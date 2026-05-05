Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lý do Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức ở vùng đất của những kỷ lục tăng trưởng

Ngọc Ánh

TPO - Từ miền di sản cố đô, dấu ấn hương sắc của Hoa hậu Việt Nam dừng chân ở Hải Phòng - vùng đất của những kỷ lục tăng trưởng. Thông qua các chương trình trải nghiệm, ghi hình và sự kiện văn hóa xã hội, thí sinh tham gia quảng bá lịch sử, văn hóa, con người, tiềm năng và thế mạnh của Hải Phòng.

Từ chiều sâu di sản đến sức bật đô thị hiện đại

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền hương sắc là sân chơi sắc đẹp nhằm tôn vinh và phát huy giá trị người phụ nữ Việt trong thời đại mới, lan tỏa tinh thần nhân văn, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Đây cũng là sân chơi góp phần thúc đẩy sự phát triển và hội nhập của đất nước.

Nếu như năm 2024, Hoa hậu Việt Nam kể câu chuyện của di sản, thì năm 2026, câu chuyện ấy sẽ được nối dài bằng hành trình mới - kết nối Huế trầm mặc, sâu lắng - với Hải Phòng trẻ trung, năng động, hào hoa, cởi mở.

tp-tbt-3445.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - chia sẻ lý do Hải Phòng trở thành điểm đến tiếp theo của hành trình tìm kiếm chủ nhân chiếc vương miện danh giá. Ảnh: Trọng Tài.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - Hải Phòng mang trong mình trầm tích văn hóa và dấu ấn lịch sử hào hùng, cũng là nơi kết tinh của tinh thần đổi mới, là nơi của khát vọng vươn ra biển lớn. Thành phố hoa phượng đỏ đang từng ngày khẳng định con đường phát triển: lấy văn hóa làm nền tảng, làm động lực, làm sức mạnh nội sinh.

Sự kết nối giữa Huế và Hải Phòng vì thế không dừng lại ở việc chuyển giao không gian tổ chức Hoa hậu Việt Nam, mà trở thành một điểm tiếp nối của những giá trị. Đó là sự tiếp nối từ chiều sâu di sản đến sức bật của đô thị hiện đại, tiếp nối từ truyền thống đến những khát vọng tương lai.

Thông qua các chương trình trải nghiệm, ghi hình và sự kiện văn hóa xã hội, thí sinh tham gia quảng bá lịch sử, văn hóa, con người, tiềm năng và thế mạnh của Hải Phòng, góp phần lan tỏa hình ảnh thành phố tới công chúng trong và ngoài nước.

'Cái nôi nhan sắc' với dàn hoa, á hậu nổi tiếng

Hải Phòng - địa phương được xem là “cái nôi nhan sắc” với Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi - sẽ là nơi diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Tại buổi họp báo công bố khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026 chiều 5/5, ban tổ chức nhận được nhiều câu hỏi về lý do chọn Hải Phòng làm điểm dừng chân tiếp theo của hành trình.

tp-vn2.jpg
tp-vn1.jpg
Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi - người con của vùng đất Hải Phòng - mong chờ khoảnh khắc những thí sinh tài sắc tụ hội tại thành phố cảng.

Là thành phố hào hùng trong quá khứ với nhiều chiến công hiển hách của các anh hùng dân tộc, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Hải Phòng là nơi xuất phát của đoàn tàu Không số huyền thoại. Bước sang thời kỳ đổi mới, Hải Phòng trở thành địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế. Ngày nay, thành phố hoa phượng đỏ với rất nhiều danh lam thắng cảnh, danh nhân văn hóa, tiếp tục khẳng định được sức mạnh nội tại và khát vọng vươn xa. Đó cũng là lý do Hoa hậu Việt Nam 2026 đến với Hải Phòng - thành phố năng động và trẻ trung, đầy sức hút.

Từ miền di sản cố đô, bước chân hương sắc của Hoa hậu Việt Nam ghé vùng đất của những kỷ lục tăng trưởng. Hải Phòng được kỳ vọng sẽ là bệ phóng mạnh mẽ cho những thí sinh tài sắc của Hoa hậu Việt Nam 2026, lan tỏa năng lượng tích cực tới giới trẻ.

tp-cs1.jpg
tp-linh.jpg
tp-1a.jpg﻿
﻿z7793896844034-10165fc75726ef1f419f11df346c17e2.jpg
Tại buổi họp báo công bố khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026 chiều 5/5, ban tổ chức công bố nhiều thông tin quan trọng về cuộc thi.

Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là nền tảng lan tỏa các giá trị tốt đẹp gắn với trách nhiệm xã hội. Các danh hiệu đạt được là khởi đầu cho hành trình đồng hành lâu dài với các hoạt động cộng đồng, đặc biệt tại Hải Phòng.

Trở lại sau một năm, Hoa hậu Việt Nam tiếp tục hướng tới một mùa giải đề cao vẻ đẹp hài hòa giữa nhan sắc, văn hoá trí tuệ và tinh thần cống hiến. Mỗi thí sinh đến với cuộc thi không chỉ được trao cơ hội tỏa sáng, mà còn được đặt vào một hành trình rèn luyện, trải nghiệm, khám phá bản thân và kết nối với những giá trị đẹp của đất nước.

Ngọc Ánh
#Hoa hậu Việt Nam #Hải Phòng #di sản #phát triển đô thị #văn hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe