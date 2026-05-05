Tình huống chưa từng có ở Hoa hậu Việt Nam

Phóng viên báo Thanh niên đặt câu hỏi: Hải Phòng có không gian biển, nhiều địa điểm lý tưởng để tổ chức đêm chung kết, ban tổ chức có phương án dự phòng cho sân khấu ngoài trời như thế nào?
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Trưởng ban tổ chức cuộc thi - nhắc lại kỷ niệm đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Huế. Ban tổ chức khi đó đối diện với tình huống khó khăn, khi mực nước sông Hương lên từng giây, từng phút. Sau cuộc họp quyết định thời điểm diễn ra đêm chung kết, ban tổ chức khảo sát thực tế và thấy sân khấu hoàn thiện khoảng 60%. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, nước dâng không ngừng. Đến chiều, sân khấu gần như chìm trong nước.
“Thời tiết không thuận lợi khiến ban tổ chức phải đưa ra quyết định khó khăn là tạm hoãn đêm chung kết, lùi lại một tuần. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử 19 lần tổ chức cuộc thi. Đó là rủi ro khi tổ chức ngoài trời”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.
Trong 19 lần tổ chức Hoa hậu Việt Nam, cuộc thi có tới hơn 1/3 số lần thực hiện đêm chung kết ngoài trời, bởi ưu thế sân khấu hoành tráng, đảm bảo chất lượng âm thanh. Ngược lại, khó khăn của sân khấu ngoài trời là công tác vận hành, yếu tố thời tiết.
“Ở Huế, ban tổ chức đã vượt qua thử thách. Mong lần này, ông trời không thử thách để đêm chung kết có thể diễn ra trọn vẹn ở thành phố cảng”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.
Tại họp báo, phóng viên báo An ninh Thủ đô đã đặt câu hỏi về ý nghĩa của chủ đề cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 là “Miền hương sắc”, cũng như tiêu chuẩn đánh giá thí sinh năm nay.
Đại diện ban tổ chức, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết mỗi kỳ hoa hậu, điều đầu tiên ban tổ chức nghĩ tới là tìm chủ đề cho cuộc thi. Năm nay, sau khi cân nhắc và tham khảo nhiều phương án, cuối cùng chủ đề được chọn là “Miền hương sắc”.
Theo ông, từ “miền” khơi gợi cảm giác thân thương, gần gũi như “miền ký ức”, “miền văn hóa”… Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, đó là miền của hương, sắc, lòng nhân ái và sự lan tỏa giá trị cộng đồng.
Tổng Biên tập Báo Tiền Phong khẳng định “Miền hương sắc” không chỉ của một, mà là của nhiều thí sinh, từ đó chọn ra người xuất sắc nhất.
Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh chủ đề năm nay hướng đến sự hòa quyện giữa nội tâm sâu sắc và vẻ đẹp bên ngoài.
“Miền là không gian mở, nơi thí sinh được vùng vẫy, thể hiện mình có hương, có sắc”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.
Về câu hỏi liên quan đến việc cởi mở hơn trong tiêu chí phẫu thuật thẩm mỹ, Trưởng ban tổ chức cho biết trong bối cảnh cạnh tranh với sự bùng nổ của nhiều cuộc thi sắc đẹp có tiêu chí lựa chọn thông thoáng hơn, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn chưa có ý định thay đổi.
Đối với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, vẻ đẹp tự nhiên của con gái Việt Nam là giá trị cốt lõi, góp phần hình thành nên phẩm chất tốt đẹp của họ.
Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, ban tổ chức kiên định bảo vệ và bồi đắp giá trị đó. Đây cũng là điểm khác biệt của Hoa hậu Việt Nam so với các cuộc thi khác.
Phóng viên báo Dân trí đặt câu hỏi: Với cột mốc 20 năm, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam có những hoạt động nào để nhấn mạnh bản sắc chương trình và lý do chọn Hải Phòng làm nơi tổ chức cuộc thi năm nay?
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Trưởng ban tổ chức cuộc thi - nhấn mạnh Hải Phòng là vùng đất hào hùng, ghi dấu nhiều chiến công hiển hách của anh hùng dân tộc, cho tới giai đoạn chống Mỹ, chống Pháp và thời kỳ đổi mới. Hải Phòng có nhiều danh lam thắng cảnh, danh nhân văn hóa, là nơi có bề dày truyền thống, sức mạnh nội tại và khát vọng vươn xa. Đó cũng là lý do Hoa hậu Việt Nam 2026 đến với Hải Phòng.
Với Hoa hậu Hà Trúc Linh, phóng viên đặt câu hỏi về cảm nhận sau nhiệm kỳ đặc biệt kéo dài một năm và những trải nghiệm của Hà Trúc Linh trong một năm đương nhiệm.
Hoa hậu Hà Trúc Linh khẳng định không đo nhiệm kỳ bằng con số mà bằng hành động. Trong hành trình đã qua, Hà Trúc Linh được trải nghiệm, học tập nhiều, biết cách nhìn nhận bản thân, có trách nhiệm với cộng đồng và hành động có chuẩn mực.
Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi có truyền thống lâu đời 38 năm, vì vậy Hà Trúc Linh tôn trọng tiêu chí của cuộc thi. Cô sẵn sàng đón chào một hoa hậu mới, hương sắc mới đại diện cho sắc đẹp Việt và cùng lan tỏa giá trị tích cực.
"Dù ánh hào quang có tắt, con đường của tôi vẫn tiếp diễn. Trong hành trình mới, tôi hy vọng vẫn được đồng hành với Hoa hậu Việt Nam để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng", Hà Trúc Linh nói.
Phát biểu tại họp báo, ông Hoàng Thọ Ninh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Thành Group - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Thành Media, nhấn mạnh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 là hành trình đáng nhớ, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, từ chất lượng thí sinh, sự chỉn chu trong tổ chức, sức lan tỏa truyền thông, đến những cảm xúc đẹp mà cuộc thi mang lại cho công chúng.
Mùa giải 2024 cũng đánh dấu lần đầu tiên Hoàng Thành Media đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong một vai trò lớn hơn, sâu hơn và trách nhiệm hơn.
Tuy nhiên, theo ông Hoàng Thọ Ninh, phía sau những khoảnh khắc rực rỡ trên sân khấu, ban tổ chức phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn, từ tiến độ, nguồn lực, điều phối sản xuất, hậu cần, truyền thông đến những yếu tố khách quan khó lường.
"Với Hoàng Thành Media, mùa giải 2024 là một phép thử lớn. Và cũng từ phép thử ấy, chúng tôi lớn mạnh hơn, hiểu sâu hơn giá trị của thương hiệu Hoa hậu Việt Nam, đồng thời tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu để chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải 2026", ông Hoàng Thọ Ninh nói.
Vượt qua những thách thức, điều ông Hoàng Thọ Ninh cùng ban tổ chức thấy tự hào là sau khi bước ra từ cuộc thi, các gương mặt đạt danh hiệu, Top 3 cùng đại sứ, không chỉ dừng lại ở ánh hào quang sân khấu. Các cô gái từng bước tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa: đồng hành cùng các chương trình cộng đồng, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tích cực xuất hiện trong các hoạt động văn hóa - xã hội, truyền cảm hứng cho giới trẻ và góp phần làm cho giá trị của cuộc thi tiếp tục sống động sau đêm chung kết.
Đó chính là điều mà ban tổ chức cuộc thi luôn tâm niệm: Hoa hậu Việt Nam không chỉ tìm ra những người đẹp trong một khoảnh khắc đăng quang, mà còn kiến tạo một hành trình dài hạn để các bạn trưởng thành, cống hiến và trở thành những đại diện xứng đáng cho vẻ đẹp Việt Nam.
Trên tinh thần đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Thành Group xác định đối với ban tổ chức, đổi mới là trọng tâm quan trọng trong mùa giải năm 2026, nhưng không có nghĩa là rời xa những giá trị cốt lõi đã làm nên uy tín của Hoa hậu Việt Nam.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới một cuộc thi đề cao vẻ đẹp hài hòa giữa nhan sắc, văn hoá trí tuệ, và tinh thần cống hiến. Mỗi thí sinh đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ được trao cơ hội tỏa sáng, mà còn được đặt vào một hành trình rèn luyện, trải nghiệm, khám phá bản thân và kết nối với những giá trị đẹp của đất nước", ông Hoàng Thọ Ninh nhấn mạnh.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu khai mạc họp báo:
Một năm trước, trên sân khấu mặt nước bên dòng sông Hương thơ mộng, khoảnh khắc Hà Trúc Linh đăng quang, cùng Trần Ngọc Châu Anh và Nguyễn Thị Vân Nhi tỏa sáng, đã để lại trong lòng công chúng dấu ấn đặc biệt: Không quá tráng lệ, nhưng đủ sâu sắc để lắng lại. Cũng từ thời khắc ấy, hành trình Hoa hậu Việt Nam được tiếp nối một cách rạng rỡ và bền bỉ nhất.
Chiều 5/5, ban tổ chức khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 - một hành trình tiếp nối, nhưng ở tầm cao mới, nơi những giá trị cốt lõi được gìn giữ, và những khát vọng mới được cất lời, với một chủ đề giàu cảm hứng: Miền hương sắc. Đây không chỉ là tên gọi, mà là một lát cắt tinh tế của vẻ đẹp Việt Nam đương đại.
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngay từ đầu đã được định vị là một hoạt động văn hóa - xã hội ý nghĩa. Hoa hậu Việt Nam kiên trì theo đuổi việc xây dựng một hệ giá trị bền vững. Đây cũng là yếu tố làm nên sự khác biệt và giá trị riêng không thể thay thế.
Nếu như năm 2024, Hoa hậu Việt Nam kể câu chuyện của di sản, thì năm 2026, câu chuyện ấy sẽ được nối dài bằng hành trình mới - kết nối Huế trầm mặc, sâu lắng - với Hải Phòng trẻ trung, năng động, hào hoa, cởi mở. Gần bốn thập kỷ, Hoa hậu Việt Nam kiên định với bốn trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đó là “la bàn” để mỗi thí sinh bước vào hành trình này không chỉ tỏa sáng, mà để trưởng thành, để hoàn thiện, để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Hoa hậu Việt Nam năm 2026 - với tất cả sự kế thừa và đổi mới - sẽ mang theo sứ mệnh: Viết tiếp những câu chuyện về vẻ đẹp người con gái Việt Nam: Có hương, có sắc, có chiều sâu văn hóa, có trí tuệ thời đại, và trái tim biết rung động.
Các cơ quan quản lý Nhà nước và khách mời:
1. Ông Nguyễn Minh Chung - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương
2. Ông Đỗ Công Tuân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam
Ban chỉ đạo cuộc thi:
1. Ông Nguyễn Thái An - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thành viên
2. Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên.
Khách mời:
1. Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
2. Ông Khổng Đức Thanh - Phó Giám đốc sở VH, TT và du lịch tỉnh Bắc Ninh
3. Nhà báo Lê Xuân Sơn - Nguyên TBT báo Tiền Phong, Nguyên Trưởng ban Tổ chức cuộc thi
4. PGS, TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật ĐH Quốc gia Hà Nội, thành viên BGK cuộc thi HHVN 2024
5. Nhà báo Lương Ngọc Bộ - Nguyên Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong
6. Nhà báo Vũ Tiến - Nguyên Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong
7. Nhà báo Nguyễn Huy Lộc - Nguyên UV BBT báo Tiền Phong, Nguyên TBT báo Sinh viên Việt Nam
8. Nhà báo Nguyễn Phong Doanh - Nguyên TBT báo Sinh viên Việt Nam.
Các đơn vị đồng hành:
1. Ông Nguyễn Vinh Công - Đại diện nhãn hàng TH - Nhà tài trợ Dinh dưỡng chính thức
2. Mr. David Thái Huy Cường - Phó Tổng Giám Đốc Bel Group Hospitality - Đại diện Tập đoàn Bel Group - Đơn vị Đồng hành Dự án nhân ái
3. Bà Phạm Quyên - Giám đốc Marketing Đại diện LaSoong - Đối tác Nền tảng số
4. Ông Vũ Đức Vương - Chủ tịch HĐQT Bizman Media - NTT Truyền thông
5. Bà Phạm Thị Thu Trang Giám đốc điều hành AdSponsor - VCCorp - Đối tác truyền thông
6. Ông Nguyễn Việt Anh - Founder Thương hiệu Luxe Paradise Premium Hotel - NTT Đồng hành
7. Ông Đỗ Hữu Hưng - Giám đốc AccessTrade Việt nam - Đối tác Công nghệ & Truyền thông
8. Ông Đào Tuấn Hưng - Phó Giám Đốc Công ty CP Du lịch Nối Liền châu Á - Đại diện Dế Việt - Đối tác du lịch
9. Nhiếp ảnh gia Tô Thanh Tân - Founder Thương hiệu S Florist - Nhà tài trợ Hoa tươi
10. Bà Nông Vũ Hà Linh - Founder Linh Jace Makeup Academy - Nhà tài trợ Makeup & Hair
11. Mr. Daniel Kerr - General Manager Khách sạn Ascott Tây Hồ Hà Nội - Đơn vị tài trợ Địa điểm họp báo Kickoff HHVN 2026
12. Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại Nason - Đơn vị tài trợ quà tặng
Hoa hậu, á hậu, người đẹp, KOLs:
- Hoa hậu Việt Nam 2010 - Đặng Thị Ngọc Hân
- Hoa hậu Việt nam 2022 - Huỳnh Thị Thanh Thủy
- Hoa hậu Việt nam 2024 - Hà Trúc Linh
- Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 - Bùi Phương Nga
- Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 - Trần Ngọc Châu Anh
- Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 - Nguyễn Lê Ngọc Thảo
- Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 - Lê Nguyễn Ngọc Hằng
- Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 - Nguyễn Thị Vân Nhi
- Top 5 - Đại sứ Du lịch & Môi trường Hoa hậu Việt Nam 2024 - Phạm Thùy Dương
- Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 - Hồ Ngọc Phương Linh
- Top 10 - Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2024 - Nguyễn Phương Nhi
- Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 - Nguyễn Thị Thu Hằng
Ban tổ chức:
1. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức
2. Bà Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong
3. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong
4. Nhà báo Trần Thị Thu Huyền - Ủy viên Ban biên tập Báo Tiền Phong
5. Nhà báo Trần Công Hùng - Ủy viên Ban biên tập Báo Tiền Phong
6. Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch tập đoàn Hoàng Thành Group
7. Ông Hoàng Thọ Ninh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Thành Group - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Thành Media.
Do báo Tiền Phong tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hoa hậu Việt Nam ngay từ đầu đã được định vị là một hoạt động văn hóa - xã hội ý nghĩa. Hoa hậu Việt Nam suốt 38 năm qua luôn hướng tới việc tôn vinh một vẻ đẹp toàn diện, nơi nhan sắc phải đi cùng với trí tuệ, văn hóa và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.
Sau gần bốn thập kỷ, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành cuộc thi có bề dày truyền thống, uy tín và định hướng rõ ràng nhất về giá trị sắc đẹp tại Việt Nam. Chiều 5/5 tại Hà Nội, ban tổ chức chính thức khởi động lần tổ chức thứ 20 - Hoa hậu Việt Nam năm 2026 với chủ đề Miền hương sắc.
Tại buổi khởi động, ban tổ chức khẳng định rằng Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục được tổ chức theo tinh thần minh bạch, chuyên nghiệp, nghiêm túc và giữ vững các chuẩn mực đã được xây dựng gần 40 năm qua, để mỗi danh hiệu được trao không chỉ xứng đáng, mà còn có giá trị đối với xã hội.
Cùng với chủ đề ấn tượng, Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại mang đến những đổi mới trong cách thức tổ chức và một địa điểm đăng cai mới. Họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026 có sự tham gia của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng nhiều hoa hậu, á hậu, khách mời.
Sự kiện mang tới nhiều thông tin được khán giả yêu sắc đẹp chờ đón. Người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024 đảm nhận vai trò MC dẫn dắt họp báo.