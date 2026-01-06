Vụ thâu tóm đất ‘vàng’ sân bay Nha Trang: 106 bị hại có mặt tại phiên xét xử Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

TPO - Tại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Công ty Phúc Sơn cùng các bị cáo liên quan đến vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa, có 106 bị hại tham dự trên tổng số 656 bị hại được triệu tập.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sáng 6/1, tại Hà Nội, Tòa án quân sự Quân khu 5 mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Công ty Phúc Sơn cùng các bị cáo liên quan đến vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa.

Theo lịch phiên tòa diễn ra từ 7h30, tuy nhiên, đến 9h phiên tòa mới bắt đầu. HĐXX giải thích do nhiều đương sự hơn 8h mới có mặt. Do đó, HĐXX lưu ý, các luật sư, bị hại chủ động thời gian.

Tại phiên tòa, 6 bị cáo có mặt là: Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Công ty Phúc Sơn, Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân), Nguyễn Thị Hằng (chị gái Nguyễn Văn Hậu), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á).

3 bị cáo Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (nguyên Phó Chủ tịch tỉnh), Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe không bảo đảm khi di chuyển từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Cùng với đó, phiên tòa diễn ra nhiều ngày, do đó các bị cáo mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Ngoài ra, tòa triệu tập 656 bị hại, tuy nhiên, chỉ có 106 người đến tham dự trực tiếp, 257 người có đơn xin vắng mặt, còn lại vắng mặt không lý do. Số người làm chứng có mặt tại phiên tòa 14 người.

Đại diện VKS cho biết, các bị cáo vắng mặt có đơn, do đó vẫn bảo đảm tiếp tục phiên tòa.

Sau khi hội ý tại chỗ, HĐXX thông báo, các bị cáo đã có lời khai, trong đơn xin vắng mặt cam đoan lời khai trước đó tại cơ quan điều tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời có luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo khi xét xử công khai...

Do đó, HĐXX xét thấy, sự vắng mặt của bị cáo, bị hại vẫn bảo đảm theo quy định của pháp luật, không ảnh hưởng đến xét xử vụ án. HĐXX sẽ tiếp tục phiên tòa.

Toàn cảnh phiên tòa sáng 6/1.

Theo nội dung vụ án liên quan việc quản lý, sử dụng sân bay Nha Trang cũ có diện tích hơn 238 ha - khu đất có vị trí đắc địa, giáp đường Trần Phú, giáp biển, thuộc quyền quản lý của Trường Sĩ quan Không quân.

Năm 2015, Chính phủ cho phép chuyển giao khoảng 186 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa quản lý. Tháng 4/2015, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch Dự án Khu đô thị - Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, chủ đầu tư là Công ty Phúc Sơn, không qua đấu thầu.

Từ năm 2015 - 2024, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), ông Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch tỉnh), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh) và các bị cáo thuộc các cơ quan trong Bộ Quốc phòng đã có hành vi bàn giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn dù chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất.

Viện Kiểm sát cho rằng, việc chuyển giao khoảng 186,2ha đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa các bị cáo đã làm trái trình tự thủ tục, bàn giao 62,89ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Hậu trên cương vị là Chủ tịch HĐQT, Tập đoàn Phúc Sơn, biết rõ đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ sắp xếp cơ sở nhà đất, chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất; Dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận, chưa bàn giao đất trên thực địa và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

Thời điểm đó, Tập đoàn Phúc Sơn chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được phép chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng song bị cáo Hậu vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu với các khách hàng là dự án đã có thủ tục pháp lý; triển khai hoạt động phân phối bán hàng; ký 938 Hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 638 cá nhân, thu tổng số tiền hơn 7.032 tỷ đồng.

Các bị cáo đã đứng tên nộp 10% giá trị hợp đồng và giúp Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bán ra thị trường 211 lô đất và để ngoài sổ sách kế toán của Công ty Phúc Sơn hơn 1.076 tỷ đồng.

Ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Hậu phải chịu trách nhiệm cao nhất với vai trò là người chủ mưu. Chị gái Hậu là Nguyễn Thị Hằng và Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) chịu trách nhiệm với vai trò người giúp sức tích cực.

Cũng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa, hai bị cáo Hoàng Viết Quang (cựu Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (cựu Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) bị cáo buộc “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".