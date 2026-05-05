Hoa hậu Việt Nam trở lại với chủ đề Miền hương sắc

TPO - Sau gần bốn thập kỷ, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành cuộc thi có bề dày truyền thống, uy tín và định hướng rõ ràng nhất về giá trị sắc đẹp tại Việt Nam. Chiều 5/5 tại Hà Nội, ban tổ chức chính thức khởi động lần tổ chức thứ 20 - Hoa hậu Việt Nam năm 2026 với chủ đề Miền hương sắc.

Do báo Tiền Phong tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hoa hậu Việt Nam ngay từ đầu đã được định vị là một hoạt động văn hóa - xã hội ý nghĩa. Hoa hậu Việt Nam suốt 38 năm qua luôn hướng tới việc tôn vinh một vẻ đẹp toàn diện, nơi nhan sắc phải đi cùng với trí tuệ, văn hóa và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

Sau gần bốn thập kỷ, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành cuộc thi có bề dày truyền thống, uy tín và định hướng rõ ràng nhất về giá trị sắc đẹp tại Việt Nam. Chiều 5/5 tại Hà Nội, ban tổ chức chính thức khởi động lần tổ chức thứ 20 - Hoa hậu Việt Nam năm 2026 với chủ đề Miền hương sắc.

Cùng với chủ đề ấn tượng, Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại mang đến những đổi mới trong cách thức tổ chức và một địa điểm đăng cai mới.

Tại buổi khởi động, ban tổ chức khẳng định rằng Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục được tổ chức theo tinh thần minh bạch, chuyên nghiệp, nghiêm túc và giữ vững các chuẩn mực đã được xây dựng gần 40 năm qua, để mỗi danh hiệu được trao không chỉ xứng đáng, mà còn có giá trị đối với xã hội.

Cùng với chủ đề ấn tượng, Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại mang đến những đổi mới trong cách thức tổ chức và một địa điểm đăng cai mới. Họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026 có sự tham gia của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng nhiều hoa hậu, á hậu, khách mời.

Sự kiện mang tới nhiều thông tin được khán giả yêu sắc đẹp chờ đón. Người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024 đảm nhận vai trò MC dẫn dắt họp báo.

​

​