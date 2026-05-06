Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Trường Phong

TPO - Sáng 6/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồng Nhật đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

tienphong-65canbo.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Phạm Hùng/HNM.

Theo Quyết định số 1688-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Xuân Hùng (sinh năm 1975), Thành ủy viên, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 1689-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định ông Đỗ Trọng Nam (sinh năm 1973) thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động đến công tác tại Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 1690-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động ông Đỗ Huy Chiến (sinh năm 1966), Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để bố trí làm thành viên Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, các cán bộ vừa nhận quyết định bổ nhiệm đều được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, có bề dày kinh nghiệm công tác.

Ông Nguyễn Trọng Đông đề nghị, các cán bộ cần tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm; nhanh chóng tiếp cận công việc; nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực phụ trách; giữ vững đoàn kết nội bộ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động đổi mới vì sự phát triển chung của Thủ đô.

Trường Phong
#Hà Nội #công tác cán bộ #Quyết định về công tác cán bộ #nhân sự mới Hà Nội #công tác cán bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe