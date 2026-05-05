Người đẹp Venezuela bỏ thi hoa hậu

TPO - Người đẹp Sthefany Gutierrez viết tâm thư chia sẻ lý do bỏ thi MGI All Stars 2026. Việc cô bỏ thi khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì Sthefany Gutierrez được đánh giá là thí sinh mạnh nhất cuộc thi năm nay.

Người đẹp Sthefany Gutierrez đã đăng tải bức tâm thư dài, chia sẻ lý do bỏ thi MGI All Stars dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Thái Lan.

"Với nỗi buồn sâu sắc, và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về hoàn cảnh cá nhân, tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là rút lui khỏi mùa giải đầu tiên của Miss Grand All Stars", Sthefany Gutierrez viết.

Sthefany Gutierrez cho biết đây là quyết định đã được tính toán kỹ lưỡng, dựa trên những trách nhiệm đối với cá nhân và gia đình. Cô cho biết thời điểm này đòi hỏi cô sự quan tâm và cống hiến trọn vẹn cho gia đình.

Sthefany Gutierrez bỏ thi MGI All Stars 2026.

Người đẹp chia sẻ: "Đây không phải là một quyết định dễ dàng. Đại diện cho Venezuela là một trong những vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi. Tình yêu tôi dành cho Miss Grand International (MGI) và những gì tổ chức này đại diện vẫn không thay đổi".

Sthefany Gutierrez cũng gửi lời cảm ơn tới tổ chức MGI và ông Nawat vì đã kiên nhẫn chờ đợi cô đưa ra quyết định có tiếp tục tham gia cuộc thi MGI All Stars 2026 hay không.

"Tôi muốn đảm bảo rằng Venezuela được đại diện bởi một người có thể cống hiến mọi thứ một cách trọn vẹn và không giới hạn. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Venezuela sẽ chọn ra được một đại diện xuất sắc, và tôi sẽ cổ vũ hết mình", cô nói.

Sthefany Gutierrez cũng cho biết ước mơ được tham gia cuộc thi MGI All Stars của cô vẫn còn. Người đẹp bày tỏ hy vọng có thể tham gia mùa giải khác trong tương lai.

Quyết định rút lui của Sthefany Gutierrez khiến nhiều khán giả bất ngờ và tiếc nuối. Cô được đánh giá là thí sinh mạnh nhất MGI All Stars 2026 nhờ sắc vóc nổi bật và kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng.

Ngay trước thềm cuộc thi MGI All Stars 2026 khai màn, Sthefany Gutierrez gặp sự cố bị hack trang cá nhân Instagram có hơn 1,7 triệu người theo dõi. Sự việc này đã ảnh hưởng tới tinh thần của người đẹp.

Sthefany cũng đang phải trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống khi phải một mình xoay xở với những vấn đề gia đình trong lúc con cô còn quá nhỏ. Cô kết hôn với chồng doanh nhân vào năm 2024 và hiện đang chăm sóc con nhỏ.

Hai giám đốc quốc gia Esteban Velásquez và Jacqueline Aguilera đã nỗ lực thuyết phục Sthefany tiếp tục dự thi, tuy nhiên cuối cùng đã không thể lay chuyển quyết định của cô.

Trước đó, ông Nawat cho biết chính Sthefany là người chủ động nộp đơn đăng ký tham gia MGI All Stars 2026, kèm điều kiện cô phải là đại diện duy nhất của Venezuela tại sân chơi này.

Sau khi Sthefany Gutierrez bỏ thi, ông Nawat cho biết sẽ tổ chức tuyển chọn lại đại diện của Venezuela tại MGI All Stars 2026. Hiện có nhiều thông tin cho rằng Á hậu 4 Miss Universe 2024 Ileana Márquez Pedroza sẽ thay thế Sthefany Gutiérrez dự thi MGI All Stars 2026. Tuy nhiên, Ileana Márquez Pedroza vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

MGI All Stars mùa giải đầu tiên bắt đầu tranh tài từ 16/5 tại Thái Lan. Lịch trình của cuộc thi bao gồm hoạt động trải nghiệm văn hóa, nấu ăn, lễ trao sash (20/5), các phần thi phụ tài năng, catwalk, bán kết 1 (27/5), bán kết 2 (28/5) và đêm chung kết (30/5).

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 58 thí sinh. Hiện ban tổ chức phát động cuộc bình chọn All Stars: World Famous dành cho các thí sinh. Đại diện Việt Nam - Hương Giang đang là thí sinh dẫn đầu bình chọn.

Top 3 thí sinh có điểm số cao nhất trong phần bình chọn này có cơ hội xuất hiện trong sự kiện Welcome All the Stars to Bangkok diễn ra ngày 20/5 ở Thái Lan.