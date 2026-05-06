Thi thể nữ ở mố cầu Rạch Miễu và chiếc xe máy bỏ lại

TPO - Nhân viên bảo vệ cầu Rạch Miễu phát hiện một xe máy không chủ bỏ lại giữa cầu, nghi vẫn nên kiểm tra xung quanh và phát hiện thi thể một phụ nữ tử vong dưới mỗ cầu.

Xe máy nghi của nạn nhân để lại trên cầu Rạch Miễu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng 6/5, khi tuần tra trên cầu Rạch Miễu (nối Đồng Tháp - Vĩnh Long), nhân viên bảo vệ cầu phát hiện 1 xe máy bỏ lại trên mặt cầu (hướng từ Bến Tre sang Mỹ Tho).

Nghi vấn có người bỏ lại xe để nhảy cầu, nhân viên bảo vệ kiểm tra và phát hiện một thi thể nữ dưới mố trụ tháp của cầu Rạch Miễu.

Tại hiện trường, bên cạnh chiếc xe máy, lực lượng chức năng còn ghi nhận có mũ bảo hiểm, điện thoại di động, trong cốp xe có giấy tờ tùy thân mang tên P.T.T (SN 1956, ngụ tỉnh Bến Tre cũ).

Nhận được tin báo, Công an phường Thới Sơn đã có mặt phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.