[CLIP] Công an truy lùng nhóm quái xế mang hung khí 'đại náo' đường phố Nha Trang

TPO - Nhóm 10 "quái xế" không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí tự chế đã tổ chức lạng lách, đánh võng với tốc độ cao qua nhiều tuyến phố. Nhóm này còn tự quay clip ghi rõ mặt và biển số xe rồi đăng lên mạng xã hội, gây phẫn nộ dư luận.

Clip: Nhóm " quái xế cầm hung khí, lạng lách đánh võng trên đường.

Sáng 6/5, Công an phường Bắc Nha Trang phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang khẩn trương truy xét nhóm đối tượng có hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao, mang theo hung khí tự chế lạng lách trên phố, gây bức xúc dư luận.

Theo thông tin ban đầu, vào khuya 5/5, khoảng 10 đối tượng đi trên 5 xe máy, không đội mũ bảo hiểm, cầm theo nhiều loại hung khí nguy hiểm di chuyển với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường thuộc khu vực phường Bắc Nha Trang.

Cơ quan công an đang xác minh danh tính, triệu tập nhóm "quái xế" lên làm việc.

Sau khi đoạn clip do các đối tượng tự quay lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi coi thường tính mạng người đi đường và gây mất an ninh trật tự của nhóm "quái xế" này.

Cơ quan công an đã thu thập các dữ liệu hình ảnh, triển khai lực lượng truy xét và triệu tập các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.