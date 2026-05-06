Hải Phòng: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất hàng giả

Trước đó, Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP Hải Phòng phát hiện có dấu hiệu nghi vấn sản xuất hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Shabigroup, trụ sở tại phường Hưng Đạo nên đã triển đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát, điều tra.

Kiểm tra tại trụ sở công ty, lực lượng chức năng xác định, Công ty Shabigroup đã sản xuất xong 8.500 chai mỹ phẩm “dung dịch vệ sinh phụ nữ trầu không bạc hà” để chuẩn bị giao cho công ty phân phối. Trước đó, công ty này cũng đã sản xuất, bàn giao 5 đơn hàng với tổng số 4.800 chai dung dịch cùng loại cho đơn vị phân phối ra thị trường.

Kết quả giám định của Viện khoa học Hình sự - Bộ Công an thể hiện, sản phẩm của công ty này thiếu 2 thành phần quan trọng gồm: Piper Betle Leaf Extract (chiết xuất từ lá trầu không) và Aloe Vera Leaf Extract (chiết xuất từ lá lô hội) so với nội dung đã công bố, ghi trên nhãn mác bao bì.

Bên trong khu vực sản xuất, đóng gói của Công ty Shabigroup.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Công ty Shabigroup là sản xuất hàng giả đối với mặt hàng dung dịch vệ sinh phụ nữ, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng và tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Quá trình xác minh, cảnh sát xác định 8.500 sản phẩm chỉ có giá trị khoảng 138 triệu đồng, song khi tiêu thụ ra thị trường, giá trị số hàng này lên tới 700 triệu đồng. Qua đó, các đối tượng hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng có thủ đoạn đặc biệt tinh vi, sản xuất sản phẩm thực tế khác so với thành phần công bố, cắt giảm hoặc không đưa vào sản phẩm những hoạt chất quan trọng đã đăng ký.

Đáng chú ý, các đối tượng đã dựng lên vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp, tổ chức sản xuất công khai, có nhà xưởng, dây chuyền, hồ sơ pháp lý và công bố sản phẩm với cơ quan chức năng.