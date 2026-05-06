Nghệ An ưu tiên các nguồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất

Liên tiếp hứng chịu nhiều đợt bão, lũ lớn trong năm 2025, Nghệ An gánh chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trước khó khăn đó, tỉnh đã huy động tổng lực các nguồn hỗ trợ từ Trung ương đến địa phương, tập trung khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân và từng bước phục hồi sản xuất, tái thiết sau thiên tai.

Huy động tổng lực khắc phục hậu quả thiên tai

Năm 2025 được xem là một trong những năm thiên tai diễn biến phức tạp và gây thiệt hại nghiêm trọng nhất đối với Nghệ An trong nhiều năm trở lại đây. Liên tiếp các cơn bão số 3, số 5 và số 10 cùng hoàn lưu mưa lớn sau bão đã gây sạt lở, ngập úng diện rộng tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực miền núi.

Theo thống kê, thiên tai đã làm 12 người thiệt mạng, 31 người bị thương; hơn 700 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, trên 106.000 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái. Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, hàng loạt công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 8.900 tỷ đồng.

Không chỉ gây thiệt hại về tài sản, thiên tai còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân. Hàng nghìn hecta lúa, hoa màu, rừng sản xuất, ao nuôi thủy sản bị cuốn trôi hoặc hư hại nặng. Nhiều hộ chăn nuôi mất trắng đàn gia súc, gia cầm sau mưa lũ.

Tỉnh Nghệ An bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra năm 2025.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”. Công tác chỉ đạo được thực hiện khẩn trương, linh hoạt; các lực lượng quân đội, công an, biên phòng, dân quân tự vệ cùng chính quyền địa phương được huy động tối đa để hỗ trợ người dân sơ tán, cứu hộ cứu nạn, dọn dẹp hiện trường và khắc phục hạ tầng.

Ngay sau thiên tai, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã kịp thời hỗ trợ Nghệ An nguồn lực lớn để khắc phục hậu quả. Trong tháng 8/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho Nghệ An 300 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ. Đến đầu tháng 10/2025, Trung ương tiếp tục hỗ trợ thêm 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách để tỉnh xử lý các thiệt hại do bão lũ gây ra từ đầu năm.

Từ nguồn hỗ trợ này, UBND tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng phân bổ kinh phí cho các địa phương nhằm ưu tiên khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu, sửa chữa đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, đồng thời hỗ trợ ổn định dân cư tại các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bên cạnh nguồn lực từ Trung ương, Nghệ An cũng chủ động bố trí hơn 405 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Nguồn kinh phí này tập trung cho các lĩnh vực cấp thiết như hỗ trợ nhà ở, sửa chữa trường học, công trình giao thông, khôi phục sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ dân sinh.

Bão chồng bão, người nuôi tôm ở Nghệ An trắng tay.

Đặc biệt, công tác hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà ở được ưu tiên triển khai. Bộ Công an đã xây dựng 86 căn nhà cho các hộ bị mất nhà hoàn toàn. Hơn 500 hộ còn lại đã đăng ký xây dựng nhà theo chính sách hỗ trợ hoặc chủ động tìm vị trí tái định cư mới.

Đối với các hộ có nhà bị hư hỏng nặng hoặc tốc mái, chính quyền địa phương cùng các lực lượng hỗ trợ đã khẩn trương giúp người dân sửa chữa, gia cố để sớm ổn định cuộc sống.

Đẩy nhanh hỗ trợ để người dân tái thiết sản xuất

Song song với việc khắc phục hạ tầng và ổn định dân cư, Nghệ An xác định phục hồi sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp người dân sớm ổn định sinh kế sau thiên tai.

Theo Sở Tài chính Nghệ An, UBND tỉnh đã quyết định phân bổ hơn 865 tỷ đồng trong đợt hỗ trợ thứ 4 - đợt hỗ trợ có quy mô lớn nhất từ đầu năm 2026 đến nay. Đồng thời, tỉnh tiếp tục triển khai đợt hỗ trợ thứ 5. Trước đó, ba đợt hỗ trợ đầu tiên đã được triển khai với tổng kinh phí hơn 487 tỷ đồng. Tính đến nay, tổng nguồn lực hỗ trợ thiên tai mà Nghệ An huy động và phân bổ đã vượt 1.376 tỷ đồng.

Nguồn hỗ trợ này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người dân vùng bị ảnh hưởng. Nhiều hộ dân sau khi nhận được kinh phí đã bắt đầu mua giống cây trồng, vật nuôi để tái sản xuất; cải tạo đất đai, khôi phục ao hồ, sửa chữa chuồng trại và trồng lại rừng sản xuất. Tại nhiều địa phương miền núi, người dân đang từng bước khôi phục diện tích keo, quế và cây ăn quả bị gãy đổ sau bão. Một số vùng sản xuất nông nghiệp bị ngập úng kéo dài cũng đã được cải tạo để chuẩn bị cho vụ mới.

Để việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mức thiệt hại, các địa phương đã triển khai rà soát, thẩm định hồ sơ chặt chẽ. Danh sách hỗ trợ được công khai tại cơ sở nhằm tạo sự minh bạch và đồng thuận trong nhân dân. Nhiều địa phương bố trí các tổ công tác trực tiếp đến từng thôn, bản để chi trả cho người dân, kể cả ngày nghỉ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Chính quyền các cấp cũng yêu cầu cán bộ cơ sở bám sát địa bàn, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, tránh bỏ sót đối tượng.

Người dân vùng lũ ở Tương Dương phấn khởi nhận tiền hỗ trợ.

Các chính sách hỗ trợ được triển khai trên cơ sở Nghị định số 09 của Chính phủ và Nghị quyết số 16/2025 của HĐND tỉnh Nghệ An. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng giúp các địa phương áp dụng thống nhất mức hỗ trợ theo từng lĩnh vực và mức độ thiệt hại.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương hoàn thành giải ngân trước ngày 15/5 nhằm đảm bảo người dân sớm tiếp cận nguồn hỗ trợ, có điều kiện khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Việc ưu tiên nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai không chỉ giúp Nghệ An từng bước vượt qua khó khăn trước mắt mà còn thể hiện tinh thần đồng hành, sẻ chia của cả hệ thống chính trị với người dân vùng thiên tai.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, những chính sách hỗ trợ kịp thời, sát thực tế sẽ là nền tảng quan trọng để người dân từng bước phục hồi sản xuất, tái thiết sau thiên tai.