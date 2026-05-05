report Tình huống chưa từng có ở Hoa hậu Việt Nam

Phóng viên báo Thanh niên đặt câu hỏi: Hải Phòng có không gian biển, nhiều địa điểm lý tưởng để tổ chức đêm chung kết, ban tổ chức có phương án dự phòng cho sân khấu ngoài trời như thế nào?

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Trưởng ban tổ chức cuộc thi - nhắc lại kỷ niệm đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Huế. Ban tổ chức khi đó đối diện với tình huống khó khăn, khi mực nước sông Hương lên từng giây, từng phút. Sau cuộc họp quyết định thời điểm diễn ra đêm chung kết, ban tổ chức khảo sát thực tế và thấy sân khấu hoàn thiện khoảng 60%. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, nước dâng không ngừng. Đến chiều, sân khấu gần như chìm trong nước.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Trưởng ban tổ chức cuộc thi - nói về điều chưa từng có trong lịch sử tổ chức Hoa hậu Việt Nam.

“Thời tiết không thuận lợi khiến ban tổ chức phải đưa ra quyết định khó khăn là tạm hoãn đêm chung kết, lùi lại một tuần. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử 19 lần tổ chức cuộc thi. Đó là rủi ro khi tổ chức ngoài trời”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Trong 19 lần tổ chức Hoa hậu Việt Nam, cuộc thi có tới hơn 1/3 số lần thực hiện đêm chung kết ngoài trời, bởi ưu thế sân khấu hoành tráng, đảm bảo chất lượng âm thanh. Ngược lại, khó khăn của sân khấu ngoài trời là công tác vận hành, yếu tố thời tiết.

“Ở Huế, ban tổ chức đã vượt qua thử thách. Mong lần này, ông trời không thử thách để đêm chung kết có thể diễn ra trọn vẹn ở thành phố cảng”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.