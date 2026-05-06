Hà Nội: Cảnh sát làm việc với người phụ nữ vừa ôm con vừa lái xe ô tô

TPO - Lực lượng chức năng đã mời người phụ nữ vừa ôm con vừa lái xe ô tô xảy ra ở Hà Nội đến trụ sở làm việc, đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền tài xế không tái diễn.

Hình ảnh cắt từ clip.

Trước đó, ngày 5/5, mạng xã hội đăng tải video clip phản ánh việc xe ô tô BKS 30B-300.XX khi đang lưu thông trên đường thì tài xế vừa điều khiển xe vừa để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng. Sự việc được xác định xảy ra tại khu vực đường Xuân Khanh, phường Tùng Thiện, TP Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp Công an phường Tùng Thiện tiến hành rà soát, xác minh, xác định người điều khiển phương tiện là chị N.T.P (SN 1985, trú tại xã Suối Hai, TP Hà Nội).

Cơ quan Công an đã mời chị N.T.P đến trụ sở làm việc. Tại đây, chị P. thừa nhận khoảng 16h30 ngày 4/5, khi điều khiển xe trên tuyến Tỉnh lộ 414 theo hướng Xuân Khanh đi Suối Hai, do cháu nhỏ quấy khóc nên đã cho cháu ngồi vào lòng khi đang lái xe.

Lực lượng CSGT làm việc với chị P.

Qua làm việc, chị N.T.P đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; đồng thời cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Đội CSGT đường bộ số 9 đã lập biên bản đối với hành vi “chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe” theo quy định tại điểm m, khoản 3, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Tuy nhiên, do quy định nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, nên đối với trường hợp này, lực lượng chức năng không ra quyết định xử phạt mà tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền, yêu cầu người vi phạm chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không để trẻ nhỏ ngồi cùng vị trí lái xe hoặc khu vực phía trước vô lăng khi xe đang di chuyển; cần bố trí chỗ ngồi phù hợp, sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em (ghế chuyên dụng, dây đai an toàn…) nhằm bảo đảm an toàn giao thông.