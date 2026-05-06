Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, nhất quán đối với đời sống nhân dân

TPO - Sáng 6/5, tại hội trường Nhà văn hóa xã Kim Bôi (tỉnh Phú Thọ), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội.

Cùng dự có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và các cử tri.

Tại hội nghị, bà Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Thọ khóa XVI báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tới các cử tri.

Bà Đặng Bích Ngọc thông tin, trước Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, cử tri Phú Thọ đã gửi nhiều ý kiến, kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Các nội dung này đã được chuyển kịp thời tới cơ quan liên quan và thông tin rộng rãi đến cử tri.

Kiến nghị nhiều nhóm vấn đề thiết thực

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị nhiều nhóm vấn đề thiết thực, phản ánh rõ những vướng mắc ở cơ sở. Về đất đai, cử tri xã Mường Động kiến nghị sớm hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024, xử lý dứt điểm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng, đồng thời rà soát chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng sát giá thị trường, bảo đảm hài hòa lợi ích.

Lĩnh vực kinh tế - hạ tầng cũng được cử tri đặc biệt quan tâm. Cử tri đề nghị đẩy nhanh đầu tư giao thông, điện, nước, hạ tầng số ở vùng nông thôn, miền núi; có chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa, tiếp cận vốn và xây dựng thương hiệu nông sản. Nhiều ý kiến đề xuất cơ chế thu hút doanh nghiệp, phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa Mường, Dao.

Về an sinh xã hội, cử tri quan tâm chính sách giảm nghèo bền vững, hỗ trợ y tế, giáo dục, bảo hiểm; bổ sung đối tượng bảo trợ xã hội, tăng cường nhân lực trạm y tế.

Đối với cán bộ cơ sở, nhiều ý kiến đề nghị nâng phụ cấp, cải cách tiền lương theo vị trí việc làm, bổ sung biên chế và có cơ chế hỗ trợ sau khi nghỉ. Ngoài ra, cử tri kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến và có chính sách đặc thù cho khu vực CT229 nhằm thu hút đầu tư, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cho biết, toàn bộ ý kiến cử tri đã được tiếp thu, ghi nhận đầy đủ. Những nội dung liên quan đến đầu tư các tuyến giao thông sẽ được tổng hợp, trả lời bằng văn bản; các vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được báo cáo tới các cơ quan liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thông tin thêm, tỉnh đã ban hành các nghị quyết, chiến lược phát triển với cách làm rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng cán bộ, cơ quan, làm căn cứ đánh giá thực hiện nhiệm vụ.

Quy hoạch tỉnh Phú Thọ mới mở ra nhiều dư địa phát triển, tận dụng lợi thế vùng Thủ đô, hệ thống giao thông kết nối; định hướng rõ từng vùng như phát triển khu công nghiệp, công nghệ cao gần khu vực gần Hà Nội, đẩy mạnh du lịch, du lịch sinh thái Hòa Bình, Kim Bôi, gắn với đầu tư hạ tầng phù hợp.

Luôn dành sự quan tâm đặc biệt, nhất quán đối với đời sống nhân dân

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thay mặt các đại biểu Quốc hội trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và những tình cảm quý báu mà cử tri đã dành cho đoàn.

Ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết tại hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định đây là những phản ánh sinh động, đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, nhất quán đối với đời sống nhân dân, trọng tâm là các lĩnh vực y tế, giáo dục và hạ tầng cơ sở. Những thành quả như việc thực hiện miễn học phí cho học sinh phổ thông hay hoàn thiện hệ thống trường liên cấp và hạ tầng y tế là minh chứng cho sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị nhằm tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho thế hệ tương lai.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để tổng hợp, báo cáo và kiến nghị lên Quốc hội cũng như các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết.