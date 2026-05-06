Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

[CLIP] Công an truy lùng nhóm quái xế mang hung khí 'đại náo' đường phố Nha Trang

Hồ Nam

TPO - Nhóm 10 "quái xế" không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí tự chế đã tổ chức lạng lách, đánh võng với tốc độ cao qua nhiều tuyến phố. Nhóm này còn tự quay clip ghi rõ mặt và biển số xe rồi đăng lên mạng xã hội, gây phẫn nộ dư luận.

Clip: Nhóm " quái xế cầm hung khí, lạng lách đánh võng trên đường.

Sáng 6/5, Công an phường Bắc Nha Trang phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang khẩn trương truy xét nhóm đối tượng có hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao, mang theo hung khí tự chế lạng lách trên phố, gây bức xúc dư luận.

Theo thông tin ban đầu, vào khuya 5/5, khoảng 10 đối tượng đi trên 5 xe máy, không đội mũ bảo hiểm, cầm theo nhiều loại hung khí nguy hiểm di chuyển với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường thuộc khu vực phường Bắc Nha Trang.

img-4410.jpg
Cơ quan công an đang xác minh danh tính, triệu tập nhóm "quái xế" lên làm việc.

Sau khi đoạn clip do các đối tượng tự quay lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi coi thường tính mạng người đi đường và gây mất an ninh trật tự của nhóm "quái xế" này.

Cơ quan công an đã thu thập các dữ liệu hình ảnh, triển khai lực lượng truy xét và triệu tập các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hồ Nam
#Quái xế #Lạng lách #Đánh võng #Truy xét #Khánh hoà

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe