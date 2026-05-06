Chuẩn mực khắt khe định vị cuộc thi sắc đẹp danh giá

TPO - Mỗi mùa tổ chức, tiêu chí về vẻ đẹp nguyên bản ở Hoa hậu Việt Nam luôn được công chúng quan tâm. Đó chính là giá trị độc bản, riêng có của đấu trường nhan sắc có bề dày lịch sử gần 40 năm.

Chiều 5/5 tại Hà Nội, ban tổ chức chính thức khởi động lần tổ chức thứ 20 - Hoa hậu Việt Nam năm 2026 với chủ đề Miền hương sắc.

Do báo Tiền Phong tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hoa hậu Việt Nam ngay từ đầu đã được định vị là một hoạt động văn hóa - xã hội ý nghĩa. Hoa hậu Việt Nam suốt 38 năm qua luôn hướng tới việc tôn vinh một vẻ đẹp toàn diện.

Miền hương sắc được lựa chọn giữa nhiều phương án

Chia sẻ về sự trở lại của Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - đề cập địa điểm tổ chức mới, những giá trị cốt lõi mà cuộc thi kiên định theo đuổi.

Mỗi kỳ hoa hậu, điều đầu tiên ban tổ chức nghĩ tới là tìm chủ đề cho cuộc thi. Năm nay, sau khi cân nhắc và tham khảo nhiều phương án, cuối cùng chủ đề được chọn là Miền hương sắc. Từ “miền” khơi gợi cảm giác thân thương, gần gũi như “miền ký ức”, “miền văn hóa”. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, đó là miền của lòng nhân ái và sự lan tỏa giá trị cộng đồng. Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh chủ đề năm nay hướng đến sự hòa quyện giữa nội tâm sâu sắc và vẻ đẹp bên ngoài.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - đề cập địa điểm tổ chức mới, những giá trị cốt lõi mà cuộc thi kiên định theo đuổi.

“Miền là không gian mở, nơi thí sinh được vùng vẫy, thể hiện mình có hương, có sắc”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Về địa phương đăng cai, đại diện ban tổ chức nêu nhiều lý do lựa chọn Hải Phòng làm địa điểm tổ chức đêm chung kết, trong đó, những giá trị về bề dày truyền thống, sức mạnh nội tại và khát vọng vươn xa của thành phố cảng được nhấn mạnh.

Sự kết nối giữa Huế và Hải Phòng vì thế không dừng lại ở việc chuyển giao không gian tổ chức Hoa hậu Việt Nam, mà trở thành một điểm tiếp nối của những giá trị. Đó là sự tiếp nối từ chiều sâu di sản đến sức bật của đô thị hiện đại, tiếp nối từ truyền thống đến những khát vọng tương lai.

Không thay đổi tiêu chí về vẻ đẹp nguyên bản

Mỗi mùa tổ chức, tiêu chí về vẻ đẹp nguyên bản ở Hoa hậu Việt Nam luôn được công chúng quan tâm. Đó chính là giá trị độc bản, riêng có của đấu trường nhan sắc có bề dày lịch sử gần 40 năm.

Trước bối cảnh nhiều cuộc thi cởi mở với tiêu chí phẫu thuật thẩm mỹ, Hoa hậu Việt Nam kiên định với những giá trị mang tính cốt lõi, truyền thống. Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định Hoa hậu Việt Nam 2026 không thay đổi những tiêu chí về vẻ đẹp tự nhiên. Đó là giá trị cốt lõi tạo ra sự khác biệt, với những chuẩn mực khắt khe định vị cuộc thi sắc đẹp danh giá, uy tín và chất lượng.

﻿ Tiêu chí về vẻ đẹp nguyên bản ở Hoa hậu Việt Nam luôn được công chúng quan tâm.

Theo thể lệ, Hoa hậu Việt Nam có các nội dung thi Đại sứ Nhân Ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao, Người đẹp biển, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất và sát hạch thông qua các hoạt động đồng hành, dã ngoại, thực hành thực tế và các hoạt động xã hội khác.

Trước câu hỏi tại họp báo về tiêu chí chấm giải thưởng Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết danh hiệu này do ban giám khảo và ban tổ chức trực tiếp đánh giá, dựa trên các tiêu chí chuyên môn của cuộc thi.

Trước gợi ý về việc có thể mời các phóng viên theo dõi mảng văn hóa - giải trí tham gia đồng hành, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đánh giá đây là đề xuất đáng cân nhắc, bởi lực lượng này có kinh nghiệm, góc nhìn thực tế và khả năng đánh giá khách quan. Ban tổ chức ghi nhận ý kiến và sẽ nghiên cứu, tham khảo trong quá trình triển khai cuộc thi.

Hoa hậu Việt Nam sẽ có dự án nhân ái

Bà Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức thường trực cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết trong bốn trụ cột của cuộc thi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, yếu tố cống hiến giữ vai trò cốt lõi. Các dự án nhân ái và hoạt động cộng đồng chắc chắn tiếp tục được triển khai và giữ vai trò quan trọng, đồng thời là một tiêu chí chấm điểm đáng kể đối với thí sinh.

“Các dự án nhân ái, hoạt động cộng đồng và xã hội là những nội dung đồng hành quan trọng với mọi thí sinh Hoa hậu Việt Nam. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt của cuộc thi và là điều chúng tôi luôn tự hào: không chỉ tìm kiếm người đẹp, mà còn lựa chọn những cá nhân có trách nhiệm, biết lan tỏa giá trị tích cực”, bà Trần Thị Thu Hà nêu.

Ban tổ chức mong muốn góp phần nhân lên những câu chuyện nhân văn từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Phó Trưởng Ban tổ chức thường trực cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tin rằng thông qua các hoạt động này, thí sinh sẽ được truyền cảm hứng về tinh thần cống hiến, từ đó lan tỏa đến thế hệ trẻ ý thức trách nhiệm, lối sống tích cực và giàu nhiệt huyết với cộng đồng.

“Những hình ảnh phía sau ánh hào quang như giọt mồ hôi, những bước chân lấm bùn hay nụ cười rạng rỡ chính là minh chứng cho giá trị nhân văn mà cuộc thi hướng tới. Bởi đôi khi, giá trị tinh thần, niềm vui và tình yêu thương mang lại sức lan tỏa bền vững hơn cả giá trị vật chất”, bà Trần Thị Thu Hà chia sẻ.

Với vai trò là cơ quan báo chí và thành viên ban tổ chức, báo Tiền Phong xác định công tác truyền thông không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm trong việc lan tỏa điều tốt đẹp, giá trị tích cực đến cộng đồng. Ban tổ chức mong muốn góp phần nhân lên những câu chuyện nhân văn, từ đó tạo ra những giá trị bền vững cho xã hội, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang phát triển mạnh mẽ.

Danh hiệu sẽ đi theo suốt cuộc đời

Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức khởi động từ tháng 5 và dự kiến tổ chức đêm chung kết vào tháng 8. Việc Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh có nhiệm kỳ kéo dài hơn 10 tháng cũng là điều mà ban tổ chức trăn trở khi hoa hậu chưa có nhiều thời gian để thử sức và cống hiến. Tuy nhiên, việc tổ chức cuộc thi cần đảm bảo theo nhịp chung và lộ trình đã đề ra.

Hoa hậu Hà Trúc Linh có nhiệm kỳ kéo dài hơn một năm.

Về nhiệm kỳ đặc biệt của Hoa hậu Hà Trúc Linh, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh quãng thời gian ngắn hay dài không phải là yếu tố quyết định. Điều quan trọng là hoa hậu có thể để lại dấu ấn như thế nào trong lòng công chúng. "Khoảnh khắc đăng quang chỉ là một thời điểm, còn hành trình cống hiến và lan tỏa giá trị không có con số, cũng không bị giới hạn bởi thời gian”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Vương miện chỉ là khoảnh khắc trong cuộc thi, còn danh hiệu sẽ đi theo suốt cuộc đời. Vì vậy, đại diện ban tổ chức kỳ vọng dù nhiệm kỳ ngắn, hoa hậu và các á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 vẫn tiếp tục cống hiến những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Trong thời gian tới, Hà Trúc Linh vẫn tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi và phát triển bản thân. Khi có cơ hội phù hợp tại các sân chơi quốc tế, ban tổ chức sẵn sàng tạo điều kiện để cô thử sức và tỏa sáng ở những đấu trường lớn hơn.

​

​