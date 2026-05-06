Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Cảnh sát làm việc với người phụ nữ vừa ôm con vừa lái xe ô tô

Thanh Hà

TPO - Lực lượng chức năng đã mời người phụ nữ vừa ôm con vừa lái xe ô tô xảy ra ở Hà Nội đến trụ sở làm việc, đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền tài xế không tái diễn.

anh-cat-tu-clip.jpg
Hình ảnh cắt từ clip.

Trước đó, ngày 5/5, mạng xã hội đăng tải video clip phản ánh việc xe ô tô BKS 30B-300.XX khi đang lưu thông trên đường thì tài xế vừa điều khiển xe vừa để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng. Sự việc được xác định xảy ra tại khu vực đường Xuân Khanh, phường Tùng Thiện, TP Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp Công an phường Tùng Thiện tiến hành rà soát, xác minh, xác định người điều khiển phương tiện là chị N.T.P (SN 1985, trú tại xã Suối Hai, TP Hà Nội).

Cơ quan Công an đã mời chị N.T.P đến trụ sở làm việc. Tại đây, chị P. thừa nhận khoảng 16h30 ngày 4/5, khi điều khiển xe trên tuyến Tỉnh lộ 414 theo hướng Xuân Khanh đi Suối Hai, do cháu nhỏ quấy khóc nên đã cho cháu ngồi vào lòng khi đang lái xe.

anh-1-4145.jpg
Lực lượng CSGT làm việc với chị P.

Qua làm việc, chị N.T.P đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; đồng thời cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Đội CSGT đường bộ số 9 đã lập biên bản đối với hành vi “chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe” theo quy định tại điểm m, khoản 3, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Tuy nhiên, do quy định nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, nên đối với trường hợp này, lực lượng chức năng không ra quyết định xử phạt mà tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền, yêu cầu người vi phạm chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không để trẻ nhỏ ngồi cùng vị trí lái xe hoặc khu vực phía trước vô lăng khi xe đang di chuyển; cần bố trí chỗ ngồi phù hợp, sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em (ghế chuyên dụng, dây đai an toàn…) nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Thanh Hà
#An toàn giao thông cho trẻ em #Vi phạm quy định chở trẻ nhỏ #Xử lý vi phạm giao thông Hà Nội #Chủ đề lái xe an toàn #Tuyên truyền phòng tránh tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe