Lý do Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức ở vùng đất của những kỷ lục tăng trưởng

TPO - Từ miền di sản cố đô, dấu ấn hương sắc của Hoa hậu Việt Nam dừng chân ở Hải Phòng - vùng đất của những kỷ lục tăng trưởng. Thông qua các chương trình trải nghiệm, ghi hình và sự kiện văn hóa xã hội, thí sinh tham gia quảng bá lịch sử, văn hóa, con người, tiềm năng và thế mạnh của Hải Phòng.

Từ chiều sâu di sản đến sức bật đô thị hiện đại

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền hương sắc là sân chơi sắc đẹp nhằm tôn vinh và phát huy giá trị người phụ nữ Việt trong thời đại mới, lan tỏa tinh thần nhân văn, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Đây cũng là sân chơi góp phần thúc đẩy sự phát triển và hội nhập của đất nước.

Nếu như năm 2024, Hoa hậu Việt Nam kể câu chuyện của di sản, thì năm 2026, câu chuyện ấy sẽ được nối dài bằng hành trình mới - kết nối Huế trầm mặc, sâu lắng - với Hải Phòng trẻ trung, năng động, hào hoa, cởi mở.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - chia sẻ lý do Hải Phòng trở thành điểm đến tiếp theo của hành trình tìm kiếm chủ nhân chiếc vương miện danh giá. Ảnh: Trọng Tài.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - Hải Phòng mang trong mình trầm tích văn hóa và dấu ấn lịch sử hào hùng, cũng là nơi kết tinh của tinh thần đổi mới, là nơi của khát vọng vươn ra biển lớn. Thành phố hoa phượng đỏ đang từng ngày khẳng định con đường phát triển: lấy văn hóa làm nền tảng, làm động lực, làm sức mạnh nội sinh.

Sự kết nối giữa Huế và Hải Phòng vì thế không dừng lại ở việc chuyển giao không gian tổ chức Hoa hậu Việt Nam, mà trở thành một điểm tiếp nối của những giá trị. Đó là sự tiếp nối từ chiều sâu di sản đến sức bật của đô thị hiện đại, tiếp nối từ truyền thống đến những khát vọng tương lai.

Thông qua các chương trình trải nghiệm, ghi hình và sự kiện văn hóa xã hội, thí sinh tham gia quảng bá lịch sử, văn hóa, con người, tiềm năng và thế mạnh của Hải Phòng, góp phần lan tỏa hình ảnh thành phố tới công chúng trong và ngoài nước.

'Cái nôi nhan sắc' với dàn hoa, á hậu nổi tiếng

Hải Phòng - địa phương được xem là “cái nôi nhan sắc” với Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi - sẽ là nơi diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Tại buổi họp báo công bố khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026 chiều 5/5, ban tổ chức nhận được nhiều câu hỏi về lý do chọn Hải Phòng làm điểm dừng chân tiếp theo của hành trình.

Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi - người con của vùng đất Hải Phòng - mong chờ khoảnh khắc những thí sinh tài sắc tụ hội tại thành phố cảng.

Là thành phố hào hùng trong quá khứ với nhiều chiến công hiển hách của các anh hùng dân tộc, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Hải Phòng là nơi xuất phát của đoàn tàu Không số huyền thoại. Bước sang thời kỳ đổi mới, Hải Phòng trở thành địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế. Ngày nay, thành phố hoa phượng đỏ với rất nhiều danh lam thắng cảnh, danh nhân văn hóa, tiếp tục khẳng định được sức mạnh nội tại và khát vọng vươn xa. Đó cũng là lý do Hoa hậu Việt Nam 2026 đến với Hải Phòng - thành phố năng động và trẻ trung, đầy sức hút.

Từ miền di sản cố đô, bước chân hương sắc của Hoa hậu Việt Nam ghé vùng đất của những kỷ lục tăng trưởng. Hải Phòng được kỳ vọng sẽ là bệ phóng mạnh mẽ cho những thí sinh tài sắc của Hoa hậu Việt Nam 2026, lan tỏa năng lượng tích cực tới giới trẻ.

﻿ ﻿ Tại buổi họp báo công bố khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026 chiều 5/5, ban tổ chức công bố nhiều thông tin quan trọng về cuộc thi.

Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là nền tảng lan tỏa các giá trị tốt đẹp gắn với trách nhiệm xã hội. Các danh hiệu đạt được là khởi đầu cho hành trình đồng hành lâu dài với các hoạt động cộng đồng, đặc biệt tại Hải Phòng.

Trở lại sau một năm, Hoa hậu Việt Nam tiếp tục hướng tới một mùa giải đề cao vẻ đẹp hài hòa giữa nhan sắc, văn hoá trí tuệ và tinh thần cống hiến. Mỗi thí sinh đến với cuộc thi không chỉ được trao cơ hội tỏa sáng, mà còn được đặt vào một hành trình rèn luyện, trải nghiệm, khám phá bản thân và kết nối với những giá trị đẹp của đất nước.

