Hai cựu Thiếu tướng quân đội và chị em Hậu 'pháo' sắp hầu tòa phúc thẩm vụ bán đất sân bay Nha Trang

TPO - Sau phiên tòa sơ thẩm, hai chị em Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu 'Pháo') cùng hai cựu sĩ quan quân đội có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hoặc xin hưởng án treo.

5 người kháng cáo sau phiên sơ thẩm

Dự kiến vào ngày 12/5, Tòa án quân sự Trung ương mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan Tập đoàn Phúc Sơn. Phiên tòa do Thẩm phán, Thượng tá Vũ Đức Việt, làm Chủ tọa.

5 bị cáo có đơn kháng cáo gồm: nguyên thiếu tướng Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân); nguyên thiếu tướng Hoàng Viết Quang (cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng); Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn); Nguyễn Thị Hằng (cựu Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn - chị gái Hậu); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á) xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hoặc xin hưởng án treo.

Hai chị em Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Văn Hậu.

Để chuẩn bị cho phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã triệu tập một số cá nhân, đơn vị với tư cách người liên quan, trong đó có Tập đoàn Phúc Sơn, đại diện Ngân hàng MBBank chi nhánh Bắc Sài Gòn và một đại gia có nhu cầu mua lại cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, đồng thời thay bị cáo Hậu bồi thường cho các bị hại.

Hồi tháng 1/2026, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu mức án 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt 30 năm tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Hậu phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Cùng tội, Tòa phạt bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) 8 năm 6 tháng tù; Bị cáo Nguyễn Thị Hằng 7 năm 6 tháng tù, tổng hợp với hình phạt 4 năm 6 tháng tù của bản án trước, buộc bị cáo Hằng phải chấp hành hình phạt chung là 12 năm tù.

Ở nhóm tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) mức án 4 năm tù; bị cáo Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đào Công Thiên (nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa) bị phạt 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh) lĩnh 3 năm 6 tháng tù.

Hai bị cáo Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) và Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) cùng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

Giao đất, bán đất trái quy định

Nội dung vụ án thể hiện, dù chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp cơ sở nhà đất nhưng các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (nguyên Phó Chủ tịch tỉnh), Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh) đã ký, phê duyệt quy hoạch và triển khai thực hiện đầu tư dự án Khu trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, ký quyết định công nhận Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư, và giao đất cho đơn vị này.

Hai bị cáo Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường, bị cáo buộc đã có hành vi tham mưu và thực hiện các thủ tục bàn giao 62,89 ha đất sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Phúc Sơn không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý đất quốc phòng.

Từ tháng 12/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận đất từ Bộ Quốc phòng, đồng thời giao cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Thủ tướng Chính phủ chưa sắp xếp cơ sở nhà đất, chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất. Việc làm này của nhóm lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa là không đúng quy định của pháp luật.

Các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Duy Cường và bị cáo Hoàng Viết Quang.

Đáng chú ý, sau khi nhận đất, dù chưa bảo đảm thủ tục pháp lý, Tập đoàn Phúc Sơn chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được cấp phép chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng nhưng bị cáo Nguyễn Văn Hậu vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu với khách hàng là dự án đã đủ thủ tục pháp lý, triển khai hoạt động phân phối bán hàng.

Cáo buộc xác định, Tập đoàn Phúc Sơn đã ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với hơn 686 cá nhân, tổ chức, chiếm đoạt số tiền hơn 7 nghìn tỷ đồng.

Hội đồng xét xử sơ thẩm đánh giá, các bị cáo là người có chức vụ quyền hạn cao ở địa phương, là người có chức năng tham mưu cho các cơ quan của Bộ Quốc phòng và địa phương nhưng không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình gây thiệt hại cho Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý đất quốc phòng.

Các bị cáo biết rõ hoặc buộc phải biết rõ nhưng vẫn cố ý thực hiện, bỏ mặc để xảy ra dẫn đến việc thu hồi, bàn giao đất không đúng cho Công ty Phúc Sơn. Quá trình điều tra thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ có liên quan chứng minh hành vi phạm tội của từng bị cáo.