mùa Hoa hậu Việt Nam không chỉ là một sự kiện, mà là lời hứa với công chúng về sự chuẩn mực, nhân văn và giàu cảm xúc”, ông Hoàng Thọ Ninh nói.

Với nền tảng tích lũy từ mùa 2024, cùng định hướng đổi mới rõ ràng, ban tổ chức kỳ vọng Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ là mùa giải giàu cảm xúc, có sức lan tỏa rộng rãi, tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp và khát vọng vươn lên của người phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh mới.

Trả lời tại họp báo về điểm mới của format chương trình, ông Hoàng Thọ Ninh cho biết năm nay là mùa thi đặc biệt, kỷ niệm mùa giải thứ 20 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Do đó, format có nhiều đổi mới, không chỉ ở sân khấu, kỹ thuật dàn dựng mà còn ở các dự án xã hội, dự án nhân ái.

Ông Hoàng Thọ Ninh khẳng định mỗi phần thi, hoạt động đều có mục đích rõ ràng, từ đó giúp thí sinh phát huy tốt nhất khả năng thích nghi và tinh thần cống hiến.